Рабочие тысячами бегут с завода по производству iPhone. Их оставили без еды и насильно заставляют собирать электронику. Видео

Рабочие завода Foxconn в Китае по сборке техники Apple оставляют свои рабочие и места и общежития. Их запирают на карантин и не обеспечивают продуктами, обрекая на голод. Руководство Foxconn утверждает, что производству iPhone ничего не угрожает, но есть информация, что оно вот-вот рухнет на 30%.

Массовое бегство

Работники завода компании Foxconn стремительно покидают свои рабочие места и предоставленные им комнаты в общежитиях, не желая мириться с отвратительными условиями труда. Они вынуждены сидеть на карантине буквально без еды и воды.

Foxconn – это китайский контрактный производитель электроники, работающий с компаниями со всего мира. В числе крупнейших клиентов – Apple, для которой Foxconn собирает iPhone и MacBook.

Как пишет Bloomberg, столь массовое бегство – это следствие новых поспешно принятых ограничительных мер из-за очередной вспышки коронавируса COVID-19 в Китае. По информации издания, многие из 200 тыс. работников Foxconn проживают в общежитиях неподалеку от фабрики. Все они – приезжие из других городов и населенных пунктов Китая, в основном, расположенных поблизости.

Теперь же работники уезжают, не желая мириться с издевательствами. Новые требования властей КНР таковы, что если на производстве будет выявлено незначительное количество случаев заражения коронавирусом, то будут введены очень жесткие ограничения, вплоть до полноценной изоляции работников сроком на семь дней.

Радоваться тому, что они причастны к производству iPhone , сотрудники Foxconn, вероятно, перестали

Те, кто попал на карантин, почти не получают продуктов питания – им выдают лишь хлеб и лапшу быстрого приготовления, вследствие чего они вынуждены жить впроголодь.

Как пишет Bloomberg, многим работникам Foxconn, оказавшимся на карантине, надеяться на полноценное питание нельзя – эта опция доступна лишь тем, кто работает на конвейере, то есть собирает iPhone и прочую технику. Остальным же приходится искать открытые пункты общественного питания, которых нет из-за все тех же ограничительных мер.

Нет повода для паники. Или все же есть

Руководство Foxconn тщательно оберегает информацию о количестве рабочих, решивших самовольно покинуть карантин и уехать домой. Известно лишь, что большинство жителей ближайших к заводу компании населенных пунктов, устроенных на Foxconn, занимались именно сборкой электроники, включая смартфоны Apple серии iPhone 14.

Apple тоже не комментирует происходящее. В руководстве Foxconn случившееся называют «небольшой вспышкой» и уверяют, что на само производство бегство рабочих никак не повлияло.

Однако такие заявления могут быть далеки от истины. По информации Reuters, совсем скоро производство iPhone на фабриках Foxconn может упасть на 30%.

Между работой и возможностью не чувствовать постоянный голод сотрудники Foxconn выбрали второе

И дело тут не только в том, что новая линейка смартфонов Apple почти никого не заинтересовала – CNews писал, что и iPhone 14, и iPhone 14 Plus провалились в продаже, и продаются пока только устройства Pro-серии. Reuters пишет, что падение в первую очередь связано именно с ковидными ограничениями.

Есть только кнут. Пряники закончились

Китай – одна из немногих стран мира, где коронавирусные ограничения – не пережиток недавнего прошлого, а суровое настоящее. Многие компании силой заставляют рабочих буквально жить в кабинетах и цехах, чтобы производство и другие процессы в компании не останавливались.

Притом поступают так далеко не только исконно китайские компании. Этот принцип переняла и американская Tesla – детище миллиардера Илона Маска (Elon Musk), устроившего сокращения в руководстве Twitter.

Завод Tesla в Китае еще в начале 2022 г. перешел на так называемый замкнутый цикл работы, подразумевающий, в том числе, и ограничение передвижений рабочих. В мае 2022 г. в аналогичной ситуации оказались сотни рабочих на заводе Quanta Computer Inc. Им на несколько месяцев запретили контакт с внешним миром.

В марте 2022 г., как сообщал CNews, работники TSMC и других компаний по производству микросхем были «заточены» на фабриках в Шанхае (КНР) и не могли покинуть их. Причина все та же – на тот момент в городе был объявлен локдаун из-за коронавируса. Сотни людей были вынуждены жить в помещениях заводов, потому что руководство решило не останавливать производство, не беря во внимание комфорт своих сотрудников.

Судя по всему, работники Foxconn не желают себе такой судьбы. Но, сохранив свой уровень жизни на достойном уровне, они могут нанести урон Apple. Как пишет Bloomberg, компания и без того вынуждена мириться с плохими продажами новых iPhone 14 и 14 Plus, а теперь ей грозит еще и незапланированный спад производства iPhone 14 Pro и Pro Max, спрос на которые довольно высокий. Пока неясно, окажутся ли в итоге эти смартфоны в дефиците. Известно лишь одно: Foxconn – это крупнейший контрактный производитель техники Apple в мире.