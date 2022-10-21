Россияне перестали покупать компьютеры. Продажи катастрофический упали

В первом полугодии 2022 г. продажи ПК и ноутбуков в России просели более чем на 20%. Сказались и события в стране и мире, и уход крупных иностранных вендоров. Также потребители начали покупать не готовые десктопы, а отдельные комплектующие для самостоятельной сборки. Прогнозы на IV квартал 2022 г. аналитики пока не озвучивают.

Рынок под откос

Российский рынок персональных компьютеров по итогам первого полугодия 2022 г. продемонстрировал стремительное падение. Как пишут «Ведомости», продажи сократились на невероятные 20,3% год к году. За этот период россияне приобрели всего лишь 1,18 млн устройств.

Одна из основных причин, судя по всему, – это уход иностранных производителей ПК, в особенности американских. По словам источников издания, наихудшие результаты продаж оказались у компаний Dell и HP. Именно они поспешили ретироваться с российского рынка в числе первых после 24 февраля 2022 г.

Если рассматривать первое полугодие поквартально, то самый сильный спад продаж пришелся именно на вторую четверть, так как в течение всего этого периода из России уходил один вендор ПК за другим. Во II квартале 2022 г. падение продаж достигло 42,5%, а общий результат за первое полугодие на уровне 20,3-процентного сокращения был достигнут за счет более удачного I квартала 2022 г.

Россияне теперь предпочитают не тратиться на новый ПК, а до последнего пользоваться уже имеющимися

Статистика не включает результаты III квартала 2022 г. (1 июля – 30 сентября 2022 г.). Прогнозы на IV квартал 2022 г., на который пришлась целая вереница всем известных событий, включая частичную мобилизацию и массовые «командировки» россиян за рубеж без обратного билета, аналитики не публикуют.

Импортозамещение постепенно начинает работать

По итогам первой половины 2022 г. компания HP, один из крупнейших мировых производителей ПК, столкнулась с 49-процентным сокращением своих продаж на российском рынке, утверждают источники издания. За полгода ритейлеры смогли реализовать лишь 80 тыс. компьютеров этого американского вендора.

На глобальном рынке ситуация у HP не лучше. Впрочем, лихорадит сейчас весь мировой рынок ПК.

Китайская компания Lenovo, тоже ограничившая поставки своей техники в Россию, пришла к финишу с намного более достойными показателями. Она не только сумела избежать падения продаж, но даже смогла увеличить их на 3% – до 95 тыс. устройств. Впрочем, по итогу Lenovo удержала лишь 8% российского ПК-рынка, хотя на мировой арене это непревзойденный лидер.

Скудный выбор брендов - еще одна из возможных причин падения продаж

Российские производители компьютеров тоже столкнулись с падением спроса на свою продукцию. Как пишет издание, продажи компьютеров DNS и DEXP упали на 24%, составив 56,7 тыс. шт. Компьютеры Depo в первом полугодии 2022 г. продавались на 15% хуже, нежели годом ранее – 57,7 тыс. проданных экземпляров.

Но пока одни отечественные бренды отчитываются о плохих продажах, другие стремительно наращивают их объемы. Первая половина 2022 г. оказалась успешной для компании Aquarius – ее доля рынка выросла до 5,2%, а продажи составили 61 тыс. устройств, что на 12% больше, чем за первую половину 2021 г. Как сообщил изданию гендиректор Aquarius Владимир Степанов, по итогам трех кварталов 2022 г суммарный рост продаж достиг 215%.

Динамика брендов

Первая половина 2022 г. стала периодом очень динамичной смены лидеров российского рынка ПК, сообщили CNews в «Ситилинке». По словам ритейлера, пик продаж компьютеров пришелся на март 2022 г.

В «Ситилинке» отметили, что популярность брендов среди российских потребителей менялась одновременно и в связи с предыдущим дефицитом комплектующих, и с перебоем поставок. Свою лепту внес и уход сильных игроков с российского рынка.

В I квартале 2022 в топ-5 лидеров по продажам настольных ПК в «Ситилинке» в материальном выражении вошли тайваньская компания Acer, американские Dell и HP, а также китайская Lenovo и российский бренд IRU. Позже Acer пополнила число вендоров, отвернувшихся от России. Топ-5 в начале 2022 г. выглядел так: IRU, Acer, Dell, HP и Lenovo.

