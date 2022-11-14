Россияне создали систему навигации для беспилотников на случай блокировки GPS и отказа ГЛОНАСС

Российская компания создала систему навигации, которая позволит беспилотному автотранспорту ориентироваться в пространстве без GPS и ГЛОНАСС. Сейчас система тестируется на промышленных предприятиях. В будущем ее можно использовать и на дорогах общего назначения, но только если в России появится правовая основа для этого.

Без ГЛОНАСС и GPS

Россияне изобрели технологию навигации на основе искусственного интеллекта (ИИ), которая позволит беспилотному транспорту ориентироваться на местности без GPS и ГЛОНАСС, а также мобильной связи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на АНО «Платформа НТИ» (занимается поддержкой и маркетингом проекта российской компании Droneshub).

Эта технология важна потому, что после 24 февраля 2022 г. участились случаи «глушения» и подмены сигналов GPS, которой управляет правительство США.

Как отмечают представители «Платформы НТИ», сейчас система российских разработчиков тестируется на промышленных предприятиях беспилотным транспортом. В будущем технологию можно использовать и на других транспортных средствах, в том числе и на автомобилях.

Как это работает

Разработанная технология позволяет транспорту ориентироваться в пространстве с помощью ИИ и установленных на борту камер, рассказал изданию основатель и гендиректор Droneshub Максим Томских.

В России создали систему навигации, которая сможет работать без GPS-сигнала

Транспорт проезжает по маршруту, ИИ распознает и классифицирует окружающие объекты (здания, ограждения, дорогу и т. д.), а камера фиксирует их. После этого формируется карта местности, и транспортное средство может проезжать по «заученному» маршруту. Это избавляет транспорт от необходимости пользоваться GPS, подчеркивает Томских.

Он отмечает, что система навигации, разработанная Droneshub, может распознавать людей и номерные знаки, а оснащенный ею автомобиль — следовать за определенной машиной или человеком.

Система может быть установлена на транспорт, который перемещается по закрытой территории (предприятия, склады, строительные объекты и пр.).

Плюсы и минусы системы

Как рассказал «Известиям» директор АНО «Центр аэронет» Сергей Жуков, системы визуальной навигации используются для управления промышленным и складским транспортом, а также некоторыми беспилотными воздушными судами.

По его мнению, такая система может стать дополнительным инструментом навигации. Она также окажется полезной при потере сигнала GPS или ГЛОНАСС.

При этом сейчас в России нет нормативной базы, разрешающей использовать ИИ-технологию для управления транспортом на дорогах общего пользования. Такие системы применяются в рамках экспериментального правового режима в нескольких регионах, например «Сколково» и Иннополисе.

У системы есть и другие минусы. Например, она не подойдет для операций, которые требуют высокой точности. Как рассказал изданию ведущий разработчик Cognitive Pilot Геннадий Савицкий, так как эта технология позволяет ориентироваться транспорту по заранее записанным изображениям, в случае изменений положения ранее зафиксированных предметов или при появлении новых «риски инцидентов резко возрастают».

Чем известна компания-разработчик

Droneshub (юрлицо ООО «Академия дронсхаб») зарегистрирована в Екатеринбурге в мае 2018 г. Ее гендиректором заявлен Максим Томских, которому и принадлежит компания, следует из ЕГРЮЛ.



Согласно базе «Контру.фокус», выручка компании по итогам 2021 г. составила 15,8 млн руб., что на 37% менее, чем по итогам 2020 г. Чистая прибыль при этом достигла 1,1 млн руб.