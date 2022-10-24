Власти выдадут 1 млрд руб. разработчикам российских микросхем, телеком-оборудования и электроники

Правительство в 2022-2023 гг. выделит 1 млрд руб. на помощь малым и средним центрам разработки отечественной электроники. Средства будут предоставлены на разработку ЭКБ, систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники.

Миллиард на электронику

Власти выделят 1 млрд руб. на поддержку российских малых и средних дизайн-центров электроники в 2022-2023 гг. Это следует из постановления Правительства № 1827 от 13 октября 2022 г., подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Центры смогут получить от 10 млн руб. до 50 млн руб. в виде субсидий. На комплексные проекты одному дизайн-центру может быть выделено до 100 млн руб.

Субсидии предоставляются на разработку электронной компонентой базы, комплексов и систем вычислительной техники, телекоммуникационного оборудования, а также медицинской техники и автомобильной электроники. Власти также профинансируют вывод готовой продукции на рынки.

Оператором субсидий станет фонд «Сколково». Поддержка предоставляется в рамках госпрограммы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности».



Кто получит субсидии

Для того, чтобы претендовать на получение поддержки, компания не должна иметь задолженности по налогам, страховым взносам и пр. Она не должна являться иностранным юрлицом, а также российским юрлицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных лиц превышает 50%.

Малые дизайн-центры получат миллиард до конца 2023 г.

Организация должна являться субъектом малого и среднего предпринимательства (численность работников не менее трех человек и не превышает 100 человек). Также компания должна соответствовать одному из условий: либо ее объем выручки за предшествующий год составляет не менее 1 млн руб., либо объем привлеченных организацией-заявителем инвестиций за тот же период составляет не менее 500 тыс. руб., следует из постановления.

На что предоставляются средства

Компания может потратить субсидию на зарплаты работникам, на оплату материалов, макетов и стендов, электронной компонентной базы, необходимой для изготовления опытных образцов продукции. Также организация вправе тратить выделенные средства на доступ к вычислительному оборудованию.

Помимо этого, предусмотрены и затраты на продвижение продукции, разработанной в рамках просубсидированного проекта.

Поддержка электроники

В последние месяцы Правительство активно запускает новые проекты по поддержке электронной и радиоэлектронной промышленности. Например, в сентябре 2022 г. власти запустили программу поддержки развития промышленных технопарков, специализирующихся на выпуске электроники. В 2023–2025 гг. на эти цели направят 7,2 млрд руб. Конкретные технопарки смогут рассчитывать на субсидии в размере до 300 млн руб. ежегодно.

В начале октября CNews писал о планах Правительства предоставлять субсидии российским производителям электроники для серийного выпуска ноутбуков, смартфонов, компьютеров и планшетов.

По информации источника «Коммерсанта», субсидии будут предоставляться именно тем компаниям, которые ориентированы на потребительский сегмент рынка.