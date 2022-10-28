«1С» создает ПО для управления персоналом на замену софту SAP

Фирма «1С» разрабатывает продукт «Персонал» для автоматизации деятельности корпоративных кадровых служб. Он призван заместить на российском рынке решение Success Factors ушедшей из нашей страны немецкой SAP.

Создание «1С:персонал»

В 2023 г. портфель продуктов российской софтверной компании «1С» пополнится решением «1С:персонал» для кадровых служб организаций (HR). Функционально оно должно заменить продукт ушедшей из России немецкой компании SAP (ее американской структуры) — SAP Success Factors. Об этом рассказали директор «1С» Борис Нуралиев и руководитель разработки по зарплате и кадрам «1С» Виталий Филиппов.

SAP Success Factors представляет собой облачное решение, которое охватывает все бизнес-процессы управления персоналом, включая основные кадровые процессы, подбор, обучение и развитие персонала, планирование трудовых ресурсов и др. Оно позволяет использовать в работе HR-служб мобильные технологии и призвано сформировать информационное пространство кадрового подразделения и интегрировать его с корпоративной информационной системой организации.

По словам Филиппова, «1С» планирует завершить разработку своего альтернативного продукта к апрелю 2023 г. Далее, по его словам, компания намерена пригласить партнеров на пилотное тестирование, получить от них обратную связь и после доработки перевести решение в промышленную эксплуатацию. Сроки этого перевода будут зависеть от объема критики и пожеланий партнеров.

«1С» импортозаместит SAP Success Factors

Напомним, решение приостановить свою работу на территории России на неопределенный срок SAP приняла в начале марта 2022 г. в связи с началом российской спецоперации на Украине.

Функциональность HR-продукта «1С»

«1С:персонал» также как и продукт SAP в перспективе будет размещен в облаке и также преимущественно будет ориентирован на мобильное использование. Филиппов полагает, что 95% аудитории продукта (кандидаты, сотрудники, руководители подразделений, рекрутеры) станут использовать его на смартфонах и планшетах и лишь 5% (преимущественно HR-директоры) на десктопах.

Первая версия продукта будет содержать модули, отвечающие за подбор персонала, просмотр вакансий, оценку кандидатов и сотрудников, демонстрацию оргструктуры предприятия, сбор сведений для формирования графика отпусков, удаленное анкетирование, тестирование кандидатов и сотрудников, адаптацию персонала.

Интерфейс личных кабинетов сотрудников в «1С:персонал»

В «1С:персонал» будет реализована его интеграция с рекрутинговыми сайтами, сформирован программный интерфейс для кадровых приложений, вход через портал госуслуг (с помощью аутентификации через ЕСИА), а также интеграция с «госключом» для цифрового подписания трудовых документов.

В дальнейшем продукт должен обеспечить отслеживание исполнения ключевых показателей эффективности деятельности работников (KPI), контроль целей и основных результатов деятельности, выгрузку показателей для расчета премий и бонусов, выгрузку данных учета рабочего времени.

ЗУП выживет

Как можно было заключить со слов Филиппова, частично функциональность «1С:персонала» дублирует решения, реализованные в продукте фирмы «1С:зарплата и управление персоналом КОРП» («1С:ЗУП КОРП»).

Они также решают множество задач комплексной автоматизации HR-службы — от набора персонала до публикации расчетных листов. Также к «смежной» функциональности «1С:ЗУП КОРП» можно отнести опции, связанные с охраной труда, медосмотрами, добровольным страхованием и пр.

По заверению Филиппова, «1С:ЗУП КОРП» продолжит развиваться. Появление «1С:персонала» этот процесс не остановит.