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Украинские телефонные мошенники разоряют россиян с технической помощью Англии, Польши, США, Эстонии

Представитель МИД заявил, что ряд западных стран поддерживает нелегальные call-центры на территории Украины. Именно оттуда, в большинстве своем, звонят россиянам мошенники.

МИД: call-центры мошенников на Украине поддерживает Запад

Ряд западный стран инфраструктурно поддерживает работу незаконных украинских call-центров, заявил в интервью «Известиям» начальник отдела департамента международной информационной безопасности МИД России Эрнест Чернухин. Именно этиcall-центры занимались мошенничеством в отношении россиян, отметил дипломат.

«В такой схеме задействован целый конгломерат государств, сама Украина, конечно, такое не провернет, — сказал Чернухин в интервью. — Поддержка центров осуществляется с территории Великобритании, США, ФРГ, Нидерландов, Польши и Эстонии, <...> эти государства проводят политику крышевания или инфраструктурной поддержки функционирования этих центров, враждебных (России; — прим. CNews)»,.

Российские власти информировали об этой ситуации Интерпол, однако реакции, как утверждает представитель МИД, не последовало. По его словам, call-центры размещались, в том числе, в Днепропетровске и Харькове.

Украина центр кибермошенничества в СНГ

В феврале 2021 г. в Министерстве внутренних дел России (МВД) заявили, что телефонные мошенники, находятся, в большинстве своем, за пределами России.

По информации заместителя правления «Сбера» Станислава Кузнецова, на конец 2021 г. доля мошеннических звонков россиянам из-за рубежа от числа всех спам-соединений достигла 70%. Наибольшее число вредоносных call-центров находится именно на Украине, отмечает РБК.

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МИД рассекретили, кто покрывает телефонных вымогателей денег у россиян

В первом полугодии 2022 г., по словам Кузнецова, число случаев телефонного мошенничества в России выросло на 15–20%. По его словам, мошенники пользовались защищенным доступом для работы колл-центров с территории США, Германии и Нидерландов.

По данным приложения Kaspersky Who Calls, с января по июнь 2022 г. различные нежелательные спам-звонки получали примерно 97% россиян. При этом во II квартале 2022 г. мошенники активизировались, такие звонки поступали на телефоны 41% пользователей, тогда как в первом квартале этот показатель составлял 36%.

Схемы мошенников постоянно меняются, отмечает CNews Владимир Григорьев, аналитик Kaspersky Who Calls, сейчас злоумышленники возвращаются к уже опробованной легенде со звонками от якобы представителей органов правопорядка. Наибольшее количество жалоб на мошенничество по такой «легенде» было в августе 2022 г.

Что предпринимают в России для борьбы с телефонными спамерами

В июне 2022 г. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) совместно с операторами связи запустила систему борьбы со спамом. Россияне могут пожаловаться на нежелательный звонок, указав номер, с которого он поступил, через некоторое время операторы заблокируют мошенников.

В июле 2022 г. CNews писал, что на портале госуслуг в скором времени также появится возможность жаловаться на мошеннические звонки с признаками подмены телефонного номера. На создание системы для борьбы с мошенничеством в сфере IP-телефонии Минцифры планировала направить 1,2 млрд руб.

Систему борьбы с подменными номерами сотовой связи разрабатывают и для подведомственных Роскомнадзору «Главному радиочастотному центру» (ГРЧЦ). По данным госзакупок, ГРЧЦ в конце 2021 го. заказал исследование соответствующей технологии. Данные по контракту засекречены, известна только сумма — 8,2 млн руб. Сроки исполнения госзаказа тоже не разглашаются.

Напомним, мошенники, представляясь сотрудниками банков и правоохранительных органов, как раз пользуются поддельными номерами. Большинство операторов уже обладают собственными системами такого рода, однако мелкие компании не только не имеют их, но и могут предоставлять злоумышленникам услугу по подмене номера.

Юлия Божко

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