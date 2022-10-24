Крупнейший производитель флеш-памяти Китая изгоняет американских сотрудников из-за санкций США

YMTC просит американцев уйти

Китайский производитель интегральных микросхем Yangtze Memory Technologies Corp (YMTC) предложил своим ключевым техническим специалистам из США покинуть компанию по собственному желанию. Чипмейкер вынужден избавляться от ценных сотрудников-иностранцев на фоне усиливающегося санкционного давления со стороны американских властей, пишет Financial Times (FT).

По информации издания, несколько граждан США и/или обладателей разрешения на работу в этой стране уже покинули офисы компании в Китае. Источники FT заявили, что общее число сотрудников, с которыми потенциально придется расстаться YMTC пока не известно.

Старший инженер YMTC в разговоре с изданием сообщил, что некоторым из вынужденно уволившихся американцев компания обязана своим прорывом в области производства микросхем флеш-памяти NAND, но действенного способа сохранить их в штате у китайцев якобы нет.

YMTC просит своих американских сотрудников уволиться из-за введенных США по инициативе администрации Байдена антикитайских санкций

Ранее волна увольнений американцев прошла по европейским, американским и собственно китайским подразделениям чипмейкеров, руководство которых незамедлительно приступило к исполнению новых антикитайских санкций.

Ведущие производители оборудования для выпуска микрочипов, такие как Lam Research, Applied Materials и KLA Corporation приостановили продажу новой продукции и поддержку ранее проданной китайским компаниям. Голландская ASML временно запретила своему персоналу в США обслуживать клиентов из КНР, пока юристы компании проводят оценку влияния недавно введенных антикитайских санкций на ее бизнес.

Ужесточение правил

Согласно новым правилам, предложенным админстрацией президента США Джо Байдена (Joe Biden) и принятым в октябре 2022 г., американским гражданам, резидентам и организациям отныне необходимо получать особое разрешение от Министерства торговли США, прежде чем начать оказывать поддержку производителям микроэлектроники.

Эти юридические новшества, как отмечает FT, лишили Китай притока талантливых американских инженеров и ученых, экспертиза которых позволял двигать национальную полупроводниковую промышленность вперед. В их число входят и этнические китайцы, получившие профильное образование и практику за океаном.

Превентивный уход с должности

Исполнительный директор YMTC Саймон Янг (Simon Yang), являющийся гражданином США, покинул свой поста незадолго до введения новых американский санкций. Согласно источникам FT, такое решение топ-менеджер принял из-за растущего давления на компанию со стороны Вашингтона. Источники издания в компании утверждают, что Янг перешел на должность заместителя председателя компании. В свете новых ограничений остается неизвестным, продолжит ли он свою карьеру в YMTC.

Под началом Янга и при значительной финансовой поддержке, в том числе государственной, YMTC превратилась в крупнейшего китайского чипмейкера и значимого игрока на мировом рынке производителя флеш-памяти. Корпорация Apple до недавнего времени рассматривала возможность использования чипов NAND в своей продукции. Однако политическое давление и новые американские санкции омрачили перспективы сотрудничества «яблочных» с YMTC.

Иного выбора нет

Другой источник издания, знакомый с ситуацией в YMTC, заявил, что новые экспортные ограничения со стороны США практически не оставляют руководству иного выбора, кроме как обратиться к персоналу с просьбой уволиться. По мнению юристов, Минторг США вряд ли будет выдавать разрешения, которые позволят обойти новые правила.

«Ты либо отказываешься от гражданства, либо увольняешься», – очертил перспективы специалистов из США в китайских компаниях неназванный руководитель одного из представителей отрасли в КНР.

Вынужденная «деамериканизация» и дефицит кадров

Еще один высокопоставленный руководитель шанхайского чипмейкера, финансируемого властями Китая, рассказал FT, что вверенная ему компания ведет переговоры о расторжении контракта с несколькими американцами в штате, не желающими отказываться от паспорта США. По его словам, на время переговоров эти сотрудники переведены на удаленный режим работы.

«Мы теперь не просто строим независимые от США производственные линии, но и "деамериканизируем" команды», – заявил топ-менеджер.

Специалисты по подбору кадров отмечают, что новые правила привели к сокращению в два раза пула кандидатов на руководящие должности в компаниях, занимающихся производством микросхем. При этом китайские компании отрасли и так имеют сложности с поиском квалифицированных специалистов с опытом.

Несколько фактов о YMTC

YMTC – это крупный производитель производства флеш-памяти. Компания была основана в 2016 г. и располагает заводом в Ухане, который выпускает до 100 тыс. 300-миллиметровых кремниевых пластин ежемесячно. В завершающей стадии находится строительство еще одной уханьской фабрики с производительностью 200 тыс. пластин в месяц.

YMTC наряду с производителем однокристальных (SoC) для недорогих смартфонов Unisoc входит в состав Tsinghua Unigroup, контролируемой властями КНР. В 2021 г. CNews писал о финансовых проблемах холдинга и угрозе его банкротства.

В конце июля 2022 г. CNews сообщил о том, что ряд чиновников и топ-менеджеров китайский компаний с госучастием привлек пристальное внимание антикорруационных органов КНР. Так, под следствие попали министр промышленности и информатизации КНР Сяо Яцин и экс-председатель совета директоров Tsinghua Group Чжао Вэйго.