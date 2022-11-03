Илон Маск обещал не увольнять 75% штата Twitter, поэтому разгонит всего 50%

Илон Маск готовится уволить 50% штата Twitter – приблизительно 3700 человек. Ранее он намеревался лишить работы 75% персонала, но сотрудники попросили его этого не делать. Миллиардер тут же пообещал не сокращать 75% кадров. Свое слово он, можно сказать, сдержал, потому что 50% – это действительно не 75%

Бизнесменам веры нет

Миллиардер и всемирно известный филантроп Илон Маск (Elon Musk) готовится расправиться с половиной штата заблокированной в России американской соцсети Twitter, пишет CNBC. Маск завладел Twitter в конце октября 2022 г., хотя сделать это планировал еще весной 2022 г.

Незадолго до перехода Twitterr в собственность Маска появилась информация о готовящемся в компании сокращении 75% персонала. Работники Twitter выступили с обращением к миллиардеру и попросили его не увольнять их.

Маск отреагировал моментально, пообещав, что никаких увольнений 75% штата не будет. Слова великого филантропа можно было понять двояко – он мог заверить, что или в компании вовсе не планируются сокращения, или что новое руководство обойдется лишением работы меньшего числа людей.

Остается надеяться, что массовые сокращения Twitter входят в секретный гениальный план Маска, в который он никого не посвящает

Фактически, даже выдворение за двери 74,99% персонала означало бы, что Маск выполнил обещание. Но, как пишет CNBC, он намерен ограничится «ополовиниванием» штата Twitter. По крайней мере, на данном этапе.

Тысячи безработных

Если Маск действительно намеревается вдвое сократить персонал Twitter, то это будет означать, что без работы останется несколько тысяч человек. По предварительным подсчетам, таковых наберется в пределах 3700.

На каких условиях Маск лишит их источника средств к существованию, остается неизвестным. Вариантов тут не так уж и много – например, все уволенные смогут покинуть Twitter с внушительным выходным пособием в кармане, или же их могут попросить написать заявление об увольнении по собственному желанию. В этом случае никакие выплаты им полагаться не будут.

Ответной реакцией работников могут быть многочисленные судебные иски. Готовы ли к этому Маск и его юристы, покажет время. Также неясно, какие отделы Twitter совсем скоро недосчитаются сотрудников. Как сообщал CNews, в настоящее время компания испытывает нехватку модераторов контента – у Twitter нет современных алгоритмов его проверки, и потому отфильтровывать публикуемые пользователями посты приходится, по большей части, вручную.

Коллегиальное решение

По данным CNBC, Илон Маск, имеющий многолетний опыт руководства несколькими компаниями и стартапами, не хочет принимать решение о сокращении штата на основе лишь собственных соображений. Оказать ему помощь в данном вопросе он планировал попросить нескольких человек, которым, очевидно, доверяет.

Среди тех, чье мнение в данной ситуации интересует одного из самых богатых людей в мире, числятся венчурный инвестор Дэвид Сакс (David Sacks) из Craft Ventures, а также президент The Boring Company (одна из компаний Маска) Стив Дэвис (Steve Davis). Советы Маску дадут, наряду с перечисленными, Сэм Теллер (Sam Teller) и Антонио Грасиас (Antonio Gracias) из Valor Equity Partners. Последний является давним инвестором других компаний Маска, включая SpaceX и Tesla. Кроме того, некоторое время назад он был членом совета директоров Tesla.

Наряду с этим несколько дней назад Маск собрал многих доверенных советников и сотрудников из других своих компаний в Twitter, чтобы те посоветовали ему следующие шаги по развитию Twitter как очередного его актива. С того момента Маск запланировал сразу несколько изменений, включающих новую платную подписку, открытую для всех пользователей опцию редактирования постов, а также возобновление работы Vine – сервиса коротких видео, который был закрыт Twitter почти пять лет назад. Официально это пока не подтверждено.

Vine понадобился Маску неспроста. Китайский сервис TikTok всего за несколько лет обогнал YouTube по популярности у молодой аудитории, сделав ставку именно на короткие видеоролики. Успех TikTok вынудил YouTube подражать ему и сделать свои Shorts. В известной заблокированной в России соцсети для фотографий появился такой же сервис под названием Reels. Даже Россия включилась в погоню за лаврами TikTok – соцсеть «Вконтакте» с недавних пор располагает сервисом «VK клипы».

Власти разделит невзгоды с народом

Возжелав уволить почти 4000 человек, трудившихся над развитием Twitter, Илон Маск, судя по всему, решил не ограничиваться одними лишь простыми сотрудниками. Чистку кадров миллиардер начал сверху, то есть с топ-менеджмента.

В последних числах октября 2022 г. Маск уволил генерального директора Twitter Парага Агравала (Parag Agrawal), а вместе с ним – и финдиректора Неда Сигала (Ned Segal). Также есть информация о высвобождении должности главы отдела правовой политики, доверия и безопасности, которую до прихода миллиардера занимал Виджайя Гадде (Vijaya Gadde).

Не остановившись на этих трех руководителях, Маск обратил свой взор на главного юрисконсульта Twitter Шона Эджетта (Sean Edgett). По информации The Washington Post, его вместе с перечисленными в спешном порядке выставили за двери штаб-квартиры соцсети в Сан-Франциско (США).

Благими намерениями

Цель всего происходящего – попытка Маска вернуть Twitter популярность. В конце октября 2022 г. он написал в своем блоге буквално следующее: «Причина моей покупки Twitter в том, что для будущего всей цивилизации необходимо иметь общую цифровую платформу, где можно обсуждать широкий спектр мнений в здоровой манере, без жестокости».

В начале октября 2022 г. абсолютно аналогичную мысль миллиардер озвучил в интервью Financial Times. А после завершения сделки по приобретению Twitter, которая обошлась ему в $43 млрд, он опубликовал в блоге запись, состоящую из четырех слов – «The bird is freed» («птичка на свободе», англ.). Это явный намек на Twitter ввиду того, что на логотипе сервиса изображена именно птица.