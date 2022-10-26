Прецедент. Из России сбежал отечественный производитель дешевых смартфонов и «бабушкофонов»
Компания Inoi, российский бренд смартфонов, внезапно стала Эстонской. По документам она все еще зарегистрирована в России, но все упоминания об этой стране с ее сайта исчезли. Продукция Inoi пропала из ассортимента многих российских сетей. Это первый случай, когда из России уходит отечественный бренд.
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Российский бренд смартфонов и классических сотовых телефонов Inoi перестал быть российским. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на приближенные к компании источники, теперь она эстонская.
О причинах смены «гражданства» Inoi на момент публикации материала известно не было. Российской компания пробыла немногим более шести лет – с момента своего основания в конце августа 2016 г.
Согласно ЕГРЮЛ, Inoi, вернее ее юрлицо ООО «Иной», на 100% принадлежит россиянину Сергею Фомину. Уставный капитал компании – 10 тыс. руб., гендиректор – Роман Терешин, основной вид деятельности – «торговля оптовая бытовыми электротоварами» (код ОКВЭД 26.20). Перечень дополнительных видов деятельности компании состоит из 24 позиций, включая «деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха» (46.16).
По словам источников издания, Inoi создал прецедент. Это первый случай, когда из России уходит российский же бренд.
Виртуальный уход из страны
На момент публикации материала сайт Inoi был доступен в России и даже сохранял русскоязычный интерфейс. В то же время редакция CNews обнаружила, что России, а также Белоруссии больше нет в списке регионов присутствия. Зато есть регион CIS или СНГ, на который и перенаправляются пользователи с российскими IP-адресами.
В разделе «Контакты» при выборе данного региона информации о российском офисе нет, хотя она присутствует в ЕГРЮЛ. ООО «Иной» зарегистрирована в Подмосковье, в Химках – информация об этом адресе внесена в реестр в марте 2021 г.
Между тем, на сайте Inoi контакты для региона CIS все же указаны. Там перечислены адреса и телефоны офисов Inoi в США и ОАЭ.
В то же время продукция Inoi по-прежнему присутствует в ассортименте некоторых российских сетей. К примеру, редакция CNews обнаружила смартфоны и телефоны этой марки в «Ситилинке» и DNS, где их на 9:30 утра 26 октября 2022 г. по Москве можно было приобрести без каких-либо трудностей.
В «М.Видео» устройства Inoi отсутствовали в принципе. В каталоге «Эльдорадо» они нашлись, но все были с пометкой «Нет в наличии».
Дело не в финансах
Когда именно Inoi превратилась в эстонскую компанию, и что послужило тому причиной, неизвестно. По информации «Коммерсанта», российский флаг исчез с ее сайта в промежутке с 31 марта по 5 сентября 2022 г., более точных данных пока нет.
С финансами у компании все относительно в порядке, если учитывать показания за 2021 г. В этот период ООО «Иной» получила выручку в размере 749 млн руб., а чистая прибыль при этом составила 3 млн руб. (данные «Контур.фокус»).
Что важно, официальный поставщик устройств Inoi, дистрибутор VVP Group, тоже «утратил» российское представительство. По крайней мере, российский сайт компании демонстрирует адрес в Казахстане, хотя ее юрлицо ООО «Центр дистрибьюции» зарегистрировано в Москве. При этом до мая 2021 г. единственным владельцем компании числился гражданин Эстонии Глеб Сибирцев, в настоящее время занимающий пост ее гендиректора. На 26 октября 2022 г. VVP Group принадлежала россиянке Ирине Сибирцевой.
Источники издания утверждают, что Inoi ушел из России с целью сохранения зарубежных поставщиков и поставок. Официального подтверждения или опровержения этого мнения нет.
Горевать не стоит
За шесть лет своего существования Inoi не смог добиться значимых результатов на российском рынке. Как пишет «Коммерсант», доля этого бренда в сегменте смартфонов не превышает 1%, а в сегменте обычных сотовых телефонов находится на уровне 5,9%.
Первым смартфоном компании стал Inoi R7, представленный в 2017 г. и использовавший российскую ОС «Аврора». Смартфон предназначался для корпоративного сектора.
В 2018 г. у производителя появилась линейка смартфонов и кнопочных телефонов под управлением Android. Также Inoi известен умением создавать копии популярных моделей средств связи. Например, в октябре 2020 г. бренд выпустил уменьшенную версию телефона Nokia 3310 второго поколения под названием Inoi 102.
В ассортименте Inoi есть еще одна модель, тоже внешне напоминающая обновленный Nokia 3310 – это Inoi 101, оцененный в 690 руб. А в конце января 2020 г. компания выпустила копию вертикального слайдера Nokia 8800 – телефон Inoi 288s, на момент публикации материала на сайте производителя отсутствовавший. На старте продаж цена Inoi 288s, как сообщал CNews, составляла 2990 руб.