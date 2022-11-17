ИТ-шники спасены. Уволенных сотрудников крупных компаний приютит TikTok

TikTok принялся нанимать людей, уволенных из Twitter и других компаний. Он хочет вдвое расширить штат своего офиса в Сан-Франциско. Переговоры с кандидатами уже ведутся, работу получат около 1000 человек, среди которых, вероятно, будут и ИТ-специалисты.

TikTok – спаситель

Китайский сервис коротких видеороликов TikTok намерен принять на работу специалистов, уволенных из американских ИТ-компаний, пишет The Information. Многим из них даже не придется менять страну проживания – TikTok намеревается вдвое расширить штат своего офиса в Сан-Франциско (США).

По информации издания, рекрутеры TikTok уже вступили в переговоры с бывшими сотрудниками Twitter, которых миллиардер Илон Маск (Elon Musk) уволил сразу же после того, как возглавил компанию. Неясно, есть ли среди них инженеры, осмелившиеся публично раскритиковать действия Маска на страницах Twitter и тут же лишившиеся работы, но факт остается фактом – китайский интернет-гигант, не стесняясь, нанимает специалистов, которых выставили на мороз американские богачи.

Популярность TikTok во всем мире приносит свои плоды

Одним только Twitter рекрутеры TikTok явно решили не ограничиваться. Предложения от них стали поступать тем, кто еще вчера работал в компании Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg), а сегодня вынужден искать новый источник средств. Не исключено, что следующие на очереди – работники Amazon. Как сообщал CNews, эта компания решила уволить 10 тыс. человек по всему миру, и среди них есть ИТ-специалисты. К слову, софтверная корпорация Microsoft тоже проредила свои ряды.

Повезет не всем

На момент публикации материала было известно о намерении TikTok в два раза расширить штат своего офиса в Сан-Франциско. Но, как бы амбициозно это ни звучало, на деле китайская компания не сможет предоставить работу абсолютно всем, кто в последние недели был вынужден покинуть офисы американских ИТ-гигантов.

В настоящее время на TikTok в Сан-Франциско работает лишь в пределах 1000 человек. Таким образом, работу смогут получить еще примерно столько же людей.

Как надолго затянется процесс наращивания численности сотрудников, неизвестно. Если он займет месяцы, многие уволенные из Twitter и других ИТ-компаний могут устроиться в другие организации.

Чудес не бывает

Основная причина нынешних массовых увольнений в большей части крупных ИТ-компаний – это падение финансовых показателей на фоне упадка общемировой экономики. Он начался после 24 февраля 2022 г. и обернулся, помимо прочего, сокращением объемов потребления и ростом инфляции.

Например, в мире катастрофически просели продажи ПК и ноутбуков, что отразилось на Microsoft, так как подобная техника в большей части случаев продается с предустановленной ОС Windows. Но есть и исключения. Так, в Twitter людей увольняют просто потому, что Илон Маск решил, что штат компании слишком раздут, и что пора бы его оптимизировать. Марк Цукерберг тоже решил сократить расходы на персонал, так как его интернет-империя тонет из-за неверных распределений денежных потоков. Впрочем, мировые события на ней тоже отражаются.

За пару лет TikTok превратился из небольшого проекта в веб-сервис , задающий тренды

На фоне всего этого нельзя сказать, что TikTok каким-то чудом сумел избежать последствий глобальной экономической рецессии. Нет, его тоже зацепило – сервис страдает от падения рекламной выручки. Если раньше в компании прогнозировали ее суммарный объем по итогам 2022 г. на уровне $12 млрд, то теперь прогноз понижен до $10 млрд, и это, вероятно, еще не предел.

Вероятно, с этим и связано ограничение на найм примерно 1000 человек в офис TikTok в Сан-Франциско. С другой стороны, сейчас это чуть ли не единственная крупная ИТ-компания, которая не остановила прием новых сотрудников и не начала массовые сокращения.

В то же время о планах TikTok нарастить штат в других своих представительствах к моменту выхода материала информации не было. Например, в США у нее есть филиалы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, но серьезных изменений в числе их сотрудников в планах компании на ближайшее будущее нет.

Надежда умирает последней

И все же, несмотря на падение рекламной выручки, TikTok является одним из крупнейших видеосервисов в мире. Он стал популярным именно благодаря формату коротких одноминутных видеороликов, очень положительно воспринятому пользователями.

Идея настолько понравилась им, что другие ИТ-гиганты поспешно начали создавать свои сервисы с небольшими видеороликами. Так, Цукерберг запустил Reels, а на YouTube появились Shorts. Популярность TikTok не дает покоя и российским компаниям – не так давно холдинг VK, ранее известный как Mail.ru Group, создал сервис «VK клипы» на основе соцсети «Вконтакте», которой владеет с 2014 г.

На фоне всемирной популярности доходы TikTok могут упасть не так сильно по сравнению с другими ИТ-компаниями. Это может положительно отразиться и на кадровой политике компании, в том числе и на расширении штата.