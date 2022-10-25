Apple придется изменить конструкцию iPhone и IPad или уйти с огромного рынка

Европа переходит на USB-C

Совет Европейского союза поддержал инициативу Common Charger Directive, которая обязывает производителей продаваемых на территории ЕС гаджетов обеспечивать поддержку зарядного устройства с интерфейсом современного стандарта USB-C (USB Type-C).

Действие директивы распространяется на мобильные телефоны, планшетные компьютеры и электронные книги, цифровые камеры и игровые приставки, наушники и портативные колонки, беспроводные компьютерные манипуляторы и мобильные навигаторы.

Закон также предусматривает введение дополнительных правил маркировки упаковки техники, реализуемой в ЕС. Так, на каждую коробку с девайсом будет необходимо наносить пиктограмму, информирующую покупателя о наличии зарядного устройства в комплекте и его мощности.

Наконец, директива обязывает производителя предоставлять потребителю возможность приобретения продукции с зарядным устройством или без оного по собственному усмотрению.

Всех производителей смартфонов, продаваемых на территории ЕС, обязали оснащать продукцию разъемом USB-C. Apple придется либо отказаться от проприетарного Lightning, либо отказаться от большей части европейского рынка

Новая норма начнет действовать в 2024 г. В 2026 г. к перечню девайсов, которые в обязательном порядке должны оснащаться интерфейсом USB-C, добавятся ноутбуки.

Беспроводную зарядку тоже стандартизируют, но позже

В дальнейшем европейские законодатели планируют решить проблему совместимости существующих технологий беспроводной зарядки. Как именно и в какие сроки это будет осуществлено, в совете не уточняют.

Польза для потребителей и экологии

По мнению совета, новая норма позволит потребителям сэкономить денежные средства, а также поспособствует сокращению совокупного объема электронных отходов, образующихся в результате производства, транспортировки и утилизации зарядных устройств.

Согласно данным, которым законодательный орган приводит в пресс-релизе, посвященном принятию директивы, только в 2020 г. жители ЕС приобрели 420 млн различных гаджетов. Каждый из покупателей в среднем является обладателем трех зарядных устройств. Несмотря на это, 38% потребителей отмечали проблемы с доступностью подходящих сетевых адаптеров.

История вопроса

Еврокомиссия пришла к выводу о необходимости унификации зарядных устройств в сентябре 2021 г.

В январе 2022 г. по итогам переговоров участники Совета ЕС согласовали общую позицию по данному вопросу, единогласно поддержав инициативу Еврокомиссии.

В июне 2022 г. законодательные органы ЕС – Совет ЕС и Европейский парламент – достигли предварительного соглашения по директиве, которая впоследствии была одобрена представителями государств-членов ЕС.

В начале октября 2022 г. Европарламент одобрил проект закона об унификации зарядных устройств, продаваемых на территории ЕС. За его принятие проголосовало 602 депутата, 13 выступили против, еще восемь парламентариев воздержались.

Удар по Apple

Менее всего по нраву принятие директивы, вероятно, придется американской Apple, которая по-прежнему оснащает свои сверхпопулярные смартфоны iPhone зарядным портом собственного проприетарного стандарта Lightning.

С момента начала обсуждения инициативы по внедрению USB-C в качестве общеевропейского стандарта Apple отзывалась о ней в негативном ключе. Так, в сентябре 2022 г. представитель калифорнийской компании в разговоре с BBC News заявил, что «строгое регулирование, предписывающее производителям внедрять разъем одного конкретного стандарта, скорее душит инновации, нежели их поощряет». Он также добавил, что принятие директивы «нанесет вред потребителям в Европе и во всем мире».

Если Apple продолжит и после 2024 г. настаивать на использовании разъема Lightning в iPhone, у компании могут возникнуть проблемы с реализации продукции на территории стран ЕС. Рынок ЕС, меж тем, является лакомым кусочком для любого производителя техники, и терять его купертиновцы вряд ли захотят.

По итогам II квартала 2022 финансового года (завершился 27 марта 2022 г.) выручка Apple в Европе достигла $23,3 млрд. Для сравнения: в Китае этот показатель составил $18,3 млрд, в США – $40,9 млрд.

Для прочих производителей смартфонов, планшетов и др. устройств, которые, как правило, работают под управление операционной системы Google Android, переход на USB-C, скорее всего, окажется менее болезненным.

Такие компании как Samsung, Huawei, Xiaomi достаточно давно выпускают гаджеты с поддержкой USB-C. К примеру, фаблет Xiaomi Mi Max 2 с этим интерфейсом появился на рынке еще в 2017 г. Однако если раньше наличие порта USB-С было скорее признаком принадлежности устройства к премиальному ценовому сегменту, то в последнее время его все чаще можно найти на устройствах среднего и даже начального уровня.