Экс-главу Google поймали на лоббировании законов, которые помогали ему набить собственные карманы

Экс-глава Google писал законы для ИИ отрасли и одновременно инвестировал в нее. Его обвиняют в нарушении профессиональной этики и конфликте интересов. Между тем, проекты, написанные в Национальной комиссии по безопасности и искусственному интеллекту, которую экс-директор Google возглавлял, в значительной части стали законами.

Конфликт финансовых и этических интересов

Бывший исполнительный директор Google Эрик Шмидт (Eric Schmidt) частным порядком инвестировал в ИИ-стартапы в то время как сам являлся председателем Национальной комиссии по безопасности и искусственному интеллекту (National Security Commissionon Artificial Intelligence; NSCAI). Формально он не нарушал ни этических норм, ни законодательства, но представители отрасли усматривают в его деятельности явный конфликт интересов.

Шмидт был назначен в Комиссию по безопасности ИИ в 2018 г., тогда же, когда она была создана — в качестве совещательного органа при правительстве США. Задачей Комиссии было консультировать власти по теме разработки искусственного интеллекта, машинного обучения и других технологий с тем, чтобы усилить национальную безопасность и повысить конкурентоспособность США в сфере технологий ИИ, сформировать экспертное сообщество и разработать процедуры, связанные с обработкой данных и этичным их использованием.

Фактически Комиссия должна была готовить свои рекомендации по каждому аспекту ИИ-отрасли.

На практике же NSCAI разработала широкий диапазон законопроектов, связанных с технологиями искусственного интеллекта, и эти законопроекты были приняты Конгрессом США, то есть стали действующим законодательством. Шмидт сыграл в этом значительную роль, также как и в привлечении миллиардных инвестиций в отрасль.

Экс-глава Google Эрик Шмидт писал законы для ИИ отрасли и одновременно инвестировал в нее

Как выяснилось, он и сам вкладывал свои деньги в некоторые ИИ-стартапы. И в этом некоторые отраслевые эксперты усматривают явный конфликт интересов, хотя номинально Шмидт ничего не нарушил: не являясь формальным госслужащим и не имея отношения к практическому принятию законов, он вкладывал в стартапы исключительно свои собственные средства. Состояние Шмидта оценивается в $20 млрд.

Спустя пять месяцев после своего назначения в NSCAI Шмидт стал участником первого раунда инвестирования в стартап Beacon. Это компания использует ИИ в своих продуктах, разрабатываемых для транспортных компаний, в частности для оптимизации их деятельности.

Кроме того, венчурные инвестиционные фирмы, связанные со Шмидтом и его семьей, вкладывались в десятки других компаний, разрабатывающих инструменты ИИ, так что фактически у него сформировались довольно серьезные финансовые интересы в области, к регулированию которой он также имеет непосредственное отношение, пусть и не в качестве лица, которое непосредственно участвует в принятии законов. Информация о большей части инвестпроектов Шмидта остается частично или полностью закрытой.

Проблема процедур

Эксперты по этике, в частности Крейг Холман (Craig Holman), представитель организации по защите прав потребителей PublicCitizen, заявил, что ключевой проблемой является установленная процедура по соблюдению этических норм в подобных ситуациях. По мнению Холмана, она просто не работает. У общефедеральных консультирующих объединений (а их в США почти 60) есть законная возможность в минимальной степени раскрывать информацию о потенциальных конфликтах интересов, несмотря на то, что они оказывают большое влияние на отрасли, с которыми связаны.

Попытки ограничить присутствие прямых зарегистрированных лоббистов во внешних консультативных комиссиях при правительственных органах уже предпринимались: в 2010 г. тогдашний президент США Барак Обама (Barack Obama) своим указом запретил лоббистам заседать в федеральных советах и комиссиях, однако группа лоббистов в Вашингтоне через суд добилась пересмотра этого указа.

Между тем, люди из окружения Шмидта утверждают, что он раскрыл все подробности своей инвестиционной деятельности в конфиденциальных документах, поданных в соответствующие правительственные органы. Это не публичное раскрытие данных, и для СМИ и широкой публики информация остается недоступной.

Официальные представители Шмидта утверждают, что он действовал в полном соответствии с законодательством.

Эксперты по этике не отрицают законной природы рассматриваемых инвестиций, но считают, что именно с моральной точки зрения Шмидт не должен был вкладываться в ту отрасль, для которой фактически писал законопроекты. Значительная часть этих законов определяла финансирование отрасли и направление ее развития для обеспечения технологического превосходства и безопасности США — без избыточного вмешательства властей. Одним из ключевых аргументов для выделения дополнительных средств стали успехи Китая в сфере искусственного интеллекта, вплоть до того, что именно КНР, а не США могут стать лидером в этой области.

Деньги и власть

Однако теперь Шмидта обвиняют в том, что как минимум отчасти он руководствовался корыстными интересами: стремясь привлечь дополнительное финансирование в сферу ИИ, он, дескать, рассчитывал на повышенный возврат своих инвестиций.

Один из бывший подчиненных Шмидта по Google, Джек Паулсон (JackPoulson), исполнительный директор некоммерческого объединения TechInquiry, заявил: «Если поставить технологического миллиардера во главе чего бы то ни было... он будет всегда предлагать одно и то же решение: влейте больше денег туда, куда я сам вложился. Именно это мы и наблюдаем».

По мнению Паулсона, Шмидт получил слишком много влияния на федеральную политику в отношении ИИ.

«Ситуация, когда один и тот же человек занимается разработкой хотя бы черновиков регулирующих документов для какой-либо отрасли, и одновременно выступает в качестве инвестора, однозначно отдает конфликтом интересов, вне зависимости от того, нарушается ли формальное законодательство, — считает Дмитрий Гвоздев, генеральный директор компании “Информационные технологии будущего “. — Хотя в конечном счете главное — это интересы отрасли и общества в целом. Если нет однозначного нарушения законодательства, судить о чьих-либо действиях следует по конечным результатам. — Но в данном случае предмет регулирования настолько специфичен, а отрасль не особо развита и велика, что разработкой документов должны заниматься специалисты, которые в любом случае будут аффилированы с тем или иным рыночным игроком. Видимо, без судебных разбирательств тут никак не обойтись.

Федеральная комиссия по ИИ прекратила существование 1 октября 2021 г. Уже через пять дней Шмидт объявил о создании частного начинания — Специального проекта по конкурентным исследованиям (Special Competitive Studies Project), который фактически должен был бы заниматься тем же самым, что и распущенная уже комиссия. В него даже вошли те же люди. Но дальнейшая работа проекта финансируется и контролируется уже лично Шмидтом, а не властными органами.

Новый проект должен будет разрабатывать «рекомендации по усилению долгосрочной конкурентоспособности Америки в глобальной временной перспективе, с учетом, что искусственный интеллект и другие новые технологии будут определять национальную безопасность, экономику и общество».

В 2010 г. Шмидт в одном из интервью отметил, что был шокирован, когда узнал, какое количество законов в действительности пишут лоббисты. «Очевидно, что если система организована вокруг устоявшихся игроков рынка, пишущих законы, они извлекут выгоду из написанных законов», — отметил Шмидт. Когда журналист заметил, что Google уже стал таким устоявшимся игроком, Шмидт ответил: «Да, наверное. Но мы не пишем законы».