Ведущие разработчики знаменитого веб-сервера Nginx создают его двойник для России

Ведущие разработчики крупнейшего сервера Nginx вернулись в Россию и открыли собственную компанию, которая займется созданием форка Nginx. На первом этапе инвестиции составили $1 млн.

Русские собирают форк Nginx

Экс-руководитель команды разработчиков сервера Nginx Unit Валентин Бартенев (работал с 2011 по 2022 г.), а также бывшие сотрудники Nginx Inc Иван Полуянов, Олег Мамонтов, Руслан Ермилов вернулись в Россию и основали ООО «Веб-Сервер», сообщает «Коммерсант».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Веб-Сервер» учредили 21 июля 2022 г. в Москве. Уставной капитал компании составил 500 тыс. руб., а основной вид деятельности обозначен как «разработка компьютерного программного обеспечения». В октябре 2022 г. фирма подала заявку на регистрацию товарного знака Angie.

Как добавляет портал Roem.ru, в списке коммитов Angie прослеживается участие и Максима Дунина, ключевого разработчика Nginx последних лет.

По уточнению представителей «Веб-Сервер», Angie будет форком (самостоятельным ответвлением) от Nginx.

На первом этапе, как сообщил гендиректор компании Заур Абасмирзоев, объем инвестиций в проект составил $1 млн. Чьи это будут инвестиции не уточняется.

Ведущие разработчики Nginx открыли российскую компанию, которая займется созданием форка Nginx

По словам Абасмирзоева, «Веб-Сервер» готов оказать поддержку пользователям Nginx и интегрировать Angie в продукты партнеров. Адаптировать Angie для российских дистрибутивов Linux пока не планируется, хотя топ-менеджер не исключает появление Angie на Astra Linux, если выяснится во время разработки, что его легко реализовать.

По словам Абасмирзоева, «было бы разумно» включить Angie в реестр отечественного ПО.

Почему Nginx важен

Nginx — это крупнейший свободно распространяемый веб-сервер. Как следует из статистики Netcraft в мае 2022 г., на нем работали 30,7% всех сайтов в интернете — больше, чем у любого другого веб-сервера.

По словам коммерческого директора R-Style Softlab Дениса Хадаскова, на долю Nginx в России приходится более 60% рынка: это и поисковик «Яндекс», и «Авито», и «известные иностранные соцсети».

Первую версию Nginx создал в 2002–2004 гг. Игорь Сысоев, когда работал системным администратором Rambler.

Создатель Nginx Игорь Сысоев не будет участвовать в проекте Angie

В 2011 г. Сысоев покинул Rambler. Вместе по своим коллегой Максимом Коноваловым он зарегистрировал Nginx Inc, которая занималась коммерческой стороной проекта Nginx. Тогда же компания привлекла свои первые венчурные инвестиции — на сумму $3 млн — от Runa Capital Сергея Белусова, e.ventures и MSD.Capital. У Nginx появился офис в США.

В 2013 г. Nginx получила награду CNews Awards в номинации «Экспансия года».

Ресурсом заинтересовалась американская компания F5 и в 2019 г. она приобрела сервер за $650 млн. В 2022 г. F5 ушла из России.

Скандал с Nginx

В 2019 г. Rambler попытался отобрать права на Nginx у их создателей. Затем американская компания Lynwood Investments, связанная с Александром Мамутом заявила о нарушении авторских прав. В московском офисе Nginx Inc и по адресам проживания Игоря Сысоева и Максима Коновалова прошли обыски.

В этот момент разработчиков Nginx публично поддержали коллеги по цеху: «Яндекс», Mail ru Group (сейчас VK) и другие представители российского ИТ.

О деле в декабре 2019 г. высказался и пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, отметив, что громкий конфликт между Rambler Group и Nginx, не отразится на инвестиционной привлекательности России. Вопрос, по его словам, должен решаться в арбитраже.

В июне 2020 г. дело было прекращено. Представители Rambler Group пыталась оспорить права на коммерческую версию Nginx в суде Северного округа американского штата Калифорния (в городе Сан-Франциско).

В январе 2022 г. Игорь Сысоев внезапно ушел из F5. Как отмечается в официальном блоге Nginx, разработчик решил заниматься другими своими личными проектами. Еще одной официальной причиной ухода Сысоева стало его желание проводить больше времени со своими друзьями и семьей. Сейчас, как уточняют в «Веб-Сервере», Игорь Сысоев не причастен к проекту Angie.

После начала специальной военной операции на Украине F5 остановила продажи в России и вывела хранение кода Nginx с территории страны. Сейчас, по заявлениям представителей компании, F5 не связана с проектами Nginx в России.