Власти отказались легализовать 10 трлн криптовалютных рублей россиян

Депутаты Госдумы отклонили законопроект о майнинге криптовалют фракции «Новые люди». Правительство дало на него отрицательный отзыв, посчитав документ поверхностным. Некоторые положения документа могли лишить рубль статуса единственной российской валюты.

Контроль над майнингом откладывается

Госдума отклонила законопроект о майнинге криптовалют, который предложили в мае 2022 г. депутататы фракции «Новые люди» Антон Ткачев, Владимир Плякин, Григорий Шилкин и Сардана Аксентьева.

Законотворцы были уверены, что отрасль пора контролировать. Как следует из пояснительной записки, россиянам принадлежит более 12 млн криптовалютных кошельков, на которых находится порядка 10 трлн руб. Также Россия находится в числе мировых лидеров по объему «майнинговых» мощностей и занимает третье место в мире.

«Отсутствие регулирования данной отрасли приводит к тому, что все операции с цифровыми валютами, а также их выпуск осуществляются в “серой” зоне, — отмечают депутаты. — В таких условиях граждане зачастую сталкиваются со случаями мошенничества, не обладая инструментами для защиты своих прав и интересов».

Законопроект был направлен на регулирование деятельности на территории России, результатом которой становится создание цифровой валюты — собственно майнинг.

Госдума отклонила законопроект о майнинге криптовалют в России

Также документ регламентировал отношения, возникающие при майнинге, то есть выпуске или генерации цифровой валюты на территории России, и выдвигал требования к участникам майнинговой деятельности. К примеру, по мнению депутатов, если электроэнергия, которую потребляют майнеры-физлица, превышает лимиты установленные Правительством, то гражданам можно будет вести свою деятельность только после регистрации в качестве ИП или самозанятого. Операторов майнинга предлагалось обложить налогами.

Причины отказа

Из отрицательного отзыва комитета Госдумы по финансовому рынку на законопроект следует, что он не устанавливает и не предусматриваются механизмы контролируемого оборота цифровой валюты, исключающего возможность использования технологий анонимизации участников рынка. В документе, как отмечают рецензенты, отсутствует информация об органах исполнительной власти, которые наделялись бы контрольными и надзорными полномочиями в вопросах майнинга.

Также, законопроект предусматривал использование криптовалют как средства платежа в России. Это запрещено Конституцией. Денежной единицей в России является рубль, эмиссия других валют не допускается.

Отметим, что майский законопроект не единственный документ в отношении майнинга группы депутатов фракции «Новые люди». В апреле 2022 г. законотворцы внесли в Госдуму первую версию законопроекта. Она была более расширенной, но конкретики, как отмечают эксперты, это не прибавляло. В дальнейшем документ сняли с рассмотрения.

Главный консультант Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Лариса Пешехонова ранее в беседе с CNews отмечала фрагментарность и недостаточность этого законопроекта. По ее словам, новый документ также содержит лишь несколько основных понятий и устанавливает самые общие требования к участникам правоотношений, связанных с майнингом.

Сложная судьба «крипты» в России

В России в отношении майнинга и криптовалют сформировалось две противоборствующие коалиции. Правительство России полагает, что майнинг необходимо легализовать. В то же время Центробанк выступает за его запрет, видя в нем потенциальную угрозу использования криптовалют в противоправных целях.

В декабре 2021 г. регулятор предложил тотальный запрет криптовалюты в России. В Госдуме звучали предложения об уголовной ответственности за использование биткоина и других токенов. Закон об аресте и конфискации криптоденег у граждан России даже готовила Генпрокуратура. В качестве альтернативы токенам Центробанк предлагал на тот момент несуществующий цифровой рубль.

В январе 2022 г. Президент России Владимир Путин заступился за криптовалюты и заявил о преимуществах нашей страны в криптосфере. Он предложил Правительству и ЦБ провести дискуссии и прийти к общему решению.

В середине апреля 2022 г. Министерство финансов доработало свой законопроект о регулировании цифровых валют, в котором затрагивается в том числе и майнинг. Проект разрешает принимать цифровые валюты как средство платежа и инвестиций, вводит регулирование майнинга и жесткие правила для операторов обмена. Впрочем, аналитики рынка отметили, что инвесторы вероятнее всего уйдут на черный рынок или на западные биржи и правила соблюдать никто не будет.

Также в апреле 2022 г. Федеральная налоговая служба попросила Минфин разрешить российским компаниям использовать криптовалюту при оплате импорта и при других взаиморасчетах в рамках внешней торговли. Минфин в целом поддержал такую инициативу, но посчитал, что она нуждается в проработке.