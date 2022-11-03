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В России могут создать «пиратский» реестр для недружественных разработчиков ПО и правообладателей

В России могут создать реестр недружественных правообладателей, которые поддержали санкции – в перечень попадут иностранные киностудии, издательства и разработчики софта. На продукты таких компаний будут выдавать принудительные лицензии. Представители отрасли на инициативу смотрят без энтузиазма, опасаясь, что она спровоцирует бум пиратства.

Черный список

В Совете Федерации обсудили возможность создания единого реестра недружественных правообладателей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. В перечень предлагается внести компании, которые поддержали санкции и перестали работать с компаниями. В списке могут оказаться как иностранные киностудии с издательствами, так и разработчики ПО.

С предложением выступил глава Ассоциации параллельного импорта и заместитель председателя комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов. Идею он озвучил на круглом столе «Совершенствование правового регулирования защиты прав потребителей в условиях параллельного импорта», который прошел в Совете федерации 1 ноября 2022 г.

В список будут вносить зарубежных правообладателей, которые соответствуют критериям «поддержка санкций при помощи реализации своих прав на интеллектуальную собственность» и «дискриминация территории РФ в отношении доступности правообладателя и его товаров».

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Сейчас институт принудительной лицензии в России предусмотрен для объектов патентного права

Из единого реестра будут вычленять те или иные продукты, по которым профильные министерства (Минкульт, Минпромторг, Минцифры и др.) и суды будут принимать решения, какие «контрсанкционные меры» вырабатывать.

Вести список будет уполномоченный при президенте по интеллектуальным правам «с контрсанкционными полномочиями» – должности такой сейчас не существует. Этот же человек получит право обращаться за принудительным лицензированием недоступных в России объектов интеллектуальной собственности.

Что говорят представители рынка

Идея не вызвала большого воодушевления у представителей рынка и профильных ассоциаций. Так, в беседе с «Коммерсантом» гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин заявил, что эскалация санкций и контрсанкций не принесет ничего хорошего ни рынку, ни потребителям.

Управляющий партнер Semenov & Pevzner Роман Лукьянов сообщил изданию, что идея реестра «контрпродуктивна и в определенном смысле опасна». По его мнению, ужесточение регулирования в этой сфере приведет к росту контрафакта и пиратства.

В беседе с CNews глава Института исследований интернета Карен Казарян заметил, что вероятность создания такого реестра под вопросом.

«Анатолий Семенов – проводник идей Андрея Кричевского, президента ассоциации Ipchain, единственного бенефициара этих историй, – сказал эксперт. – Она последовательно выступает за реестр и принудительное лицензирование, планируя администрировать отчисления недружественным правообладателям по аналогии с деятельностью Российского авторского общества».

Остальным рынком идея принудительных лицензий в любом виде не поддерживается, заметил Казарян.

Механизм принудительных лицензий

Как будет действовать механизм принудительных лицензий, если его поддержат,CNews рассказал Евгений Дедков, управляющий партнер коллегии адвокатов «Дедков и партнеры».

По его словам, сейчас институт принудительной лицензии предусмотрен для объектов патентного права, в которые входят изобретения, полезные модели, промышленные образцы и достижения селекции. На данный момент принудительное лицензирование идет через суд.

«Например, у иностранного правообладателя есть патент на лекарство, которое он не производит и не продает, хотя потребность есть, – объясняет Дедков. – Тогда заинтересованному лицу, российскому фармацевтическому предприятию, нужно доказать, что принудительное лицензирование будет общественным благом».

Если говорить о кинопрокате, речь идет о коллективном управлении авторскими правами, чем занимается Российское авторское общество как представитель неопределенного круга лиц. Оно заключает договоры о плате за исполнение музыки с организациями концертов, телевидением и другими пользователями. Аналогичный механизм хотят приспособить для кинопроката.

Как уже работают с «недружественными»

Напомним, законопроект о принудительной лицензии в августе 2022 г. был внесен депутатом Госдумы Дмитрием Кузнецовым. Предполагалось, что компании смогут получить через суд принудительную лицензию на контент любой компании, которая не хочет заключать договор. В октябре 2022 г. он уточнил, что речь пойдет только о фильмах в кинотеатрах, но не ПО, книгах и музыке.

В мае 2022 г., чтобы справиться с уходом из России медиакорпораций Universal, Disney, Warner Bros., Sony и Paramount, российские власти разработали временный порядок внесения платежей по контрактам с правообладателями из недружественных стран по рублевому спецсчету «О».

В начале ноября 2022 г. CNews писал о том, что Минцифры работает над механизмом принудительной легализации софта зарубежной компаний, ушедших из России, у которого нет российских аналогов. Информацию подтвердил глава Минцифры Максут Шадаев на CNews.Forum, отметив, что добросовестным компаниям стоит дать возможность использовать «трофейное» ПО.

Четкое решение на этот счет ведомство хочет вынести к концу декабря 2022 г. – сейчас в министерстве пытаются найти баланс, чтобы «не убить» рынок российского ПО, разрешив всем пользоваться пиратским продуктом, но и создать какую-то систему легализация, выдавая «патенты на каперство» на определенных условиях.

Анжела Патракова

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