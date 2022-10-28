Карты «Мир» будут работать в Турции и ОАЭ. Российские банки привезут туда собственные терминалы

Россияне смогут пользоваться своими картами «Мир» в Турции и ОАЭ. Сейчас два российских банка планируют установить свои POS-терминалы в этих двух странах. Туристы из России смогут расплачиваться картами в отелях, магазинах и других популярных местах.

«Мир» открыт

Два российских банка могут установить свои POS-терминалы для приема карт «Мир» в Турции и ОАЭ. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в финансовом секторе.

Источники наименование банковских организаций не называют. По словам одного из них, из-за увеличившегося потока туристов в Турцию и ОАЭ, банк рассматривает возможность установки собственных терминалов в торговых точках и сервисных предприятиях этих стран.

Другой источник пояснил, что их финансовая организация в первую очередь будет устанавливать терминалы в часто посещаемых туристами местах (отели, крупные магазины и др.). Пока этот банк готов устанавливать свои терминалы только в Турции, отметил собеседник издания.

Искать обходные пути российским банкам пришлось после 15 сентября 2022 г. Тогда Минфин США пригрозил ввести вторичные санкции за поддержку платежной системы «Мир» за пределами России. После этого карты «Мир» перестали принимать турецкие банки, вьетнамский BIDV, Народный банк Казахстана, а также банки Узбекистана и таджикистанский «Душанбе сити банк».

Сейчас картами «Мир» все еще можно расплачиваться в Белоруссии, Киргизии, Казахстане и Армении.

Как это возможно

По словам одного из источников издания, банки уже сейчас могут тестировать такие транзакции. Он пояснил, что прием карт «Мир» терминалами российских банков в Турции или ОАЭ возможен двумя путями.

«Мир» могут начать принимать в Турции и ОАЭ

Один из них — банк-эквайер заключает договор с посредником (платежный провайдер или предприниматель). Посредник подписывает контракт с магазином, сервисом или отелем. В последних, в свою очередь, посредник ставит свой терминал. Когда турист расплачивается по карте, деньги поступают сначала на счет посредника, который он открыл в банке-эквайере. Затем посредник конвертирует рубли в валюту и перечисляет ее на счет продавца. Такие услуги могут сопровождаться комиссией, которую посредник берет с продавца.

Второй вариант — магазин сам оформляет доверенность на посредника, который открывает рублевый счет в банке-эквайере. После этого посредник забирает терминалы банка и устанавливает их у продавца.

Россия без Visa и Mastercard

Напомним, в начале марта 2022 г. после начала спецоперации России на Украине американские платежные системы Visa и MasterCard прекратили свою работу в нашей стране. Из-за этого россияне лишись возможности пользоваться этими картами за рубежом. Расплачиваться ими за покупки в России можно.

В начале сентября ограничила работу с российскими банками и китайская платежная система UnionPay. Так, российские банки, попавшие в санкционный список, больше не могут выпускать такие карты. Нельзя также расплатиться картами UnionPay, которые выпустили иностранные банки, если это осуществляется через POS-терминалы российских банков, угодивших в санкционный список.

Напомним, под самые жесткие блокирующие американские санкции попали крупнейшие в России и Европе банки-эквайеры: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и Промсвязьбанк.