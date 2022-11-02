Создатель «идеального блокчейна» с рекордной скоростью провалил запуск проекта

Криптопроект Aptos запустил свой основной блокчейн, способный, по заверениям разработчиков, производить более 130 тыс. транзакций в секунду. На практике все оказалось не так отрадно.

«Идеальный блокчейн»

Криптопроект Aptos объявил о запуске своей основной сети (mainnet) — блокчейна первого уровня, транзакции в котором должны будут производиться с рекордной скоростью. Проект находился в разработке четыре года. Его капитализация оценивалась на момент запуска в $1 млрд, но быстро поползла вниз в первый же день.

Криптобиржа FTX, один из ключевых инвесторов Aptos, уже заявила, что выводит в листинг криптотокен проекта (APT).

Aptos называют новой попыткой создать «идеальный блокчейн» для смарт-контрактов любого типа. Главное же — это скорость, с которой производятся транзакции: если «рекордсмен» — блокчейн Ethereum— сейчас способен обслуживать 30 транзакций в секунду, то разработчики Aptos утверждают, что их блокчейн позволяет проводить до 130 тыс. транзакций в секунду.

Запуск высокоскоростного криптопроекта Aptos оказался неблагополучным

Кроме этого, в экосистеме Aptos будет поддерживаться собственный язык программирования для Web3 Move. В Aptos были вложены весьма существенные средства: среди инвесторов — Andreessen Horowitz и FTX, вложившие $200 и $150 млн соответственно.

Проблемный запуск

Однако запуск проекта прошел куда менее гладко, чем рассчитывали разработчики. Наблюдались сбои связи, а скорость обслуживания даже близко не достигала обещанных 130 тыс. транзакций в секунду.

Стоимость токена APT резко пошла вниз в первый же день торгов. Некоторые сетевые аналитики предсказывали именно такой вариант развития событий: резкий взлет и столь же быстрое падение стоимости токенов с непонятными дальнейшими перспективами. Кроме того, в адрес инвесторов Aptos раздалась критика, что, дескать, те вкладывались в непрозрачный проект с невнятной экономической программой.

Начальная заявленная стоимость токенов APT составляла $7 за штуку. В первые часы торгов оценка токенов выросла до $100 на криптобирже Binance, на остальных в среднем поднялась до $17, но очень быстро откатилась обратно до $6-8. Дальнейшая судьба проекта зависит от того, будет ли вокруг него создана функциональная экосистема.

«Технические сбои при первом запуске — обычное дело, однако они несут серьезные репутационные риски для разработчиков, особенно если те называют какие-то показатели, которые не оправдываются сразу, — считает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — В любом случае, только время покажет, насколько в действительности перспективным окажется проект. Полный его провал, учитывая объемы вложенных средств и разработок, выглядит маловероятным».