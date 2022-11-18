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Арестованы россияне, стоящие за крупнейшей пиратской интернет-библиотекой мира

Стало известно о том, что 3 ноября в Аргентине по запросу США арестованы двое россиян, якобы причастных к поддержке крупнейшей в мире пиратской библиотеки Z-Library. Пара из Санкт-Петербурга обвиняется в мошенничестве, нарушении авторских прав и отмывании денег. В этот же день ФБР отобрало у интернет-ресурса более сотни доменов, тем самым подорвав его работу.

Задержаны предполагаемые операторы Z-Library

В США предъявлены обвинения двум гражданам России, которые подозреваются в управлении крупнейшей в мире пиратской интернет-библиотекой Z-Library. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

33-летнему Антону Напольскому и 27-летней Валерии Ермаковой вменяются нарушение авторских прав, мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег.

Обвинение утверждает, что россияне незаконно обогащались за счет публикации чужих работ, некоторые из которых оказывались на сайте библиотеки якобы в течение нескольких часов с момента выхода официальных изданий.

Мужчина и женщина по запросу правоохранительных органов США были задержаны 3 ноября 2022 г. в Аргентине (Кордова), куда якобы прибыли из Санкт-Петербурга. По сообщению ТАСС, на 17 ноября 2022 г. суд Аргентины не получил запроса от США на выдачу россиян. Однако не исключено, что в конечном счете их все же экстрадируют.

Пока не известно, считают ли власти США причастными к управлению библиотекой с момента ее основания – ориентировочно в 2009 г. В обвинительном заключении упоминается незаконная деятельность Напольского и Ермаковой в период с января 2018 по ноябрь 2022 г.

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Американские власти всерьез взялись за крупнейшую пиратскую библиотеку интернета

Глава Гильдии авторов Мэри Разенбергер (Mary Rasenberger) окрестила арест предполагаемых операторов Z-Library «одним из крупнейших прорывов в борьбе с преступным пиратством электронных книг на сегодняшний день».

Гильдия авторов – старейшая американская профессиональная ассоциация писателей, занимающаяся вопросами свободы слова и защиты авторских прав.

Помогли Google и Amazon

Как отмечает TorrenFreak, в расследовании ФБР значительную поддержку оказали корпорации Google и Amazon, передав некоторые известные им данные Напольского и Ермаковой.

Так, Напольский судя по всему, использовал ряд адресов электронной почты сервиса Google Mail (Gmail), как в личных целях, так и в деятельности, связанной с управлением Z-Library. Причем эти адреса были привязаны к единственному российскому номеру мобильного телефона.

Если доверять показаниям ФБР, то Amazon, в свою очередь, подтвердил, что с принадлежащего Напольскому аккаунта осуществлялись покупки на маркетплейсе. В качестве оплаты Amazon принимал подарочные карты, якобы пожертвованные на нужды библиотеки.

Удар по библиотеке

Одновременно с задержанием Напольского и Ермаковой Федеральное бюро расследований (ФБР) США экспроприировало около 140 доменных имен, принадлежавших Z-Library. Это позволило уменьшить поток посетителей интернет-ресурса, особенно из числа не слишком технически подкованных. Однако вывести его из строя окончательно таким образом не вышло. Сайт по-прежнему был доступен в даркнете, в частности, через Tor.

Частичная блокировка библиотеки вызвала негодование пользователей соцсетей, для многих из которых она оставалась единственным доступным источником книг и научных статей.

Что известно о Z-Library

Z-Library – крупнейшее хранилище пиратских книг в интернете с миллионами постоянных посетителей. На сайте, по утверждению его администраторов, представлено около 12 млн электронных книг, которые доступны для загрузки, в том числе бесплатной на определенных условиях.

По данным Европейской комиссии, библиотека управляется из Китая. Создатели проекта утверждают, что сервера архива размещены в США, Панаме, России, Германии, Финляндии, Малайзии и Люксембурге, а общий размер данных составляет около 160 ТБ.

Библиотека развивала систему поощрения зарегистрированных пользователей – при создании аккаунта они получали доступ к конвертеру электронных книг и возможность оставлять отзывы и расширенный лимит ежедневных скачиваний (более 10 книг в сутки). Сайт финансировался через сбор пожертвований, рекламу и покупку «подарочных карт».

Ресурс подвергался критике со стороны Гильдии авторов и Ассоциации американских издателей, представители которого называли его не иначе как «печально известный пиратский сайт», который мешает работе легитимных площадок. В 2018 г. сайт B-ok.org, который относится к Z-Library, вошел в список распространителей контрафакта и пиратского контента, составленный Еврокомиссией. Вместе с Z-library в список вошли порталы Library Genesis и Sci-Hub.

Дмитрий Степанов

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