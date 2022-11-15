Отчаянный шаг. Выпущены рекордные по скорости HDD, несмотря на агонию этого формата

Американская компания Seagate выпустила четыре новые модели жестких дисков Exos Mach.2 с двумя приводами, которые обещают потребителям большую емкость и повышенную производительность. На этот шаг компания решилась даже несмотря на болезненное падение продаж своих винчестеров в 2022 г. и общее сокращение их поставок в мире.



Четыре новые модели

Крупнейший в мире вендор жестких дисков (винчестеров, HDD) Seagate выпустил четыре новые модели Exos Mach.2 с двумя приводами, которые обеспечивают большую емкость и повышенную производительность, пишет Tomshardware.com.

Новые жесткие диски Exos 2X16 и 2X18 не уступают твердотельным накопителям SATA по скорости последовательного чтения и записи, предлагая емкости 16 ТБ и 18 ТБ (у предыдущего поколения было 14 ТБ). Теперь семейство Seagate Exos 2X18 состоит из шести моделей: два жестких диска на 18 ТБ с интерфейсом SATA 6 Гбит/с и SAS 12 Гбит/с, а также два SKU емкостью 16 ТБ с тем же интерфейсами (через StorageReview).

Диски SAS всегда предлагаются с возможностью шифрования. Что касается производительности, Seagate заявляет, что у Exos 2X18 / 2X16 SATA максимальная постоянная скорость передачи данных составляет 554 Мбит/с. Прошлый рекорд скорости принадлежит предыдущему поколению жестких дисков Seagate Mach.2 с двумя приводами, выпущенному в мае 2021 г. Заявленные характеристики 14-терабайтной модели Exos 2X14 включали максимальную скорость последовательного чтения на уровне 524 МБ/с. Это означает, что сейчас компания выпустила самые быстрые жесткие диски в мире.

Поставки жестких дисков в 2022 г. падают

Накопители Seagate Exos 2X16 и 2X18 подходят, в первую очередь, для центров обработки данных (ЦОД). На них действует пятилетняя гарантия с учетом работы в режиме 24/7. При этом разработчики не сообщают нормы рабочей нагрузки на диски в год. Стоимость новых моделей компания не раскрывает. Неясно также, будут ли они доступны в розничной продаже для тех, кто хочет приобрести сверхбыстрый жесткий диск.

Особенности накопителей с двойным приводом

У накопителей с двойным приводом есть обычная магнитная запись, а скорость вращения шпинделя составляет 7200 об./мин. Многосегментированный кэш объемом 256 МБ полностью поддерживает технологии Seagate для ЦОДов, включая PowerChoice (управление энергопотреблением в режиме ожидания), PowerBalance (управление активным энергопотреблением) и поддержку горячего подключения.

Жесткие диски Mach.2 от Seagate с двумя приводами представляют собой два логических жестких диска (емкостью 9 ТБ или 8 ТБ) с независимой адресацией, которым нужны программные доработки на стороне хоста.

Помимо более высокой производительности жестких дисков с несколькими приводами по сравнению с жесткими дисками предыдущего поколения, ключевое их преимущество – высокая скорость последовательного и случайного чтения на ТБ, которая обычно падает по мере увеличения емкости.

Доля Seagate на мировом рынке жестких дисков составляет 44%

Увеличение числа независимых приводов удваивает производительность за счет увеличения энергопотребления. Новые жесткие диски Exos 2X16 и Exos 2X18 Seagate потребляют 7,8 Вт / 8 Вт в режиме ожидания (SATA / SAS), а также до 13,5 Вт / 12,8 Вт при больших нагрузках (SATA / SAS), что соответствует первому поколению Mach.2 жестких диска.

Спрос все равно падает

Генеральный директор компании «Аэродиск» Вячеслав Володкович в беседе с CNews заметил, что перспективы новых дисков Seagate на рынке зависят от трех параметров: производительности в операциях по последовательному чтению/записи данных (так как здесь соревноваться с твердотельными накопителями вполне реально), рыночной цене за единицу и, самое главное, показателе доступности новых моделей – насколько их производство будет массовым.

«Если предположить, что на все три вопроса ответ "да", и они производительны, доступны, и их на рынке будет много, тогда данный анонс – однозначный прорыв, поскольку в отрасли работы с данными по-прежнему существует класс задач, оптимально решаемый путем использования производительных бюджетных (до 15 тыс. руб. за единицу) HDD-дисков большого объема, – заметил эксперт. – Остается дождаться дальнейших шагов производителя по запуску обновленной линейки, и тогда мы поймем масштаб реального влияния на расстановку сил на рынке».

По мнению Володковича, в любом случае, несмотря на замедление динамики HDD-сегмента в глобальном масштабе, остается большое количество нишевых вызовов, требующих новых и более совершенных жестких дисков.

Кризис HDD

Напомним, в августе 2022 г. г CNews писал о том, что поставки жестких дисков в мире, которые стали неотъемлемой частью персональных компьютеров и ноутбуков в конце XX века, рухнули на 15%. Из-за этого пострадали три главных производителя винчестеров: американские Seagate, WD и японская Toshiba.

Причина – растущая популярность SSD как более быстрых накопителей. Акцент смещается в сторону SSD, способных вмещать десятки терабайтов данных. Кроме того, твердотельные накопители работают иногда даже в десятки раз быстрее – винчестеры уже давно проиграли им в гонке по скорости чтения и записи. В итоге потребители даже готовы мириться с меньшей вместимостью SSD, лишь бы скорость работы была выше. Причем интерес к HDD угасает даже в корпоративном сегменте.

Кроме того, жесткие диски признали менее надежными, чем SSD. Винчестеры даже корпоративного уровня оказались в три раза менее надежными по истечении четырех лет эксплуатации по сравнению с SSD. Пятилетний тест провела компания Backblaze, владелец сервиса резервного хранения информации. ИТ-специалисты начали сравнивать надежность HDD и SSD в 2018 г., когда начали переносить сервис на твердотельные накопители. Аналитики предположили, что причина во внутренней компоновке – в SSD нет движущихся частей, в отличие от HDD, и это делает последние более хрупкими.

Падение выручки

В конце октября 2022 г. стало известно, что Seagate, доля которой на мировом рынке жестких дисков достигает 44%, собирается уволить 3000 человек или 8% своего штата в ближайшие месяцы. Главная причина – низкие продажи жестких дисков, которые в компании объяснили мировой экономической рецессией.

Судя по отчету Seagate за I квартал 2023 финансового года, этот период оказался для компании худшим за последние 15 лет. Выручка организации едва перешагнула планку в $2 млрд, а чистая прибыль упала на 18% год к году. I квартал финансового года у Seagate полностью совпадает с III кварталом календарного года – с 1 июля по 30 сентября.

При этом Seagate держит в тайне точное количество жестких дисков, которые отгружает каждый квартал. По данным Tom’s Hardware, о падении продаж можно судить по их суммарному объему – 118,2 ЭБ в I квартале 2023 финансового года против 154,6 ЭБ в предыдущем квартале и 159,1 ЭБ годом ранее.

На фоне не лучшей экономической ситуации против Seagate выдвинуло обвинения Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США. Чиновники уверены, что в 2020 и 2021 гг. Seagate тайком поставляла свои накопители компании из «черного списка» США, среди которых – китайский техногигант Huawei.