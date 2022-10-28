Гендиректор, обещавший поднять Intel с колен, не справляется. Выручка рухнула, впереди массовые сокращения

Финансовые результаты Intel за III квартал 2022 г. оказались сильно ниже прогнозов экспертов. Компания готовится к сокращению расходов и к массовым увольнениям. Управляет Intel ее ветеран с более чем 30-летним стажем, в 2020 г. пообещавший поднять ее компанию с колен. Свое слово он пока не сдержал.

Финансовая пропасть

Компания Intel, крупнейший в мире производитель х86-процессоров, отчиталась за III квартал 2022 г. (1 июля – 30 сентября). Согласно официальным данным, выручка Intel упала на 15% год к году, составив $15,3 млрд. И, хотя именно этот показатель прогнозировали аналитики компании, некоторые изменения в работе компанию все же ждут.

В частности, компания намерена пойти на сокращение своих трат. Основной план – уменьшить их на $8-10 млрд в год к 2025 г. В 2023 г. этот показатель должен составить $3 млрд.

Как пишет CNBC, Intel собирается добиться этих результатов в первую очередь за счет снижения себестоимости выпускаемой продукции. В ее случае это процессоры. Как она намерена достичь этого, пока неясно – у нее уже есть собственные фабрики, ей не нужно платить деньги сторонним вендорам, например, TSMC, за выпуск своих чипов.

Нынешнее руководство Intel, несмотря на огромный опыт работы в компании, пока не в силах вернуть ей былое могущество

С другой стороны, даже самая современная фабрика Intel до сих пор выпускает 10-нанометровые микросхемы. TSMC, тем временем, уже запустила тестовое 3-нанометровое производство. Вполне может быть, что Intel сократит вложения в освоение новых техпроцессов и отдаст производство своих CPU на аутсорс.

Дополнительные методы экономии

Чтобы достичь ежегодной экономии в размере $10 млрд, Intel едва ли ограничится лишь мероприятиями по снижению себестоимости своих CPU. По данным CNBC, грядут сокращения и операционных расходов, но нет информации, на что именно чипмейкер собирается снизить свои затраты.

Существует вероятность, что сэкономить Intel сможет на зарплатах своих сотрудников. В середине октября 2022 г. CNews писал, что Intel задумала провести крупнейшую за последние несколько лет чистку кадров и уволить несколько тысяч человек. Такой опыт у нее есть – весной 2016 г. она выставила за дверь 12 тыс. человек, что на тот момент составило в пределах 11% ее штата.

Сокращений не избежать

Нынешний гендиректор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) во время телефонного разговора с экспертами CNBC подтвердил, что сокращения в компании действительно грядут. «В числе наших усилий будут шаги по оптимизации численности персонала. Это трудные решения, затрагивающие нашу верную семью Intel», – сказал он.

Гелсингер занял пост главы Intel в начале 2021 г., сменив на нем едва не похоронившего всю компанию Роберта Свона (Robert Swan). До этого он работал в компании на протяжении 30 лет. Почти сразу же Гелсингер объявил о масштабной кампании по поднятию Intel с колен. Однако по прошествии с того момента двух с половиной лет результаты его усилий пока не очень видны, раз приходится прибегать к оптимизации расходов и персонала.

Провал своей стратегии Гелсингер частично признал в сентябре 2022 г. Он заявил, что Intel теряет позиции на рынке серверных процессоров, уступая натиску AMD – своего главного конкурента.

Финансовые результаты Intel

III квартал 2022 г. завершился для Intel 59-процентным сокращением чистой прибыли – с $5,9 млрд до $2,4 млрд год к году по методике Non-GAAP. Норма операционной прибыли снизилась с 31,8% до 10,8%, а норма прибыли упала с 58,3% до 45,9% в годовом сравнении.

Выручка подразделения Client Computing Group компании, в который входят чипы для ПК, составил $8,12 млрд, что на 17% меньше показателей III квартала 2021 г. Исследовательская компания Gartner сообщила, что в III квартале 2022 г. поставки ПК сократились почти на 20%, что не могло не отразиться на продажах самой Intel.

Сегмент центров обработки данных и искусственного интеллекта компании, включая серверные чипы и память, принес выручку в размере $4,21 млрд. Падение составило 27% год к году.

Сегмент Network and Edge, в котором представлены сетевые продукты, тоже не принес хороших новостей. За год выручка рухнула на 14%.

На фоне столь нерадужных показателей аналитикам компании пришлось снизить прогнозы относительно выручки за весь 2022 г. По их мнению, она сократится на 20% в сравнении с 2021 г. и составит в пределах $64 млрд.