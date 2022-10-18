Линус Торвальдс, взбешенный ленью разработчиков Linux, сделал им строгий выговор

Разработчики Linux начали присылать Линусу Торвальдсу свой код для проверки за день до релиза нового обновления. Создателю Linux приходится работать в авральном режиме, чтобы проверить все предложения, что его сильно раздражает. Он предупредил сообщество, что следует более рационально подходить к вопросу разработки Linux.

Разработчики разгневали Торвальдса

Создатель операционной системы Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) открыто выразил свое крайнее неудовольствие тем, как в последнее время продвигается развитие его системы. Комьюнити из разработчиков, образовавшееся вокруг Linux, повадилось сдавать свою работу на рассмотрение в самый последний момент, чуть ли не срывая все поставленные сроки.

Обычно разработчикам дается две недели, чтобы подготовить нужное, по их мнению, обновление ядра Linux, и отправить его Торвальдсу на рассмотрение и утверждение. Многие из них перестали использовать отведенное им время рационально, в результате чего растет нагрузка на самого Торвальдса.

В своем обращении к разработчикам создатель Linux заявил, что его раздражает манера некоторых участников сообщества сдавать работу исключительно по истечении заявленного срока, например, в пятницу вечером. Торвальдс потребовал от разработчиков перестать, наконец, оставлять всю работу на последний момент: «Такую манеру нужно было оставить сразу после школы. Это не для разработки ядра». Издание ZDnet называет послание Торвальдса разработчикам «строгим выговором».

Повторение – мать учения

Торвальдс подчеркнул, что упоминал о неуместности подобного поведения и раньше. По неизвестным причинам, тогда программисты не стали его слушать. Как часто Торвальдс говорил об этом, и почему его словам никто так и не внял, остается загадкой.

В последнее время Торвальдс очень недоволен темпами разработки Linux

Вечер пятницы Линус упомянул неспроста. Как правило, он выпускает обновления Linux по воскресеньям. Таким образом, если предложение одного или нескольких разработчиков поступает в конце рабочей недели, у Линуса остается совсем немного времени, чтобы вникнуть в него и принять какое-либо решение.

В результате рассмотрение творения разработчика может затянуться, если Торвальдс не найдет на него время. Но может случиться и так, что из-за невозможности быстро провести проверку в ядро Linux может затесаться если и не вредоносный, то, по меньшей мере, «сырой» код.

Очень яркий пример

В ядре Linux действительно иногда встречается очень опасный код. Нельзя сказать, что причина его интеграции в ядро – это именно недосмотр при проверке, но это наверняка одна из основных причин.

Для примера, в начале октября 2022 г. выяснилось, что ядро Linux версии 5.19.12 умеет на аппаратном уровне уничтожать ноутбуки и заставлять их владельцев тратить время и немалые деньги на их ремонт. Во всем был виноват небольшой кусочек кода, отвечавший за работу драйвера графической подсистемы в мобильных процессорах Intel.

Ошибки в этом коде приводили к появлению на экране ноутбука частых белых вспышек. Они не только мешают комфортно пользоваться мобильным ПК, но и со временем выводят из строя подсветку матрицы. И если в некоторых моделях она является отдельным элементом и меняется относительно быстро и дешево, то в других такой ремонт выливается в дорогостоящую замену матрицы.

В новых сборках кривой код из состава ядра убран. Его нет ни в версии 5.19.13, ни в более поздних. Также избежать поломки экрана можно путем перехода на ноутбук с процессором AMD.

Переработки ведут к перенапряжению

В настоящее время Линус Торвальдс занят работой над масштабным обновлением ядра Linux до версии 6.1. Этот апдейт должен привнести в систему значительное количество новшеств, включая полноценную поддержку языка программирования Rust.

Это, судя по всему, мечта лично самого Торвальдса, потому что Rust никак нельзя назвать самым популярным в мире. Несмотря на то, что в августе 2021 г. пользователи Stack Overflow (крупнейший веб-ресурс для программистов) назвали Rust своим любимым языком, он не входит даже в топ-10 (статистика Tiobe на октябрь 2022 г.).

Торвальдс продвигает далеко не самый востребованный у программистов язык

Первое место в рейтинге уже год как удерживает Python. Rust же находится на 20 месте. Более того, за более чем 12 лет своего существования (его релиз состоялся в июле 2010 г.) он ни разу не поднимался выше 18 места.

Этого результата он достиг в сентябре 2020 г. Наихудшим показателем в рейтинге Tiobe было 211 место – на него Rust опустился в декабре 2012 г.

Торвальдс работает над Linux на протяжении более 30 лет. Первый релиз ядра состоялся в 1991 г. И за последний месяц он уже не первый раз сетует на снижение темпов разработки. Однако если сейчас виноваты разработчики, то несколько дней назад он винил во всех смертных грехах свои собственные ноутбук и настольный ПК.

Как сообщал CNews, в десктопе Торвальдса вышел из строя модуль оперативной памяти, который ему не удалось оперативно заменить. В результате ему пришлось временно перебраться на ноутбук, который раздражает его более низкой скоростью работы и крошечным по сравнению с монитором настольного ПК дисплеем. Что мешало Торвальдсу купить более производительный ноутбук и кабель HDMI для подключения к монитору, неизвестно.