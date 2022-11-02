CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Техника
|

AMD тонет вслед за Intel. Суперсовременные процессоры Ryzen никому не нужны, выручка просела на 40%

AMD отчиталась за III квартал 2022 г., констатировав факт провала продаж процессоров Ryzen. Выручка потребительского сегмента просела на 40%, и он оказался единственным, кто принес компании операционные убытки. Связано это с падением всего мирового рынка ПК, зацепившего и Intel – главного конкурента AMD. Ее дела настолько плохи, что компания готовится к массовым увольнениям с целью оптимизации расходов.

Ryzen больше не спасают

Компания AMD испытывает колоссальные трудности в сегменте потребительских устройств, на что явно указывает ее финансовый отчет за III квартал 2022 г. (1 июля – 30 сентября). Процессоры, созданные для обычных пользователей, продаются не просто плохо, а очень плохо – настолько, что выручка этого сегмента просела на 40% год к году. В схожей ситуации оказалась и компания Intel – второй крупный игрок на рынке х86-процессоров.

В первую очередь «виновны» в происходящем именно процессоры линейки Ryzen, так как они составляют большую часть потребительского сегмента AMD. Есть еще ThreadRipper, но эти CPU рассчитаны на использование в стационарных рабочих станциях и больше ориентированы на энтузиастов, потому доля их продаж в сравнении с теми же Ryzen сильно ниже.

При этом согласно отчету, сегмент процессоров для потребителей – единственный, принесший AMD операционные убытки по результатам отчетного периода. Выручка направления упала до $1 млрд, а операционные убытки достигли $26 млн.

amdwin600.jpg
«Магия» Ryzen, судя по всему, больше не работает

Тем не менее, компания, с 2017 г. (дата выхода Ryzen первого поколения) уверенно теснящая Intel на всем рынке х86-процессоров, все же смогла завершить квартал на позитивной ноте. Ее суммарная выручка достигла $5,6 млрд, что на 29% больше показателей аналогичного периода 2021 г.

Противоречивые показатели

Сообщив о процентах роста выручки, AMD в своем отчете крайне скромно осветила информацию о чистой прибыли. В III квартале 2022 г. она составила $66 млн (по методике GAAP). Сумма, с одной стороны, немаленькая, даже с учетом размеров самой AMD, с другой же, годом ранее она была на уровне $923 млн.

Столь стремительно падение чистой прибыли финансовые эксперты AMD попытались объяснить амортизацией нематериальных активов, связанных с приобретением Xilinx, и возросшими вливаниями денег в исследования и разработки. Вот только нюанс в том, что Xilinx стала собственностью AMD еще два года назад – в октябре 2020 г.

Эти же аргументы прозвучали в разделе отчета, посвященном операционной прибыли компании. Ее по итогам III квартала 2022 г. не оказалось – этот период AMD завершила с операционным убытком в размере $64 млн. Годом ранее операционная прибыль находилась на уровне $948 млн.

Что держит AMD на плаву

Абсолютный провал потребительского подразделения AMD попытались скомпенсировать другие направления бизнеса компании. Выручка сегмента центров обработки данных составила $1,6 млрд, что на 45% больше, чем годом ранее. Это заслуга серверных процессоров Epyc, продемонстрировавших существенный рост продаж.

ep603.jpg

Теперь вся надежда AMD на серверные процессоры Epyc

Выручка игрового сегмента составила $1,6 млрд, это 14-процентный рост год к году. В данном случае речь идет о видеоускорителях Radeon и компонентах для игровых консолей компаний Sony и Microsoft. Последние принесли компании больше денег, нежели Radeon.

Выручка сегмента встраиваемых систем составила $1,3 млрд, что на невероятные 1549% больше по сравнению с III кварталом 2021 г., в основном за счет включения в нее выручки от встраиваемых продуктов Xilinx. Операционная прибыль сегмента составила $635 млн.

Прогнозы пока оптимистичные

Провал потребительского сегмента AMD не повлиял на оптимистичный взгляд компании на ближайшее будущее. По ее прогнозам, IV квартал 2022 г. принесет ей выручку на уровне $5,5 млрд, что примерно на 14% больше год к году. AMD делает ставку на сегменты серверных и встраиваемых решений – видимо, процессоры Ryzen действительно перестали быть драйвером ее роста.

По итогам всего 2022 г., согласно прогнозам AMD, выручка компании достигнет $23,5 млрд – на 43% больше, нежели в 2021 г. Опять же, AMD уповает на серверные и встраиваемые решения, словно забывая о существовании процессоров Ryzen и видеокарт Radeon.

Что не так с потребительским сегментом

Обвал продаж потребительских решений AMD никак не связан с ними. CPU Ryzen продолжают теснить Intel Core, заняв 29,2-процентную долю рынка во II квартале 2022 г. (статистика WCCFTech, данные за III квартал 2022 г. пока отсутствуют). Годом ранее она была на уровне 22,5%.

Плохие продажи Ryzen – это прямое следствие общего сокращения рынка персональных компьютеров и ноутбуков, о котором писал CNews. Данное явление вызвано событиями, происходящими в мировойэкономике в период с 24 февраля 2022 г. и по сегодняшний день.

Речь в первую очередь о геополитической напряженности, стремительно растущей инфляции и ценах на все товары, включая электронику. Попутно многие компании, в том числе крупные ИТ-корпорации приступили к массовым увольнениям. В связи со всем этим покупка нового компьютера, ноутбука или хотя бы только видеокарты или процессора для апгрейда выбыла из приоритетных трат большинства потребителей.

По прогнозам аналитической компании IDC, в ближайшее время, как минимум до 2024 г. рынок ПК к росту не вернется. В России продажи ПК тоже резко сокращаются.

Но происходящее влияет не только на AMD. Ее основной конкурент, Intel, тоже переживает не самые лучшие времена. Компания столкнулась с падением продаж, но если у AMD есть 7-нанометровые CPU, то Intel торгует менее современными 10-нанометровыми.

К тому же AMD давно состоялась как крупный вендор игровых видеокарт. Intel тоже пытается закрепиться на рынке GPU, но пока что у нее это не получается.

Выручка Intel в III квартале 2022 г. упала на 15% год к году, составив $15,3 млрд. Компания решительно намерена радикально сократить свои операционные расходы – на $10 млрд в год. Один из методов достижения этого результата – увольнение части сотрудников. Официально сокращение штата пока не объявлено, но нынешний глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) уже намекнул, что головы полетят обязательно.

Евгений Черкесов

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна

«Дочка» Cisco заблокировала российских пользователей и требует вернуть деньги за «железо»

«Ситилинк» в один день сменил гендиректора и стратегию

Facebook* на грани краха. Соцсеть уничтожают Apple и бесконечные ошибки Цукерберга

«Билайн» меняет хозяина

Создатель «идеального блокчейна» с рекордной скоростью провалил запуск проекта

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие фитнес-браслеты 2022 года: выбор ZOOM

Обзор ноутбука Acer Swift 3: надежный компаньон по бизнесу

Водный транспорт на электротяге: как новые технологии покоряют реки и моря

Показать еще

Наука

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

Новая математическая формула способна изменить здравоохранение, энергетику и пищепром всего мира
Показать еще