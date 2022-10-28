Москва потратит десятки миллиардов на видеонаблюдение

Правительство столицы разместило тендеры более, чем 23 млрд руб. на оказание услуг по видеонаблюдению. Благодаря новым контрактам продолжат свою работу камеры в общественных местах, во дворах и у подъездов.

Москва обеспокоилась видеонаблюдением

Мэрия Москвы закупит услуги видеонаблюдения на сумму 23,3 млрд руб., сообщает «Коммерсант».

Как уточняется, 19 и 20 октября 2022 г. Департамент Москвы по конкурентной политике разместил шесть тендеров на оказание услуг по предоставлению информации об объектах видеонаблюдения в единый центр хранения и обработки данных.

Зачем властям Москвы такие контракты

Как пояснили в Департаменте информационных технологий Москвы (ДИТ) столицы, предыдущие аналогичные договоры заключали более четырех лет назад. Их срок действия истек, сейчас они будут обновляться.

Правительство Москвы готово потратить более, чем 23 млрд руб. на услуги видеонаблюдения

Новые контракты будут рассчитаны на пять лет. Благодаря им в Москве будет работать видеонаблюдение у подъездов, во дворах и на общественных территориях столицы. К камерам видеонаблюдения есть доступ у сотрудников МВД.

Сколько тратят на видеосъемку города в год

В бюджете столицы на 2022 г. есть графа расходов «поддержание работы и развитие городской системы видеонаблюдения». На нее из городской казны выделили 9,8 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на замруководителя департамента финансов Москвы Павла Дитятева.

По данным спикера, на эти деньги обслуживается 214 тыс. камер. Отметим, что это немного больше тех цифр, которые приводит «Коммерсант». По данным издания сейчас в столице работают 213 тыс. камер подведомственных мэрии. Обслуживающие организации поддерживают их функционирование и передачу видеоизображений в единый центр хранения данных.

Видеоконтент необходим городской администрации для проектов в области «Умных городов». Как гласит информация на сайте мэрии Москвы, этот проект призван повысить уровень жизни, эффективность деятельности и оказания услуг в городе.

Кто следит за порядком в столице

Напомним, что в 2019 г. «Ростелекомом» за 1,7 млрд руб. приобрела компанию-разработчика интеллектуальных платформ «Нетрис». Фирма производит решения в области видеонаблюдения и IPTV для операторов связи и городских администраций.

По данным CNews, продуктами компании пользовались в том числе Департамент информационных технологий Москвы, Городской мониторинговый центр Санкт-Петербурга, Департамент информатизации Тюменской области, «Казахтелеком» и др.

Как обстоят дела с видеонаблюдением в масштабах страны

В июне 2021 г. стало известно, что российские власти намерены создать государственную информационную систему (ГИС) «Национальная платформа видеонаблюдения». Инициатива принадлежит Правительству России.

По задумке новая ГИС должна объединить в себе камеры наблюдения по всей России «в единый контур системы видеонаблюдения, работающие в городах страны». Бюджет на разработку и внедрение такой системы оценивался в 250 млрд руб. за пять лет.