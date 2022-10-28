CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Техника
|

Технический директор «Авито» стал лауреатом премии «Топ-1000 российских менеджеров»

Максим Сапронов, технический директор «Авито», стал лучшим директором по информационным технологиям в России по итогам премии «Топ-1000 российских менеджеров».

Лучший директор

Вчера в «Геликон-опере» были названы победители юбилейной XX премии «Топ-1000 российских менеджеров». Академики премии, организованной Ассоциацией менеджеров в партнерстве с ИД «Коммерсант», выбрали Максима Сапронова, технического директора «Авито» и генерального директора «Авито Тех», лучшим директором по информационным технологиям.

photo_5393135608785913779_y.jpg

Максим Сапронов, технический директор «Авито» и генеральный директор «Авито Тех», стал лучшим директором по информационным технологиям

«Когда-то, когда я еще не работал в «Авито», я слышал, что «Авито» делают 10 разработчиков за МКАД-ом. Это совершенно не так. В «Авито Тех» около 1,8 тыс. сотрудников, и 1300 человек – это технологическая команда, которую я возглавляю. Эту команду мы собирали последние 4 года, и она стала своеобразным центром гравитации, который позволяет притягивать лучших разработчиков. У нас под капотом первоклассные технологии, которые позволили в этом году стать «Авито» классифайдом №1 в мире. Я искренне надеюсь, что эта награда, которая стала признанием заслуг компании и меня лично, позволит продолжить российскую инженерную школу, которая и привела «Авито» к этому успеху», – поделился Максим Сапронов.

В «Авито» сегодня три действующих офиса – в Москве, Санкт-Петербурге и в Казани. Почти 5,5 тысяч сотрудников компании начинают свой рабочий день из 50 городов в регионах. Год назад в рамках развития компании был выделен «Авито Тех» как технологическое ядро компании, где трудятся высококвалифицированные кадры, которые умеют создавать современные технологические продукты, а также те, кто помогает ими управлять, поддерживать и развивать отечественный массовый сервис как лучший в мире.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«1С» создает ПО для управления персоналом на замену софту SAP

Карты «Мир» будут работать в Турции и ОАЭ. Российские банки привезут туда собственные терминалы

У бизнеса «1С» трудные времена в рублях, но в долларах он немного вырос

Гендиректор, обещавший поднять Intel с колен, не справляется. Выручка рухнула, впереди массовые сокращения

ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, потратил $145 млн на сеть цифровых агентств из Европы

Илон Маск возглавил Twitter и начал расправу над топ-менеджерами

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как начать обустройство умного дома: лучшие системы освещения

Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить

Удобно ли использовать электромобиль в России: основные проблемы во времена санкций

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще