Московским школам раздавали неотфильтрованный интернет. ИТ-подрядчик извернулся и сумел скостить штраф в 4 раза

Обеспечивая московские школы интернетом, «Ситроникс» не закрыл ряду организаций доступ к запрещенным и экстремистским материалам. Это было его обязанностью в рамках исполнения контракта с ДИТом на 2,3 млрд руб., который он получил в борьбе с «Ростелекомом». Наложенный за провинность штраф компания смогла уменьшить в суде в четыре раза.

Наказание для «Ситроникса»

Как выяснил CNews, компании «Ситроникс» придется выплатить Департаменту информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) штраф за ненадлежащее исполнение контракта. К такому решению пришел столичный Арбитражный суд , в который ДИТ со своим иском обратился 28 марта 2022 г.

Контракт был заключен сторонами 30 ноября 2020 г. на оказание услуг связи для органов исполнительной власти Москвы на 2020-2022 гг. (часть 2)

Как следует из заключения суда, в отношении школ и колледжей подрядчику требовалось не только обеспечивать доступ в интернет, но и контролировать содержание трафика. «Контент-фильтрация, осуществляемая исполнителем, должна обеспечивать в полном объеме выполнение требований федерального законодательства в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, о противодействии экстремистской деятельности», — говорится в документе.

ИТ-подрядчик ДИТа Москвы не перекрыл школьникам доступ к экстремистским материалам, но избежал крупного штрафа

В то же время по итогам ряда проверок органов прокуратуры, доступ к неправомерной информации был обнаружен в 13 столичных школах. В частности он был зафиксирован с ПК в Школе «Глория», Колледже индустрии и гостеприимства № 23, Школе № 2025, «Цифровой школе», Школе № 1512, Школе № 1272, Школе № 1311, Школе № 45 им. Л. И. Мильграма, Школа № 1501, «Московской международной школе», Школа № 2126, Школе № 1502, Школе № 2126, Школе № 201 ордена Трудового Красного Знамени им. героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских.

Проверки органов прокуратуры прошли в апреле-сентябре 2021 г. Конкретика относительно обнаруженных материалов в публичных документах не приводится; она имеет статус ограниченного доступа. Исключение: Школа № 2025, в отношении которой сообщается, что в ней был зафиксирован доступ к видеозаписи «Romper Stomper», включенной в федеральный список экстремистских материалов. Здесь стоит отметить, что ровно такое же название имеет известный австралийский фильм про скинхедов с Расселом Кроу в главной роли.

Штраф со скидкой

На основании указанных представлений прокуратуры ДИТ в декабре 2021 г. направил «Ситрониксу» две претензии — суммарно на 18 518 562 руб. Добровольно компания их не удовлетворила.

В состоявшемся разбирательстве ее аргументы судей не впечатлили. «Вопреки доводам ответчика, истец не обязан обжаловать представления прокуратуры, а также осуществлять анализ технической возможности блокировки экстремистских материалов, — говорится в заключении служителей Фемиды. — Необоснованными являются и доводы ответчика относительно необходимости блокирования только тех сайтов/ресурсов, которые включены в официальные государственные реестры запрещенных сайтов, поскольку исполнитель должен был не только ограничить доступ к запрещенной информации (что является безусловным требованием к ограничению доступа в интернете для всех категорий пользователей, а не только для детей), а приложить необходимые усилия для выявления и идентификации любой иной информации, наносящей вред здоровью и развитию детей».

Судьи уточняют, что запрещенная для детей информация, как правило, является мигрирующей, и уполномоченные госорганы (Роскомнадзор, Минюст, органы прокуратуры) не всегда оперативно ее выявляют и включают в реестры, в то время как требования законодательства устанавливают запрет на доступ к ней.

В то же время суд посчитал, что «Ситроникс» вправе воспользоваться статьей 333 ГК РФ, которая позволяет уменьшить размер неустойки, если она явно несоразмерна последствиям нарушения обязательств.

Итоговый штраф для компании составил 4 629 640 руб., то есть был уменьшен ровно в четыре раза.

Представители ДИТа и «Ситроникса» не смогли прокомментировать CNews разбирательство с 10 ноября 2022 г.

Размер проблемного контракта

Сопоставляя сведения из заключения суда с данными сайта госзакупок, можно сделать вывод, что сумма ставшего проблемным контракта составила 2,33 млрд руб. «Ситроникс» получил подряд по итогам электронного аукциона.

Конкуренцию ему составил «Ростелеком». Компании торговались на понижение до предложений в 1,33 млрд руб. и 1,34 млрд руб. соответственно. Тем не менее, контракт с победителем в итоге был подписан на стартовую сумму лота. Фронт работ рассчитан на срок до 31 декабря 2022 г.