Известный разработчик криптовалют загадочно погиб, успев заявить об угрозах со стороны ЦРУ и Моссад

В Пуэрто-Рико найдено тело программиста Николая Мухгяна, разрабатывавшего криптопрокотолы на базе Ethereum для работы с стейблкоинами. Ранее Мухгяна сообщал об угрозах в свой адрес со стороны ЦРУ и Моссад и предупреждал, что спецслужбы могут инициировать его самоубийство.

Скончался известный разработчик криптопротоколов на базе Ethereum

На центрально-американском острове Пуэрто-Рико (государство, ассоциированное с США), найдена тело программиста и разработчика криптовалютных протоколов Николая Мухгяна (Nikolai Muchgian). Как пишет местная газета газета El Nuevo Dia, его тело было найдено на пляже Кондадо в городе Сан-Хуане, который считается весьма опасным для пловцов.

Сообщения об угрозах со стороны ЦРУ и Моссада

В последние дни Мухгян сообщал в своем аккаунте в Twitter об угрозах своей жизни, которые якобы исходят от ЦРУ, Моссада и «элитных педофилов». Программист утверждал, что указанные лица создали на Карибских островах сеть торговли людей с целью их сексуальной эксплуатации.

Мухгяна предупреждал, что ЦРУ может инициировать его самоубийство или запытать до смерти. Он также опасался, что его подставят с «ноутбуком, подброшенным его бывшей девушке».

Чем известен Николай Мухгян

Мухгяну было 29 лет. Он получил образование в Университете Карнеги – Меллона в американском штате Пенсильвания.

Мухгян долгое время работал на различными протоколами, базирующимися на криптовалюте Ethereum. В частности, вместе с датчанином Руне Кристенсеном (Rune Christensen) работал над созданием MakerDAO, платформы смарт-контрактов на базе Ethereum, позволяющий выпускать стейблкоин DAI. Стейблкоин это криптовалюта, чей курс привязан к курсу реальной валюты или биржевых товаров.

«Николай был одним из немногих людей на заре Ethereum и смарт-контрактов, кто смог предсказать возможность взлома смарт-контрактов и изобрел ориентированный на безопасность подход к разработке смарт-контрактов, которые мы знаем сегодня», - написал Кристенсен в своем аккаунте в Twitter.

Мухгян также участвовал в работке протокола Balancer – автоматического маркет-мейкера, основанного на сети Ethereum, который позволяет торговать и управлять виртуальными монетами.

Кроме того он разрабатывал протокол Reflexer RAI – стейблкоин на платформе Ethereum, являющуюся форком DAI.

В последнее время Мухгян работал над криптопротоколом Rico, свободно плавающей децентрализованной системой стейблкоинов, которая должна была стать «духовным преемником DAI».