«Билайн» меняет хозяина

Группа Veon объявила о начале продажи своего российского подразделения — «Вымпелкома». На него приходится половина от выручки группы и четверть от общего числа ее сотовых абонентов.

Veon продает «Вымпелком»

Телекоммуникационная группа Veon объявила о начале продажи своего российского бизнеса — «Вымпелкома» (торговая марка «Билайн»). Об этом говорится в сообщении компании. В Veon полагают, что это решение будет оптимальным для акционеров группы, его российского подразделения, кредиторов, потребителей и сотрудников Veon — как в России, так и за ее пределами.

Ранее о том, что Veon ведет переговоры о продаже «Вымпелкома», сообщали «Известия». Одним из вариантов развития событий называлась продажа «заслуживающей доверие» третьей стороне с фиксацией права обратного выкупа. Кроме того, Veon начал переговоры с владельцами своих облигаций. Их предмет не известен, но не исключено, что там также обсуждается продажа «Вымелкома».

Как появилась группа Veon

Группа Veon была образована в 2009 г. путем слияния российского «Вымпелкома» и украинского сотового оператора «Киевстар». Первоначально группа носила название Vimpelcom. Штаб-квартира группы расположена в Амстердаме, сама она зарегистрирована на Бермудских островах. В начале 2022 г. был запущен процесс перерегистрации группы в Великобритании, но затем он был отложен.

В 2011 г. Vimpelcom поглотил телекоммуникационные активы египетского миллиардера Наджиба Савириса — итальянского сотового оператора Wind Telecommunicazioni и египетский холдинг Orascom Telecom, объединяющий сотовых операторов из Африки, Азии и Канады.

«Билайн» на международном уровне переходит к новому владельцу

Исторически основными акционерами «Вымпелкома», а затем и Vimpelcom, были российская «Альфа-групп» и норвежский Telenor. Норвежцы были против сделки с Савирисом и в итоге вышли из капитала Veon. «Альфа-групп» передала свой пакет в Veon инвестиционной компании LetterOne, созданной основателями «Альфа-групп».

В последние годы Veon активно распродавала свои активы. Были проданы сотовые операторы в Алжире, Канаде, Италии, Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Лаос, Камбоджа), странах Африки (Намибия, Зимбабве, Центрально-Африканская республика, Бурунди) и некоторых постсоветских странах (Таджикистан, Армения, Грузия). Помимо России, Veon работает на Украине, в Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Бангладеше и Пакистане.

Финансовые показатели Veon и «Вымпелком»

В 2021 г. выручка Veon составила $7,78 млрд, показатель EBITDA достиг $3,33 млрд. Примерно половина этих показателей приходится на Россию — $3,95 млрд (50%) и $1,45 млрд (44%) соответственно. В России «Вымпелком» обслуживает 49,4 млн сотовых абонентов — четверть от общего числа сотовых абонентов группы (203,6 млн). Чистый долг Veon на конец II квартала 2022 г. составлял $9,97 млрд.

Проблемы Veon с началом СВО

С начала специальной военной операции (СВО) России на Украине Евросоюз и Великобритания ввели санкции против основателей «Альфа-групп»и LetterOne — Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Под санкции также попал топ-менеджер и акционер обоих структур Петр Авен.

После этого Кузьмичев и Хан вышли из числа акционеров LetterOne. Доля Авена и Фридмана в LetterOne составляет 49,99%, благодаря чему сама LetterOne не попадает под санкции. Доля LetterOne в Veon составляет 47,85%, что также защищает Veon от санкций в случае введения их против LetterOne.

Кроме потенциального включения в санкционные списки, трудности для Veon создает факт наличия в структуре группы одновременно российского и украинского активов. Продажа «Вымпелком» могла бы избавить Veon от таких проблем.

Мнение аналитика

Гендиректор аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин полагает, что «Альфа-групп»/LetterOne совершили множество стратегических ошибок в управлении «Вымпелкомом», начиная с покупки в конце 2000-х оператора фиксированной связи Golden Telecom (его основными акционерами также были «Альфа-групп» и Telenor). В результате «Вымпелком» потерял второе место в России по выручке и числу абонентов и скатился на третье. Новый покупатель, по мнению Брюквина, будет подбираться в Кремле, исходя из «политических мотивов».