«1С» совместно со специалистами по SAP запускает бизнес ради самых важных клиентов

В контуре управления «1С» появилась вторая за последнее время компания, костяк которой составили выходцы из ушедшей из России немецкой компании SAP. Организация нацелена на оказание техподдержки продуктов SAP для организаций класса «премиум».

Премиальная поддержка силами работников SAP

Как выяснил CNews, российская фирма «1С» создала совместный бизнес с выходцами из немецкой компании SAP, которая несколько месяцев назад свернула свою деятельность в нашей стране. Он нацелен на клиентов так называемого класса «премиум».

По данным ЕГРЮЛ, 10 октября 2022 г. в Москве было зарегистрировано ООО «1С-премиум». Доля в 51% числится за ООО «1С» — одним из главных юрлиц российского софтверного гиганта.

Максимальная доля владения новой организации из числа остальных ее совладельцев закреплена за Валерием Сазанским. Ему принадлежит 17% долей в компании.

У человека с таким именем имеется аккаунт в известной зарубежной соцсети, где ее владелец описывает свой профессиональный статус как Senior Technical Quality Manager, PE sales stream leadв SAP AG. В вольном переводе на русский язык это может означать указание на пост, связанный с управлением качеством продуктов и услуг.

«1C» вместе с работниками ушедшей из России SAP организовала бизнес для премиум-клиентов

Среди остальных соучредителей новой организации — Вадим Холопов, Роман Иванов, Александр Федоров и Александр Шеклеин. Каждому из них принадлежит по 8% компании. По открытым источникам как минимум в отношении двух из них в прошлом прослеживается связь с SAP

Представители «1С» подтвердили CNews, что учредители «1С-премиум» имеют опыт работы с решениями немецкого вендора. По словам директора «1С» Бориса Нуралиева, новая компания станет специализироваться на оказании услуг «премиальной поддержки на корпоративном рынке». Под ними подразумеваются, услуги планирования, поддержки проектов и эксплуатации «сложных ландшафтов», развития экспертизы заказчиков и выстраивания модели постоянного взаимодействия заказчиков и вендора.

Напомним, решение приостановить свою работу на территории России на неопределенный срок SAP приняла в начале марта 2022 г. в связи с началом российской спецоперации на Украине.

Позиционирование новой компании

Напомним, 19 августа 2022 г. CNews писал о том, что фирма «1С» создала компанию «1С-перспектива», в которой имена как минимум двух из шести соучредителей совпадали с именами топ-менеджеров российского офиса ушедшей из нашей страны немецкой SAP. При подготовке данного материала Борис Нуралиев подтвердил справедливость выводов CNewsо принадлежности (в прошлом) учредителей новой компании к зарубежному вендору.

В числе задач новой компании он назвал поддержку текущих решений SAP на момент перехода на импортонезависимый продукт, разработку стратегии перехода, участие экспертов SАР в реализации проектов по переходу на «1С», внедрение «1С» по привычной для клиентов методологии SАР, получение генеральных подрядов в крупных проектах.

К тому же всего через несколько дней после регистрации нового юрлица глава «1С» сообщил, что именно с экспертами по решениям SAP фирма сейчас будет экспериментировать в части создания совместных предприятий.

Отметим также, что о планах поэкспериментировать с созданием совместных предприятий со специалистами по решениям SAP Нуралиев отдельно заявлял 19 августа 2022 г. С таким сообщением он выступил на пленарном заседании с участием главы Минцифры Максута Шадаева, прошедшегов Калуге всероссийского форума «Цифровая эволюция».

Рассуждая о некой концептуальной идее о том, что в свете последних событий «1С» в России должна заменить SAP (с оговоркой о присутствии на рынке также и российских конкурентов), Нуралиев отметил, что по данным IDC, в 2020 г. «1С» и SAP занимали примерно по 40% рынка в деньгах. (В 2021 г. независимый анализ не проводился.)

«Но наши решения гораздо дешевле, — подчеркнул Нуралиев. — Если считать в рабочих местах, то 85% их интегрированной автоматизации — на “1С”. Остается добрать 15%. Реалистично? Хватит ресурсов? Мы считаем, что хватит».

По данным Нуралиева, в 2021 г. компания на своих решениях ввела в эксплуатацию 1,35 млн новых рабочих мест, включая облачные. «Это очень много для страны, в которой всего 70 млн людей работает, — полагает он. — А рабочее место в среднем держится 10 лет, и не у всех же на столе компьютер; есть ведь дворники и пр.».

Со слов главы «1С» можно было заключить, что охват своими решениями упомянутые выше 15% рынка в компании на данный момент считают вполне конкретной задачей. «Один из способов ее достижения, который мы решили для себя попробовать: мы сейчас пытаемся создать новые партнерские предприятия из специалистов, которые раньше работали с SAP, — сообщил Нуралиев. — Они знают этих клиентов, знают, что им нужно функционально, умеют с ними взаимодействовать; надо их только технологиям “1С” доучить».

Прицел не только на замещение SAP

Стоит отметить, что в сложившейся на российском рынке ситуации «1С» намерена занять ниши, которые освободила не только SAP.

В частности в начале октября 2022 г. CNews выяснил, что «1С» создала консалтинговую компанию, которую возглавил топ-менеджер ушедшей из России британской аудиторско-консалтинговой компании Ernst & Young. Он же стал обладателем 49% в новой организации.