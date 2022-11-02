AMD тонет вслед за Intel. Суперсовременные процессоры Ryzen никому не нужны, выручка просела на 40%

AMD отчиталась за III квартал 2022 г., констатировав факт провала продаж процессоров Ryzen. Выручка потребительского сегмента просела на 40%, и он оказался единственным, кто принес компании операционные убытки. Связано это с падением всего мирового рынка ПК, зацепившего и Intel – главного конкурента AMD. Ее дела настолько плохи, что компания готовится к массовым увольнениям с целью оптимизации расходов.

Ryzen больше не спасают

Компания AMD испытывает колоссальные трудности в сегменте потребительских устройств, на что явно указывает ее финансовый отчет за III квартал 2022 г. (1 июля – 30 сентября). Процессоры, созданные для обычных пользователей, продаются не просто плохо, а очень плохо – настолько, что выручка этого сегмента просела на 40% год к году. В схожей ситуации оказалась и компания Intel – второй крупный игрок на рынке х86-процессоров.

В первую очередь «виновны» в происходящем именно процессоры линейки Ryzen, так как они составляют большую часть потребительского сегмента AMD. Есть еще ThreadRipper, но эти CPU рассчитаны на использование в стационарных рабочих станциях и больше ориентированы на энтузиастов, потому доля их продаж в сравнении с теми же Ryzen сильно ниже.

При этом согласно отчету, сегмент процессоров для потребителей – единственный, принесший AMD операционные убытки по результатам отчетного периода. Выручка направления упала до $1 млрд, а операционные убытки достигли $26 млн.

«Магия» Ryzen, судя по всему, больше не работает

Тем не менее, компания, с 2017 г. (дата выхода Ryzen первого поколения) уверенно теснящая Intel на всем рынке х86-процессоров, все же смогла завершить квартал на позитивной ноте. Ее суммарная выручка достигла $5,6 млрд, что на 29% больше показателей аналогичного периода 2021 г.

Противоречивые показатели

Сообщив о процентах роста выручки, AMD в своем отчете крайне скромно осветила информацию о чистой прибыли. В III квартале 2022 г. она составила $66 млн (по методике GAAP). Сумма, с одной стороны, немаленькая, даже с учетом размеров самой AMD, с другой же, годом ранее она была на уровне $923 млн.

Столь стремительно падение чистой прибыли финансовые эксперты AMD попытались объяснить амортизацией нематериальных активов, связанных с приобретением Xilinx, и возросшими вливаниями денег в исследования и разработки. Вот только нюанс в том, что Xilinx стала собственностью AMD еще два года назад – в октябре 2020 г.

Эти же аргументы прозвучали в разделе отчета, посвященном операционной прибыли компании. Ее по итогам III квартала 2022 г. не оказалось – этот период AMD завершила с операционным убытком в размере $64 млн. Годом ранее операционная прибыль находилась на уровне $948 млн.

Что держит AMD на плаву

Абсолютный провал потребительского подразделения AMD попытались скомпенсировать другие направления бизнеса компании. Выручка сегмента центров обработки данных составила $1,6 млрд, что на 45% больше, чем годом ранее. Это заслуга серверных процессоров Epyc, продемонстрировавших существенный рост продаж.

Теперь вся надежда AMD на серверные процессоры Epyc

Выручка игрового сегмента составила $1,6 млрд, это 14-процентный рост год к году. В данном случае речь идет о видеоускорителях Radeon и компонентах для игровых консолей компаний Sony и Microsoft. Последние принесли компании больше денег, нежели Radeon.

Выручка сегмента встраиваемых систем составила $1,3 млрд, что на невероятные 1549% больше по сравнению с III кварталом 2021 г., в основном за счет включения в нее выручки от встраиваемых продуктов Xilinx. Операционная прибыль сегмента составила $635 млн.

Прогнозы пока оптимистичные

Провал потребительского сегмента AMD не повлиял на оптимистичный взгляд компании на ближайшее будущее. По ее прогнозам, IV квартал 2022 г. принесет ей выручку на уровне $5,5 млрд, что примерно на 14% больше год к году. AMD делает ставку на сегменты серверных и встраиваемых решений – видимо, процессоры Ryzen действительно перестали быть драйвером ее роста.

По итогам всего 2022 г., согласно прогнозам AMD, выручка компании достигнет $23,5 млрд – на 43% больше, нежели в 2021 г. Опять же, AMD уповает на серверные и встраиваемые решения, словно забывая о существовании процессоров Ryzen и видеокарт Radeon.

Что не так с потребительским сегментом

Обвал продаж потребительских решений AMD никак не связан с ними. CPU Ryzen продолжают теснить Intel Core, заняв 29,2-процентную долю рынка во II квартале 2022 г. (статистика WCCFTech, данные за III квартал 2022 г. пока отсутствуют). Годом ранее она была на уровне 22,5%.

Плохие продажи Ryzen – это прямое следствие общего сокращения рынка персональных компьютеров и ноутбуков, о котором писал CNews. Данное явление вызвано событиями, происходящими в мировойэкономике в период с 24 февраля 2022 г. и по сегодняшний день.

Речь в первую очередь о геополитической напряженности, стремительно растущей инфляции и ценах на все товары, включая электронику. Попутно многие компании, в том числе крупные ИТ-корпорации приступили к массовым увольнениям. В связи со всем этим покупка нового компьютера, ноутбука или хотя бы только видеокарты или процессора для апгрейда выбыла из приоритетных трат большинства потребителей.

По прогнозам аналитической компании IDC, в ближайшее время, как минимум до 2024 г. рынок ПК к росту не вернется. В России продажи ПК тоже резко сокращаются.

Но происходящее влияет не только на AMD. Ее основной конкурент, Intel, тоже переживает не самые лучшие времена. Компания столкнулась с падением продаж, но если у AMD есть 7-нанометровые CPU, то Intel торгует менее современными 10-нанометровыми.

К тому же AMD давно состоялась как крупный вендор игровых видеокарт. Intel тоже пытается закрепиться на рынке GPU, но пока что у нее это не получается.

Выручка Intel в III квартале 2022 г. упала на 15% год к году, составив $15,3 млрд. Компания решительно намерена радикально сократить свои операционные расходы – на $10 млрд в год. Один из методов достижения этого результата – увольнение части сотрудников. Официально сокращение штата пока не объявлено, но нынешний глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) уже намекнул, что головы полетят обязательно.