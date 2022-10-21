Власти утвердили концепцию развития «Гостеха»

У облачной платформы по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем появилась официальная концепция. Главные ожидания властей от площадки — сокращение бюджетов на поддержку госпорталов и удобство пользователей.

С концепцией определились

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил концепцию для платформы «Гостех». Документ опубликован на сайте Правительства. Напомним, что «Гостех» — это облачное платформенное решение для создание цифровых сервисов и информсистем для федеральных и региональных органов власти, а также бизнеса с единой средой разработки и маркетплейсом, с возможностью переиспользования компонента. Платформа также позволяет разработчикам продавать свое программное обеспечение госорганам без тендеров.

«Гостех» должен избавить власти от целого ряда накопившихся проблем. Среди них — высокий уровень расходов бюджетов всех уровней на создание, развитие и эксплуатацию госинформсистем (ГИС), неиспользование готовых решений, а постоянная разработка и, ка следствие, задвоение функций систем, затянутость сроков на их создание.

«На сегодняшний день создание и развитие ГИС в большей части случаев проводится каждым государственным органом и внебюджетным фондом изолированно с фокусом на оптимизацию и автоматизацию процессов в пределах установленных полномочий, — отмечают создатели концепции. — Назрела необходимость изменения подходов к проектированию ГИС и перехода к единой архитектуре доменов, в которой крупные сферы деятельности госорганов и внебюджетных фондов выделены в единый объект управления функциональной архитектурой — домен».

Что ожидают от «Гостеха»

Помимо сокращения расходов и времени на создание госпорталов, власти полагают, что новый подход, заложенный в их разработку, повысит удовлетворенность людей при онлайн-взаимодействии с госорганами и внебюджетными фондами.

У «Гостеха» появилась официальная концепция

Также госсайы и порталы, по ожиданиям разработчиков проекта, станут более надежными и производительными. Удачные решения можно будет тиражировать, а наличие профессионального сообщества специалистов «Гостеха» даст устойчивое развитие самой платформе и всей государственной цифровой экосистеме.

Когда создадут платформу

Создание и развитие платформы будет вестись с 2022 по 2024 г. в несколько этапов. В рамках первого этапа до конца 2022 г. должны завершиться эксперимент по созданию, переводу и развитию ГИС на платформе «Гостех», а также запланированые бумажные работы. В частности, должны появиться методические документы и правовые акты, подготовлен план создания и развития информационных систем на платформе.

На второй этап, до 31 декабря 2023 г., придется запуск системы управления платформой «Гостех» и «Госмаркета» (каталога цифровых продуктов платформы «Гостех»). Появятся рекомендации по разработке, типовые решения по безопасности, будет сформирован каталог цифровых продуктов и начнется проработка архитектуры доменов «Здравоохранение», «Образование», «Городская среда и ЖКХ», «Строительство», «Транспорт», «Спорт», «Наука», «Экология».

В период третьего этапа, который стартует с 2024 г., платформа «Гостех» начнет функционировать в полном объеме.

За чей счет разработки

Положения по финансовому обеспечению проекта достаточно прозрачны. ГИС, входящие в состав «Гостеха», будут развиваться за счет бюджета Минцифры в рамках госпрограммы «Цифровая экономика».

Создавать и поддерживать федеральные информационные проекты планируется за счет средств органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов. Другой вариант — за счет внебюджетных источников финансирования: бюджета институтов развития, механизмов концессионных соглашений и государственно-частного партнерства.

Региональные ГИС будут разрабатываться за счет бюджетов субъектов-заказчиков.

История создания «Гостеха»

Создать «Гостех» российским властям предложил Сбербанк. Концепцию единой платформы для госсервисов и органов власти он продемонстрировал Правительству еще в апреле 2020 г. Согласно постановлению Правительства, с середины 2020 г. начался эксперимент по развертыванию «Гостеха». Этот процесс должен был завершиться в мае 2022 г. Но окончание затягивалось.

Участниками эксперимента, помимо Минцифры, АНО, ФОМС, Росимущества и Росреестра, стали Минспорта, Минкультуры, Ростуризм, акционерное общество «Российский экспортный центр» (с пометкой «на добровольной основе»), а также ФСБ и ФСТЭК.

В июне 2021 г. вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что «Гостех» может трансформироваться в маркетплейс, а разработчики смогут самостоятельно размещать в нем свои сервисы. Чиновник увидел в подобном изменении возможность снизить издержки на поддержку многочисленных российских ГИС.