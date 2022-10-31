Треть уехавших ИТ-шников вернулась в Россию

Треть ИТ-шников, уехавшая из России после начала спецоперации, вернулась в страну. В основном это специалисты, релоцировавшиеся в Армению, Грузию и Казахстан.

Возвращение ИТ-специалистов

Треть российских ИТ-специалистов, уехавшая из страны после начала спецоперации, вернулись. В первую очередь это те, кто уезжал в Армению, Грузию и Казахстан. Об этом «Фонтанке» рассказал президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров.

По оценке ассоциации, от 10 до 40% ИТ-персонала различных компаний уехало из страны. В среднем релоцировалось 30% программистов. У компаний-экспортеров процент меньше, отметил Макаров. При этом основная часть специалистов остается здесь.

ИТ-специалисты начали уезжать в марте-апреле 2022 г., через два-три месяца они начали возвращаться. Президент ассоциации подчеркнул, что после частичной мобилизации доля вернувшихся снизилась. До этого каждую неделю возвращалось по 2-3% от тех, кто уехал.

После частичной мобилизаций

По мнению Макарова, ущерб от частичной мобилизации был не столь существенным. Он признает, что часть людей уехала. Но из-за действий министра Максута Шадаева, который взял на личный контроль отсрочку ИТ-специалистов от мобилизации, была предотвращена массовая миграция программистов.

Те, кто уехал после 21 сентября, по мнению Макарова, также через месяц-два начнут возвращаться и их будет больше, чем в волну отъездов, которая началась в марте-апреле. Эксперт отметил, что они уехали в страны, «в которых особо их не ждут» и они быстро поймут, что «жить в них нехорошо, неудобно, плохо».

Массовый отъезд

По оценке Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), только за февраль и март 2022 г. Россию покинули 70 тыс. ИТ-кадров.

Ассоциация «Руссофт» привела другие цифры. Она подсчитала, что общая численность ИТ-специалистов, выехавших из России в феврале-мае 2022 г. составила в совокупности до 40 тыс., включая 13 тыс. сотрудников софтверных компаний и центров разработки зарубежных корпораций. Например, в августе стало известно о планах Intel вывезти около 500 сотрудников своего офиса в Нижнем Новгороде в Германию и другие страны мира.