Прецедент. Из России сбежал отечественный производитель дешевых смартфонов и «бабушкофонов»

Компания Inoi, российский бренд смартфонов, внезапно стала Эстонской. По документам она все еще зарегистрирована в России, но все упоминания об этой стране с ее сайта исчезли. Продукция Inoi пропала из ассортимента многих российских сетей. Это первый случай, когда из России уходит отечественный бренд.

Курс на Эстонию

Российский бренд смартфонов и классических сотовых телефонов Inoi перестал быть российским. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на приближенные к компании источники, теперь она эстонская.

О причинах смены «гражданства» Inoi на момент публикации материала известно не было. Российской компания пробыла немногим более шести лет – с момента своего основания в конце августа 2016 г.

Согласно ЕГРЮЛ, Inoi, вернее ее юрлицо ООО «Иной», на 100% принадлежит россиянину Сергею Фомину. Уставный капитал компании – 10 тыс. руб., гендиректор – Роман Терешин, основной вид деятельности – «торговля оптовая бытовыми электротоварами» (код ОКВЭД 26.20). Перечень дополнительных видов деятельности компании состоит из 24 позиций, включая «деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха» (46.16).

России для inoi не существует

По словам источников издания, Inoi создал прецедент. Это первый случай, когда из России уходит российский же бренд.

Виртуальный уход из страны

На момент публикации материала сайт Inoi был доступен в России и даже сохранял русскоязычный интерфейс. В то же время редакция CNews обнаружила, что России, а также Белоруссии больше нет в списке регионов присутствия. Зато есть регион CIS или СНГ, на который и перенаправляются пользователи с российскими IP-адресами.

В разделе «Контакты» при выборе данного региона информации о российском офисе нет, хотя она присутствует в ЕГРЮЛ. ООО «Иной» зарегистрирована в Подмосковье, в Химках – информация об этом адресе внесена в реестр в марте 2021 г.

Между тем, на сайте Inoi контакты для региона CIS все же указаны. Там перечислены адреса и телефоны офисов Inoi в США и ОАЭ.

В то же время продукция Inoi по-прежнему присутствует в ассортименте некоторых российских сетей. К примеру, редакция CNews обнаружила смартфоны и телефоны этой марки в «Ситилинке» и DNS, где их на 9:30 утра 26 октября 2022 г. по Москве можно было приобрести без каких-либо трудностей.

В «М.Видео» устройства Inoi отсутствовали в принципе. В каталоге «Эльдорадо» они нашлись, но все были с пометкой «Нет в наличии».

Дело не в финансах

Когда именно Inoi превратилась в эстонскую компанию, и что послужило тому причиной, неизвестно. По информации «Коммерсанта», российский флаг исчез с ее сайта в промежутке с 31 марта по 5 сентября 2022 г., более точных данных пока нет.

В некоторых сетях техники Inoi просто временно нет в наличии

С финансами у компании все относительно в порядке, если учитывать показания за 2021 г. В этот период ООО «Иной» получила выручку в размере 749 млн руб., а чистая прибыль при этом составила 3 млн руб. (данные «Контур.фокус»).

Другие ритейлеры пока еще продают устройства некогда российской марки

Что важно, официальный поставщик устройств Inoi, дистрибутор VVP Group, тоже «утратил» российское представительство. По крайней мере, российский сайт компании демонстрирует адрес в Казахстане, хотя ее юрлицо ООО «Центр дистрибьюции» зарегистрировано в Москве. При этом до мая 2021 г. единственным владельцем компании числился гражданин Эстонии Глеб Сибирцев, в настоящее время занимающий пост ее гендиректора. На 26 октября 2022 г. VVP Group принадлежала россиянке Ирине Сибирцевой.

Источники издания утверждают, что Inoi ушел из России с целью сохранения зарубежных поставщиков и поставок. Официального подтверждения или опровержения этого мнения нет.

Горевать не стоит

За шесть лет своего существования Inoi не смог добиться значимых результатов на российском рынке. Как пишет «Коммерсант», доля этого бренда в сегменте смартфонов не превышает 1%, а в сегменте обычных сотовых телефонов находится на уровне 5,9%.

Иногда Inoi не стеснялся копировать чужие разработки

Первым смартфоном компании стал Inoi R7, представленный в 2017 г. и использовавший российскую ОС «Аврора». Смартфон предназначался для корпоративного сектора.

В 2018 г. у производителя появилась линейка смартфонов и кнопочных телефонов под управлением Android. Также Inoi известен умением создавать копии популярных моделей средств связи. Например, в октябре 2020 г. бренд выпустил уменьшенную версию телефона Nokia 3310 второго поколения под названием Inoi 102.

Inoi 288s

В ассортименте Inoi есть еще одна модель, тоже внешне напоминающая обновленный Nokia 3310 – это Inoi 101, оцененный в 690 руб. А в конце января 2020 г. компания выпустила копию вертикального слайдера Nokia 8800 – телефон Inoi 288s, на момент публикации материала на сайте производителя отсутствовавший. На старте продаж цена Inoi 288s, как сообщал CNews, составляла 2990 руб.