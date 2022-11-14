Перепалка владельцев двух криптобирж обвалила стоимость мировых криптовалют

Конфликт между главой Binance и владельцем FTX и Alameda сказался на всем криптовалютном рынке. Положении Alameda в целом также осложнилось, хотя его операционное руководство утверждает, что все в порядке.

Ссора бизнесменов

Конфликт между руководителями двух крупных криптобирж, разгоревшийся в Twitter, привел к серьезному снижению курсов криптовалют относительно фиатных валют.

На днях, 6 ноября 2022 г. глава криптобиржи Binance Чан-Пен Чжао (Changpeng Zhao) объявил, что его организация планирует избавиться от всех токенов FTT, фирменного актива криптобиржи FTX, принадлежащей миллиардеру Сэму Бэнкману-Фриду (Sam Bankman-Fried).

Причиной для такого решения стала всплывшая в начале ноября 2022 г. информация о том, что именно токены FTT составляют значительную часть активов, располагающихся на балансе трейдинговой компании Alameda, которая также принадлежит Бэнкману-Фриду.

Формально это два разных бизнес-предприятия, однако на практике оказывается, что капитал одного довольно сильно зависит от криптотокенов, эмитированных другим, что ставит под большой вопрос стабильность и реальную стоимость Alameda и FTT.

Скандал между владельцами крупных бирж привел к падению курсов криптовалют

«В рамках выхода Binance из капитала FTX в прошлом году Binanceполучила примерно $2,1 млрд наличными (BUSD и FTT). В связи с недавними разоблачениями, которые стали известны, мы решили избавиться от всех остававшихся на нашем балансе токенов FTT», — объявил Чан-Пен Чжао. В дальнейших твитах он отметил, что процедура ликвидации, скорее всего, растянется на месяцы и что все будет оформлено таким образом, чтобы минимизировать негативное воздействие на рынок.

«Binance всегда выступает за кооперацию между партнерами. Что касается любых возможных разговоров, что нынешний шаг направлен против конкурента, то это не так. Наша отрасль находится на начальных этапах развития. И каждый публичный провал какого-либо отдельно взятого игрока наносит ущерб всем пользователям и всем платформам на рынке крипто», — добавил Чан-Пен Чжао.

Он не стал уточнять, какой объем FTT до сих пор располагается на балансе Binance, и сколько планируется продать.

Реакция со стороны Alameda не заставила себя ждать: Кэролайн Эллисон (Caroline Ellison), исполнительный директор компании, ответила Чан-Пену Чжао, что Alameda готова выкупить у Binance все оставшиеся FTT-токены за $22 за штуку.

После этого, 5 ноября 2022 г. Etherscan, ресурс, осуществляющий мониторинг блокчейнов, обнаружил перемещение около 23 млн FTT-токенов на общую сумму $530 млн на кошелек Binance, причем это случилось еще до заявлений главы криптобиржи.

После этого цена FTT осыпалась на 14% до $22,02 (самая низкая точка с июня 2022 г.), но впоследствии снова подросла до $23,03.

Не лучшие времена

Слухи о том, что империя Сэма Бэнкмана-Фрида переживает не лучшие времена, циркулировали уже в течение некоторого времени. В редакцию издания CoinDesk утекла конфиденциальная балансовая ведомость Alameda за июнь 2022 г., из которой следовало, что общий объем активов составлял примерно $14,6 млрд, из которых $3,66 млрд приходилось на «разблокированные FTT», $2,16 млрд — на «FTT в обеспечение гарантий». Кроме того, выяснилось, что около $8 млрд — это ликвидные обязательства, а еще $7,4 млрд — непознанные займы.

Еще 5 ноября 2022 г. Кэролайн Эллисон отметила, что ведомость содержит устаревшие данные и не отображает актуального состояния трейдинговой компании. С тех пор, по утверждениям Эллисон, компания нарастила дополнительные активы на сумму $10 млрд, вернула большую часть займов и обеспечила себя хеджевыми активами.

Между тем рынок в целом отреагировал на перепалки между руководителями криптобирж падением цен на большую часть криптовалют. Как ни странно, больше других пострадала криптовалюта Solana. Объемы торгов FTT, в свою очередь, поставили годовой рекорд, что явно указывало на попытки рыночных игроков сохранить хоть какую-то ликвидность — у FTT она очень низка.

Сам Бэнкман-Фрид заявил 7 ноября 2022 г., что с FTX все в порядке, и что Binance просто атакует конкурента, используя ложные слухи как предлог. Чан-Пен Чжао сутками ранее утверждал, что это совершенно не так.

Впрочем, позднее он написал, что избавление от FTT — это шаг, направленный на управление рисками. «Мы оказывали ранее поддержку, но изображать любовь после развода не собираемся. Мы не выступаем против кого-либо. Но не будем поддерживать тех, кто лоббирует меры против других отраслевых игроков за их спинами», — заявил глава Binance.

Бэнкман-Фрид и Чан-Пен Чжао обменивались «любезностями» через Twitter в течение длительного времени, обвиняя друг друга в разных недружественных действиях. Тем не менее, Бэнкман-Фрид в понедельник заявил, что был бы рад сотрудничеству с коллегой в интересах всей экосистемы.

«Что бы ни утверждала атакующая сторона, речь идет именно о недружественных действиях одного крупного игрока в отношении другого, — считает Алексей Водясов, технический директор компании SEQ. — Тот факт, что эти действия способны выбить табурет из-под большей части активно торгуемых криптовалют, говорит главным образом о том, насколько малоустойчив и незрел крипторынок в целом».

Падение курсов криптовалют на Binance на данный момент продолжается.