Изменения в топ-5 лидеров, сообщили CNews в «Силитинке» произошли во II квартале 2022 г. IRU сохранила за собой первое место, на втором оказалась Lenovo, на третьем – HP, за ней следует Acer, а замкнула список ушедшая из России Asus.

Также «Силитинк» предоставил CNews статистику за III квартал 2022 г. По итогам этого периода топ брендов выглядел так: IRU, Acer, Lenovo, HP и Asus.

В сегменте ноутбуков в I квартале 2022 г. в топ-5 по продажам в натуральном выражении входили, в порядке сокращения объемов, Asus, HP, Lenovo, Acer и Dell. Во II квартале 2022 г. список трансформировался: HP, Lenovo, Asus, Acer и Dell.

Топ-5 в III квартале 2022 г. – Acer, Huawei, HP, Lenovo, Asus. Как видно, в лидеры выбилась китайская компания Huawei. Как долго она продержится в первой пятерке, неизвестно, потому что эта компания уже прославилась своими антироссийскими санкциями. Помимо всех прочих ограничений и репрессий она начала закрывать своих офлайновые точки продаж и остановила работу фирменного интернет-магазина.

Одна из возможных причин

События, произошедшие в России после 24 февраля 2022 г., повлекли за собой не только отток населения за границу и переезд россиян мужского пола в места расположения воинских частей. В России стремительно подорожала компьютерная и другая техника, а уход многих иностранных игроков рынка постепенно приводит к ее дефициту.

Но существует еще один фактор, который мог повлиять на падение продаж готовых к использованию компьютеров. Представители Ozon сообщили CNews, что в России наметился рост интереса потребителей к покупке отдельных комплектующих с последующей самостоятельной сборкой из них системных блоков. Такой подход решает сразу два вопроса – во-первых, позволяет собрать ПК из того «железа», которое действительно требуется, а не которое предусмотрел производитель, во-вторых, позволяет не переплачивать за бренд.

Также россияне стали экономить на ноутбуках с предустановленной ОС. CNews писал, что теперь они предпочитают приобретать мобильные ПК без операционной системы, экономя тем самым на ее лицензии, а затем устанавливать ее самостоятельно.

Россияне любят Windows, но в последнее время предпочитают пользоваться ее пиратскими копиями

Windows была и остается самой популярной настольной ОС среди российских потребителей (88,36% рынка, статистика StatCounter за сентябрь 2022 г.), а поскольку Microsoft ввела против жителей России многочисленные санкции, они нарастили объемы потребления пиратских версий ее ОС.

Противоположная точка зрения

В Ozon отрицают факт падения продаж ПК. «Спрос на ноутбуки на Ozon стабильно растет с начала года, – сообщили CNews представители маркетплейса. По итогам шести первых месяцев года штучные продажи ноутбуков стали выше более чем в два раза к аналогичному периоду прошлого года. Сейчас мы отмечаем интерес к бюджетным устройствам, которые в первую очередь подходят для учебы и офисной работы. Сейчас ассортимент активно расширяют новые бренды из Китая, вся категория выросла в пять раз к прошлому году по итогам первых шести месяцев. Мы наблюдаем повышение интереса к китайским брендам ноутбуков. Среди лидеров здесь Lenovo, Irbis и Honor. Все китайские производители постепенно наращивают свою долю продаж на маркетплейсе в этом году и выводят новые модели».

Также представители Ozon сообщили CNews, что рост спроса на компьютерную технику и ноутбуки на маркетплейсе продолжился и в октябре 2022 г. «Штучные продажи ноутбуков выросли к октябрю прошлого года более чем на 50%, продажи ПК и комплектующих стали больше почти в два раза за аналогичный период, – сказали они. – По штучным продажам ноутбуков на маркетплейсе лидируют Lenovo, Irbis и Asus. Устройства этих брендов давно известны россиянам и пользуются у них большой популярностью. Ассортимент в категории кратно вырос, расширив предложение, как бюджетными ноутбуками для учебы и работы, так и высокопроизводительными моделями для сложных задач».