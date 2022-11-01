Страны-экспортеры сырья для электромобилей задумали объединиться в аналог ОПЕК и диктовать цены всему миру

Производители металлов хотят свой ОПЕК

Индонезия рассматривает возможность создания межгосударственной организации, в которую войдут страны – экспортеры металлов, используемых в производстве современных аккумуляторных батарей, пишет Financial Times. Это позволит участникам картеля контролировать квоты на добычу соответствующего сырья и регулировать его цену подобно тому, как это осуществляет ОПЕК – организация стран – экспортеров нефти – в своей отрасли.

«Я вижу достоинства создания ОПЕК для управления торговлей нефтью, чтобы обеспечить предсказуемость для потенциальных инвесторов и потребителей, – заявил в интервью газете министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалия (Bahlil Lahadalia). – Индонезия изучает возможность формирования аналогичной структуры управления в отношении имеющихся у нас полезных ископаемых, включая никель, кобальт и марганец».

Никель – важный материал для производства литий-ионных батарей, широко используемых в современной автомобильной промышленности. Среди всех переходных металлов именно никель обеспечивает наиболее подходящие параметры работы аккумуляторных батарей и в перспективе позволит значительно увеличить запас хода электротранспорта, построенного на их основе.

В Индонезии подумывают основать аналог ОПЕК для производителей металлов для батерей электромобилей

По оценке консалтинговой компании CRU, на долю Индонезии приходится 38% от всего производимого в мире прошедшего первичную очистку (рафинированного) никеля, преимущественно в виде никелевого чугуна, задействованного в производстве нержавеющей стали. Обработанный до степени готовности к применению в аккумуляторах металл в стране в больших количествах пока не производят.

Экспортные ограничения

В 2020 г. Индонезия ввела запрет на экспорт никелевой руды, намереваясь поддержать отечественный промышленный сектор. Предполагалось, что данная мера позволит нарастить объем переработки сырья, создать новые рабочие места и привлечь в страну иностранный капитал.

Такое развитие событий в корне не устраивало торговых партнеров Джакарты из Евросоюза, которые в 2021 г. пожаловались на Индонезию во Всемирную торговую организацию (ВТО). Решение под данному вопросу еще не вынесено (ожидается в IV квартале 2022 г.).

Однако, по мнению президента Индонезии Джоко Видодо (Joko Widodo), оно, скорее всего будет не в пользу Джакарты. Тем не менее при любом исходе власти не только не намерены отказываться от запрета на экспорт никелевой руды. Последуют и другие ограничения на вывоз прочих видов сырья.

Китайская экспансия

За первые семь месяцев с начала 2022 г., по информации International Nickel Study Group, Индонезия сумела увеличить добычу никеля на 41%. Согласно прогнозу организации, этот показатель продолжит расти. Вырастет и производство промежуточных продуктов металлургии никеля, таких как никелевый штейн, предназначенных для экспорта в Китай для дальнейшей переработки в сульфат никеля, с использованием которого выпускаются катоды батарей для электротранспорта.

В последние годы китайский бизнес, в частности металлургический гигант Tsingshan Holding Group, стремительно наращивает вложения в добывающий сектор Индонезии. По данным Министерства инвестиций Индонезии, сумма прямых иностранных инвестиций из Китая составила $1,56 млрд в III квартале 2022 г. Для сравнения: этот показатель по итогам аналогичного периода 2021 г. не дотянул и до $600 млн.

Всего китайский бизнес запустил на территории Индонезии более 1,15 тыс. инвестпроектов. По оценке аналитиков, большая часть из них связана с переработкой полезных ископаемых, в частности, никеля, перед вывозом в Китай.

Непростая задача

Учитывая засилье китайских перерабатывающих компаний, действующих на территории Индонезии, задача по созданию картеля для контроля за мировыми ценами на никель, кобальт и марганец по образцу ОПЕК может оказаться трудновыполнимой, отмечает FT.

ЮАР, располагающая 80% всех мировых запасов марганца, находится в схожем с индонезийским положении. Значительная часть добывающей промышленности этой африканской страны находится под иностранным контролем, к примеру, британской компании Anglo American.

Среди других потенциальных участников межгосударственной организации – Россия, на долю которой приходится примерно 20% от поставляемого на рынок никеля, подходящего для аккумуляторных батарей, а также Зимбабве и Конго, обладающие огромными запасами кобальта и марганца соответственно. Однако до Конго, как и до Индонезии, уже успела дотянуться рука китайского бизнеса. Более 70% добывающих мощностей в этой стране принадлежит китайским инвесторам.