Самая знаменитая российская СУБД прекращает поддерживать Windows: Она больше не популярна

Главный разработчик российских СУБД принял решение в ближайшее время отказаться от поддержки в своих релизах линейки американской ОС Microsoft Windows. В Enterprise-версии СУБД зарубежный продукт перестанет поддерживаться не позднее января 2023 г. В стандартной — возможно уже на днях.

Отказ Postgres Professional от поддержки Windows

Как стало известно CNews, разработчик линейки российских СУБД Postgres Pro, компания Postgres Professional, намерена отказаться от поддержки в своих продуктах операционных систем Microsoft Windows. Об этом в своем выступлении на CNews FORUM 2022 рассказал заместитель гендиректора компании Иван Панченко.

В разговоре с CNews он уточнил, что его организация уже точно решила, что поддержки линейки ОС Windows не будет в очередном релизе под номером 15 СУБД компании класса Enterprise для корпоративных клиентов.

Что же касается обновления стандартной версии СУБД компании Standart для широкого круга заказчиков, которое может появиться уже в ноябре 2022 г., то решение о сохранении или исключения поддержки ОС западного софтверного гиганта разработчики пока не приняли.

В целом компания придерживается идеи о том, что поддержку какого бы то ни было продукта нельзя прекратить одномоментно. По этой причине новшество, касающееся исключения поддержки линейки ОС Windows прошлых версий СУБД Postgres Pro не коснется.

Напомним, коммерческая СУБД Postgres Pro разрабатывается Postgres Professional на основе классической свободной PostgreSQL. В России она является наиболее популярным продуктом в импортозамещающих проектах по переходу с СУБД Oracle и Microsoft.

Зарубежная ОС не популярна

Как можно было заключить со слов Панченко, его компания оценивает спрос на поддержку ОС Microsoft Windows как весьма низкий.

По словам топ-менеджера, некоторый спрос на поддержку этой ОС преимущественно сохраняется со стороны некрупных компаний, работающих с ПО российской компании «1С».

Лояльность Postgres Professional к российским технологиям

Из выступления Панченко на CNews FORUM 2022 следует, что Postgres Professional на данный момент старается как можно более плотно интегрироваться в своих разработках с актуальными российскими технологиями — как софтверными, так и «железными».

По словам топ-менеджера, его компания поддерживает все варианты российских процессорных архитектур. В частности, он упомянул линейку «Эльбрус», которую разрабатывает компания МЦСТ.

«До сих пор мы поддерживаем процессорную архитектуру Power (с ограниченным набором команд, RISC; ее разрабатывает и развивает американская IBM; — прим. CNews). Зачем? Потому что на ней в ходе тестирования можно найти такие баги, которые не найти на Intel».

Позиция Postgres Professional

Вышеупомянутый Иван Панченко в октябре 2022 г. дал CNews развернутое интервью. В нем он главное внимание уделил вопросу о том, как сделать надежное и безопасное корпоративное ПО по Open Source-модели, и в чем его преимущества.

Данную тему он затронул в связи с тем, что, по его наблюдениям, российский крупный бизнес годами закупал иностранные системы управления базами данных, несмотря на набирающую обороты госполитику отказа от зарубежного ПО.