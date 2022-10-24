Атаковавшему «Аэрофлот» хакеру не вернули миллионы, изъятые из-за копеечных «шалостей» коллеги

Суд отказался вернуть хакеру Дмитрию Артимовичу значительные денежные средства, изъятые у него в ходе расследования уголовного дела в отношении владельца платежной системы Chronopay Павла Врублевского. Сумма изъятых денежных средств в разы превышает ущерб по данному уголовному делу.



Артимовичу не вернули деньги

Как выяснил CNews, Мещанский районный суд Москвы отказал известному хакеру Дмитрию Артимовичу в обжаловании действий следователя МВД Евгения Морозова, изъявшего у него значительные денежные средства. Изъятие произошло в рамках расследования уголовного дела в отношении основателя платежной системы Chronopay Павла Врублевского. Копия решения суда имеется в распоряжении CNews.

Обыск дома у Артимовича, как и других фигурантов дела Врублевского, прошел весной 2022 г. Тогда же был арестован сам Врублевский. У Артимовича были изъяты денежные средства в разных валютах, сумма которых в пересчете составляет миллионы рублей.

Артимович подавал ходатайство следователю о возврате этих денег. Хакер полагает, что поскольку он является лишь свидетелем по делу Врублевского, а изъятые денежные средства не были признаны вещественными доказательствами, то они должны быть возвращены. Следователь ответил отказом, поскольку процессуальные действия с изъятыми денежными средствами не завершены.

Затем Артимович подал жалобу в суд на действия следователя, но суд также ему отказал. Служители Фемиды указали, что он не вправе предрешать вопросы, которые впоследствии могут стать предметом судебного разбирательства по существу уголовного дела, в частности делать выводы об обоснованности обвинения, оценке доказательств и квалификации деяния.

Хакеру Дмитрию Артимовичу не вернули деньги, изъятые у него в ходе обысков по делу основателя Chronopay

Процессуальный статус изъятых в ходе обысков по делу Врублевского предметов не определен, а для разрешения вопросов об относимости изъятых предметов, в том числе денежных средств, к расследуемому уголовному делу требуется проведение ряда следственных действий.

Артимович не согласен с решением суда и будет его обжаловать. Он также подал жалобу на действия следователя Морозова. Артимович указывает, что сумма изъятых у него средств значительно превышает сумму ущерба по делу Врублевского. По данным телеканала «Рен», основателю Chronopay инкриминируется нанесение ущерба в размере 240 тыс. руб.

Чем известны братья Артимовичи

Дмитрий Артимович и его брат Игорь Артимович получили известность после того, как летом 2010 г. устроили DDos-атаку на платежную систему «Ассист», в результате чего в течение недели не работала оплата на сайте ее основного клиента — «Аэрофлота». Заказчиком атаки был владелец конкурента «Ассиста» — Chronopay — Павел Врублевский.

В 2011 г. ФСБ раскрыла данное преступление и арестовала всех четверых его фигурантов, включая сотрудника платежной системы Chronopay Максима Пермякова. Все они дали признательные показания и были арестованы.

С началом судебных разбирательств Врублевский и братья Артимовичи отказались от своих признаний. В 2013 г. Тушинский районный суд Москвы признал всех фигурантов виновными и назначил им наказание в виде 2,5 лет тюрьмы каждому (Пермяков от признаний не отказывался и получил условный срок).

Последствия DDos-атаки на «Аэрофлот»

Позднее суд освободил братьев Артимовичей из-под стражи с обязательством самостоятельного этапирования в колонию. Игорь Артимович в колонию не поехал и был объявлен в розыск. Дмитрий Артимович вместе с Врублевским отбыли половину срока в колонии и освободились в рамках действия механизма условно-досрочного обсуждения.

Расследование дела курировал замглавы Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов. В 2016 г. он был арестован по обвинению в госизмене; его осудили на длительный срок заключения. По неофициальной версии, Михайлова обвинили в передаче за рубеж материалов по делу о DDos-атаки «Аэрофлота».

Затем Артимович некоторое время работал на руководящих должностях в Chronopay, но затем из-за ссоры с Врублевским ушел из компании и отсудил у нее 2 млн руб. Летом 2022 г. Артимович написал книгу мемуаров, где подробно рассказал о том, как происходила DDos-атака на «Аэрофлот», как они с Врублевским занимались подпольными онлайн-продажами фармацевтики и почему разорился Chronopay.

Новое дело Врублевского

Весной 2022 г. Врублевский был арестован по обвинению в создании мошеннических схем в интернете и сборе пожертвований через фальшивый сервис донатов Kingdonate. После этого Chronopay окончательно перестал существовать.

Параллельно, в рамках дела о банкротстве одного из бывших юридических лиц Chronopay, «Хронопэй сервисез» суд привлек Врублевского и троих бывших гендиректоров компании, включая Дмитрия Артимовича, к субсидиарной ответственности на 67 млн руб. Позднее суд снял ответственность с Врублевского, оставив ее на бывших гендиректорах «Хронопэй сервисез».