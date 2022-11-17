Владельцы российского разработчика серверов и СХД ушли в тень

Российский разработчик и производитель серверов и систем хранения данных под брендом Yadro скрыл в ЕГРЮЛ данные о своих владельцах. На рынке полагают, это сделано для того, чтобы недружественным странам было сложнее вводить санкции в отношении компании. Похоже, Yadro — единственная крупная ИТ-компания на российском рынке электроники, которая так поступила за последнее время.

Скрыть свои корни

Как выяснил CNews, один из крупнейших российских разработчиков и производителей вычислительной техники (серверов, СХД и пр.), действующий на рынке под брендом Yadro (ООО «КНС групп»), скрыл данные о своих учредителях в Едином госреестре юрлиц (ЕГРЮЛ).

Забвению также предана информация об учредителях юрлица строящегося завода компании — ООО «Ядро фаб Дубна».

Аналогично скрыты сведения об учредителях ООО «Ядро микропроцессоры», ООО «Ядро центр разработки», ООО «Ядро центр исследований и разработки» и ООО «Ядро центр программных разработок». Большая часть сведений пропала из ЕГРЮЛ после 14 ноября 2022 г.

Представители Yadro сообщили CNews, что «эти действия не оказывают никакого влияния на деятельность компании и продукты».

Один из собеседников CNews на рынке вычислительной техники предположил, что Yadro скрыла сведения об учредителях «в рамках антисанкционной политики — чтобы недружественным странам сложнее было найти бенефициаров и ввести против них санкции».

CNews обратил внимание на то, что другие российские производители вычислительной техники, например «Аквариус», «Депо электроникс», «Промобит», «Аэродиск» (все они с организационно-правовой формой ООО) и др., своих данных об учредителях их основных юрлиц из публичного доступа не изымали.

Доступ к сведениям ограничен

По данным ЕГРЮЛ (архивные сведения остаются публично доступны, в частности, через сервис «Контур.фокус»), до 14 ноября 2022 г. учредителем ООО «КНС групп» являлись ООО «ИКС холдинг» (63,66%), Алексей Шелобков (20,12%), Артем Икоев (7,61%), Сергей Столяров (7,61%) и Александр Бакулин (1%).

Единственным учредителем ООО «Ядро фаб Дубна» до 19 октября 2022 г. являлась ООО «КНС групп». Учредителями ООО «Ядро микропроцессоры» до 14 ноября 2022 г. выступали ООО «Группа компаний ядро» (51%), Александр Редькин (24,5%) и Олег Сютин (24,5%). Единственным учредителем ООО «Ядро центр разработки» и ООО «Ядро центр исследований и разработки» также до 14 ноября 2022 г. являлось ООО «Группа компаний ядро». Что касается ООО «Ядро центр программных разработок», то до 8 ноября 2022 г. его учредителем выступало ООО «Группа компаний ядро».

Теперь в отношении компаний Yadro в ЕГРЮЛ в графе, посвященной учредителям компании, указано «доступ к сведениям ограничен» со ссылкой на федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Yadro изменило записи о своем юрлице в ЕГРЮЛ

В этом законе в последней редакции от 14 июля 2022 г. говорится о том, что в ЕГРЮЛ, помимо сведений о наименовании, организационно-правовой форме компании, содержится и информация об учредителях юридического лица. Согласно ст. 6 п. 1, сведения из реестра могут быть ограничены в тех случаях, которые определят российские власти.

Например, в 2019 г. Правительство предоставило право некоторым компаниям ограничить доступ к сведениям в ЕГРЮЛ (постановление от 06 июня 2019 г. № 729), включая сведения об учредителях. Это касается тех организаций, в отношении которых действуют иностранные санкции, и банков, которые сопровождают государственный оборонный заказ. В том числе скрывать сведения могут международные организации и компании, находящиеся на территории Крыма.

Пояснение Минфина

В апреле 2022 г. на фоне новой волны санкций в отношении России Министерство финансов (Минфин) предложило создать перечень лиц, к которым применяются или могут быть применены санкции. В отношении этих лиц Федеральная налоговая служба (ФНС) сможет ограничивать доступ к информации из ЕГРЮЛ. Чтобы попасть в этот перечень, юрлицо должно подать заявление и пакет документов в Минфин, которое и принимает решение о включении в перечень. Проект постановления «О некоторых особенностях ограничения доступа к сведениям (информации) в соответствии с отдельными законодательными актами» опубликован на портале проектов нормативных правовых актов в конце апреля 2022 г. Однако данный проект еще не принят.

Как пояснили CNews представители Минфина, до 1 января 2023 г. в соответствии с действующим российским законодательством доступ к сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ об учредителях или участниках юридического лица, может быть ограничен в случаях: если в отношении юрлица действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством, или если такие сведения содержат информацию о лицах, в отношении которых действуют меры ограничительного характера, введенные иностранным государством.

«С 1 января 2023 года вступает в силу новое регулирование, согласно которому сохраняется возможность ограничить доступ к сведениям об учредителях или участниках юрлица в случаях, если юрлицо уже включено в перечень лиц, к которым применяются (распространяются) ограничительные меры или если такие меры могут быть применены (по решению Правительства России)», — отмечают в Минфине.

Yadro — за секретность



В августе 2022 г. консорциум «Вычислительная техника», в котором Yadro является одним из ключевых участников (помимо «КНС групп», в него также входят «Аквариус» «Депо электроникс», «Крафтвэй» и др.), попросил засекретить информацию о российских разработчиках ЭВМ. Речь шла только о тех компаниях, чья продукция присутствует в реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга и при этом является продукцией, в отношении которой или в отношении содержащихся в ней элементов введены санкции.