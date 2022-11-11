Месть операторов связи. Бросившего Россию поставщика телеком-оборудования уничтожат в суде

Оператор Tele2 намерен засудить Ericsson за отказ выполнять обязательства по контрактам и поставлять ему необходимое «железо». Tele2 намерен взыскать неустойку и добиться исполнения условий договоров. Ранее аналогичный иск Tele2 подал против Nokia – еще одного поставщика телеком-оборудования, отказавшегося работать в России. Сумма требований – около 480 млн руб., дело находится на рассмотрении.

У всего есть последствия

Шведская компания Ericsson стала фигурантом судебного разбирательства из-за отказа поставлять телекоммуникационное оборудование российским операторам связи. Вендор решил поддержать американские санкции и еще в начале марта 2022 г. остановил поставки. В конце лета 2022 г. и вовсе объявил об уходе с российского рынка, закрытии представительства и увольнении всего персонала.

Иск против Ericsson подал оператор связи Tele2 – один из четырех крупнейших в России. Заявление направлено в столичный Арбитражный суд 9 ноября 2022 г. Ответчиков в данном случае два – российская «дочка» Ericsson АО «Эрикссон корпорация» (зарегистрировано в июле 2002 г. с уставным капиталом 4,75 млн руб., данные ЕГРЮЛ) и компания ООО «Сател ТВК» (регистрация в январе 2003 г., уставный капитал 1 млн руб.). По информации «Ведомостей», она занималась поставками оборудования Ericsson непосредственно Tele2.

Обращение в суд – это попытка оператора связи взыскать долг и неустойку со шведского вендора по заключенным контрактам. Как сообщили CNews представители Tele2, заявление в суд было подано по причине «отказа компаний исполнять обязательства по поставкам оборудования» «Причем большая часть недопоставленного оборудования относится к заказам, сделанным задолго до введения санкций», – добавил представитель Tele2, добавив, что одно из требований иска – обязательное выполнение всех условий подписанных ранее контрактов.

Вслед за Tele2 иски против Ericsson за срыв поставок могут подать и другие операторы

Tele2, по сути, создала прецедент. Это был первый и к моменту выхода материала единственный иск против Ericsson от российских операторов связи.

Чего добивается оператор

Основное требование Tele2 по иску против Ericsson – это деньги. Размер неустойки, которую оператор намерен взыскать с шведского вендора, на момент публикации материала представители оператора не раскрывали.

«Наши требования включают взыскание неустойки за просрочку поставок, исполнение обязательств по отгрузке оборудования, а также взыскание судебной неустойки в случае неисполнения решения суда», – сообщил CNews представитель Tele2. Под судебной неустойкой в данном случае подразумевается астрент – форма денежной компенсации, выплачиваемая фактически за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Движений по иску Tele2 пока нет

В Tele2 утверждают, что оператор ранее пытался добиться от Ericsson исполнения обязательств мирным путем. Результата это не принесло, следствием чего и стало обращение в Арбитражный суд Москвы. «Несмотря на готовность найти компромиссное решение с бывшим партнером, по итогам восьмимесячных переговоров Tele2 так и не получила конструктивных предложений по урегулированию ситуации», – сообщил CNews представитель Tele2.

Дружное трио распалось

Российские операторы связи целиком и полностью зависят от поставок иностранного оборудования. В России нет отечественных базовых станций 4G и тем более 5G, стоящих на конвейере и выпускающихся массово.

Отечественные сотовые сети построены на базовых станций трех компаний – шведской Ericsson, финской Nokia и китайской Huawei. Nokia тоже больше не поставляет в Россию свое «железо», притом с недавних пор не только телеком-оборудование, но еще и смартфоны.

Обе европейские компании официально заявляли об уходе из России. Huawei играет по совершенно другим правилам. С марта 2022 г. она планомерно сокращает свое присутствие в России, прекращая поставки, закрывая офлайновые точки продаж, приостанавливая работу онлайн-магазина и массово увольняя сотрудников, но при этом не делает никаких заявлений. В конце октября 2022 г. ее офис в России и вовсе стал сдаваться в аренду.

Все три компании остановили импорт своего телекоммуникационного оборудования в Россию почти синхронно – еще в начале весны 2022 г. Спустя немногим более полугода, как сообщал CNews, Nokia захотела ненадолго вернуться, чтобы выполнить обязательства по заключенным ранее контрактам. Но сделать это без разрешения властей нельзя, и потому компания направила запросы на предоставление необходимых экспортных лицензий в Бюро промышленности и безопасности США и Министерство иностранных дел Финляндии.

Опыт имеется

Ericsson стала вторым поставщиком телеком-оборудования, ставшим ответчиком по иску Tele2. 16 мая 2022 г. аналогичный иск был подан против компании ООО «Нокиа солюшнз энд нетворкс» (регистрация в январе 2007 г., уставный капитал 1,12 млрд руб.), российского представительства Nokia.

Nokia тоже стала фигурантом судебного разбирательства из-за своего пособничества антироссийским санкциям

Сумма требований к Nokia составила 478 млн руб. Оператор также хоти добиться ареста счетов российской «дочки» Nokia, но суд ответил отказом. Согласно истории рассмотрения дела, последнее на момент публикации материала заседание по нему состоялось 1 ноября 2022 г., на котором истец ходатайствовал об отложении судебного заседания в связи с возможностью заключения мирового соглашения. Следующее слушание назначено на 20 декабря 2022 г.