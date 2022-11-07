EPAM продает свой российский бизнес

Американский ИТ-аутсорсер с белорусскими корнями EPAM нашел покупателя на свои российские активы. Сделка еще не согласована с российскими властями.

EPAM продает свое российское подразделение

Американский ИТ-аутсорсер EPAM Systems достиг соглашение о продаже своих активов в России. Об этом говорится в квартальном отчете компании.

Сделка была осуществлена 7 сентября 2022 г. Название покупателя и сумма продажи не разглашаются.

К моменту публикации этого материала сделка еще не была закрыта. Для ее завершения требуется, в числе прочего, получить разрешение от российского Правительства, пишет компания в отчете.

По-видимому, имеется ввиду разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которая должна дать разрешение на перевод денежных средств за рубеж.

Американский ИТ-аутсорсер с белорусскими корнями EPAM нашел покупателя на свои российские активы

Представители EPAM к моменту публикации не ответили на запрос CNews о сделке.

Пресс-служба ФАС (Федеральная антимонопольная служба) также не ответила на запрос, подавала ли EPAM Systems ходатайство о продаже своих российских «дочек».

По данным базы «Контур.Фокус», американская EPAM Systems, напрямую и через одноименную свою кипрскую «дочку», владеет в России несколькими организациями: ООО «ЭПАМ Решения», ООО «Эпам Системз» и ООО «Коудвеб». Изменений в схеме их владения пока не было.

Почему EPAM уходит из России

Решение об уходе из России EPAM приняла 4 марта 2022 г. после начала специальной военной операции (СВО) России на Украине. По итогам I квартала 2022 г. EPAM списала убытки от обесценивания своих активов в России на сумму $15,1 млн, от прекращения возможности использования активов – на сумму $3,8 млн, от обесценивания гудвилла (показатель, отражающий нематериальные активы и деловую репутацию компании) – на сумму $700 тыс.

Кроме того, плохая дебиторская задолженность EPAM от контрактов в России, вызванная плохой кредитоспособностью ее клиентов, составляла $8,4 млн. Таким образом, общий убыток EPAM от ухода из России оценивался в $28 млн.

На конец III квартала 2022 г. активы EPAM в России оценивались в $42,9 млн. В том числе на счетах компании находилось $33,12 млн, дебиторская задолженность составляла $8,8 млн. Размер обязательств российских подразделений EPAM составляет $10,75 млн.

Бизнес EPAM в России, Белоруссии и на Украине

EPAM была основана выходцем из Белоруссии Аркадием Добкиным. В 2006 г. компания поглотила российского конкурента Vested Development. В 2012 г. компания провела IPO (первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже.

На начало 2022 г. основные центра разработки компании находились в России, на Украине и в Белоруссии. В Белоруссии работало 9,5 тыс. ИТ-специалистов компании, в России – 9 тыс. В 2021 г. выручка EPAM в макрорегионе Центральная и Восточная Европа, включающим в себя Россию, Украину и Белоруссии, составила $168 млн – 4,5% от общей выручки компании.

С началом СВО EPAM решила пожертвовать $100 млн в фонд поддержки своих украинских сотрудников и членов их семей. На конец III квартала 2022 г. компания потратила из этой суммы $38,5 млн. Также EPAM начала процесс релокации своих сотрудников из Украины, Белоруссии России. На конец III квартала 2022 г. компания потратила на эти цели $50,4 млн.

Как конкуренты EPAM уходят из России и продают свои российские подразделения

Другие основанные в России оффшорные разработчики ПО также ушли из России, продав свои местные подразделения. Так, например, об уходе из России объявила компания Luxoft, которая исторически была частью IBS Group, а в начале 2019 г. была продана американской DXC Technology. В апреле 2022 г. российское подразделение Luxoft было продано группе IBS – то есть вернулась к прежним собственникам.

Ушла из России и компания DataArt. В июне ее российское подразделение было продано инвестиционной компании N3 Group и управляющему партнеру «Ташир Медика» Арсену Галстяну. Образовавшаяся таким образом компания начала работать под брендом iTentika.