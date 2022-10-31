Умерла создательница первого языка ассемблера

Ассемблер осиротел

В Канаде скончалась Кэтлин Бут (Kathleen Booth), британско-канадский ученый инженер и один из первопроходцев в области информатики, пишет The Register. Бут прежде всего известна в качестве создателя первого языка ассемблера для ранних вычислительных машин ARC2 и SEC. Ей было 100 лет.

Кэтлин Хильда Валери Бриттен (Kathleen Hylda Valerie Britten) родилась в Вустершире (Англия) 9 июля 1922 г. В годы Второй мировой войны она училась в колледже Ройал Холлоуэй (входит в состав системы Лондонского университета), где в 1944 г. и получила степень бакалавра в области математики.

После окончания учебного заведения получила работу в должности младшего научного сотрудника в Королевском авиационном институте, исследовательской организации, расположенной в Фарнборо. Два года спустя Бриттен начала работать в Бирбеке (также принадлежит к системе Лондонского университета), сперва в роли ассистента, затем лектора и научного сотрудника.

Кэтлин Бут, создатель первого языка ассемблера

Кроме того, Бриттен работала в Британской исследовательской ассоциации производителей каучука (BRPRA), где и познакомилась со своим будущим супругом Эндрю Дональдом Бутом (Andrew Donald Booth), специалистом в области математики и физики.

Работа над первыми компьютерами

В 1946 г. Бриттен и Бут в Бирбеке совместно работали над проектом раннего цифрового компьютера, так называемым автоматическим релейным калькулятором (Automatic Relay Calculator) ARC, попутно сформировав то факультет компьютерных наук и информационных систем колледжа, существующий по сей день.

Прототип ARC был построен в Уэлин-Гарден-Сити, неподалеку от штаб-квартиры BRPRA. Бут спроектировал машину, а Кэтлин Бриттен и ее ассистентка Ксения Суитинг (Xenia Sweeting) реализовали задумку в «железе».

Влияние фон Неймана

В 1947 г. Бриттен и Бут на средства Фонда Рокфеллера посетили Принстонский университет (штат Нью-Джерси, США), где им удалось пообщаться с Джоном фон Нейманом (John von Neumann), который изложил британским ученым сформулированные им принципы построения электронных цифровых машин. Эта концепция впоследствии приобрела известность как «архитектура фон Неймана» или «принстонская архитектура».

По возвращении на родину британцы переработали свой ARC в соответствии с концепцией фон Неймана. Проект получил название ARC2. Кроме того, Бриттен и Бут попутно разработали первый накопитель данных на магнитном барабане – предшественника современных жестких дисков, – способный, в соответствии с принципами фон Неймана, хранить одновременно и программу компьютера, и данные, которые та оперирует.

Построение ARC2 на основе реле, как отмечает The Register, оказалось очень сложной задачей. Поэтому в 1948 г. Бут и Бриттен принялись за другой проект с говорящим именем «простой электронный компьютер» (Simple Electronic Computer, SEC).

В период с 1947 по 1953 гг. пара разработала и сконструировала в общей сложности три машины. Последней в этой череде вычислительных машин стал «многоцелевой электронный компьютер» или APE(X)C (All Purpose Electronic (X) Computer). Бриттен самостоятельно написала софт для ARC2 и SEC, в частности, она спроектировала первые ассемблеры (assembly language).

Языки ассемблера, уходящие корнями к работам Бриттен, используются разработчиками системного программного обеспечения до сих пор.

Свадьба, переезд в Канаду и нейросети

В 1950 г. Бут и Бриттен поженились. Теперь уже Кэтлин Бут, взявшая фамилию мужа, параллельно получила ученую степень доктора философии в области математики. Супружеская чета вновь была вынуждена обратиться в Фонд Рокфеллера, чтобы добиться необходимого финансирования их совместной работы над компьютером APE(C)X. Разработка четы в конечном счете была коммерциализирована и продавалась под брендом HEC компанией British Tabulating Machine Co Ltd, которая в последствии была переименована в International Computers Limited (ICL) и в 1998 г. приобретена японской Fujitsu.

В 1958 г. вышла книга за авторством Кэтлин Бут под названием «Программирование автоматического цифрового калькулятора», посвященная разработке для APE(C)X. Это одна из первых книг о программировании, написанных женщиной, как отмечает The Register.

Все в том же 1958 г. Бут занялась изучением нейронных сетей. Соответствующая тема легла в одну из ее наиболее поздних научных работ под названием «Использование нейросетей для идентификации морских млекопитающих» от 1993 г. Соавтором работы выступил ее сын – Йен Бут (Ian Booth).

Семейство Бутов перебралось в Канаду в начале 1960-х гг., где они оба продолжили свою работу в академической среде вплоть до конца 1970-х гг.

Кэтлин Бут умерла 29 сентября 2022 г. Эндрю Бут скончался в возрасте 91 года 29 ноября 2009 г.