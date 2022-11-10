Экс-сотрудники российской ИТ-компании создали ее полного клона для «переманивания клиентов»

Российский производитель профессиональных сканеров «Элар» подал иск к компании-клону. В «Эларе» утверждают, что при участии ее бывших сотрудников была создана новая структура, которая пытается «переманивать потенциальных клиентов».

«Элар» подал иск против своего клона

Арбитражный суд Москвы принял к производству иск ООО «Электронный архив» («Элар», elar.ru) к компании с таким же названием — ООО «Электронный архив» (e-archiv.ru). Иск касается незаконного использования фирменного наименования.

Истец работает на рынке с 1992 г., нынешнее юридическое лицо было зарегистрировано в 2014 г. Юридическое лицо ответчика было зарегистрировано в 2019 г., изначально данная компания называлась «Гиперспейс».

О существование компании-клона в «Эларе» узнали в 2022 г., когда от одного из ее заказчиков поступил запрос на подтверждение коммерческого предложения, полученного от компании-владельца домена e-archiv.ru. Эта компания предлагала оцифровать документы заказчика в количестве 500 тыс. листов за сумму 2,28 млн руб.

Российский производитель сканеров судится с компанией-двойником

В «Эларе» утверждают, что данное предложение было заверено печатью, схожей до степени смешения с ее собственной печатью, а в качестве руководителя отдела оцифровки компании — владельца домена e-archive.ru был указан бывший сотрудник истца Алексей Никитин.

В чем «Элар» обвиняет своего клона

Также в «Эларе» утверждают, что ранее в офис компании под предлогом ознакомления с целью осуществления дальнейшей закупки приходил представитель «Гиперспейс» Алексей Маныкин. При этом гендиректором и учредителем компании-владельца домена e-archiv.ru является Марина Тимохова (девичья фамилия — Маныкина), из чего в «Эларе» делают предположение о ее родстве с Алексеем Маныкиным и об умышленных противоправных действиях группы лиц.

Кроме того, на сайте e-archiv.ru размещены сертификаты подтверждения партнерства и прохождения курсов, полученные ее сотрудниками, Маныкиным и А. Никитиным — от сервисных центров HP и Panasonic и Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ). В то же время, как утверждает в «Эларе», проверка сертификата Маныкина на сайте СПбПУ показала, что он был выдан другому лицу — Наталье Филь.

В «Эларе» обращают внимания, что на сайте e-archiv.ru рекламируются те же услуги, что оказывает «Элар»: сканирование документов и книг, оцифровка документов, планетарное сканирование, создание электронного архива. А при формировании в «Яндексе» поисковых запросов на тему «электронный архив, оцифровка документов» и т.д., рядом с сайтом «Элара» выдается ссылка на сайт e-archiv.ru, что, с точки зрения истца, указывает на идентичность настройки контекстной рекламы «с целью введения в заблуждение и переманивания потенциальных клиентов истца».

Более того, в «Эларе» утверждают, что на сайте e-archiv.ru размещены фотографии сканеров, производимых «Эларом», с заретушированными товарными знаками. При этом на фоне одного из сканеров помещена фотография действующего сотрудника «Элара» — заместителя руководителя департамента маркетинга А. Кузнецова.

Также в «Эларе» обращают внимание, что хотя на сайте e-archiv.ru говорится о наличие у этой компании лицензий ФСБ (Федеральная служба безопасности) и ФСТЭК (Федеральная служба технического и экспортного контроля), в выписке об этой компании из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) таких сведений нет.

В «Эларе» просят суд запретить одноименной компании использовать ее фирменное наименование.

Представители ответчика к моменту публикации не ответили на запрос CNews.

Чем известен «Элар»

За время своей работы «Элар» выполнил порядка 230 государственных контрактов. Среди заказчиков компании на ее сайте упоминаются Администрация Президента, Аппарат Правительства, Министерство обороны, ФСБ, Управление Федеральной налоговой службы, Управление Министерства внутренних дел, арбитражные суды, кадастровые палаты, Федеральный институт промышленной собственности, музеи и библиотеки.

Также «Элар» участвовал в создании по заказу Минобороны интерактивного сервиса по увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны «Память народа». «Элар» является производителем планетарных сканеров собственной разработки.