Российским клиентам не вернут 200 миллионов за техподдержку сбежавшей из страны VMware, хотя за Red Hat возвращали

Арбитражные суды Москвы и Московской области последовательно вынесли два противоположных решения по двум очень схожим по всем внешним признакам делам. Сначала компании Алишера Усманова удалось вернуть 70 млн руб., выплаченных продавцу сертификатов техподдержки Red Hat (с уходом вендора из России сертификаты обесценились). А затем другой компании было отказано во взыскании 195 млн руб., переданных продавцу сертификатов техподдержки VMware. Второй истец теперь уповает на Верховный суд.

Бесполезные сертификаты надлежащего качества

Как выяснил CNews, компании «Мерлион» не придется возвращать своему клиенту деньги за сертификаты техподдержки американской компании VMware. Такое решение 7 ноября 2022 г. вынес Арбитражный суд Московской области по иску упомянутого клиента, которым стала компания «Ван-ай-ти трейд» — в недавнем прошлом «Софтвэруан», а еще раньше «Компарекс». Учредителями ООО «Ван-ай-ти трейд» сегодня выступают россияне Александр Ермаков с долей в 60% и Юрий Шумаков — 40%.

В ходе разбирательства истец пытался вернуть уплаченные «Мерлиону» за сертификаты 195,4 млн руб. и взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 8,7 млн руб. Сертификаты ранее были переданы «Ван-ай-ти трейдом» его конечным заказчикам: банку «Финсервис», «Лаборатории Касперского» и «Вымпелкому» (торговая марка «Билайн»).

Причиной иска стал уход VMware из России в начале марта 2022 г. на фоне спецоперации на Украине. Этот уход выразился в отказе от обслуживания любых структур в нашей стране, что обесценило все сертификаты на техподдержку оборудования вендора. Предварительные попытки «Ван-ай-ти трейдом» вернуть свои деньги во внесудебном порядке успехом не увенчались.

В ходе разбирательства суд встал на сторону «Мерлиона». В понимании служителей Фемиды, право на предъявление указанных в иске требований есть только у покупателя в случае поставки ему товара ненадлежащего качества.

Продавцу сертификатов техподдержки сбежавшей из России VMware не придется возвращать за них 200 млн рублей

«Вместе с тем, доказательств передачи ответчиком товара ненадлежащего качества истцом в материалы дела не представлено, — говорится в заключении суда. — Более того, в судебном заседании истец и третьи лица подтвердили, что пользовались поставленными сертификатами в период до 5 марта 2022 г., что свидетельствует о том, что в момент передачи покупателю товар отвечал своим потребительским свойствам, недостатков, возникших до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до этого момента, установлено не было».

Сам факт приостановления VMware деятельности на территории России, с точки зрения работников Арбитражного суда Московской области «не свидетельствует о поставке ответчиком товара ненадлежащего качества».

Истец не согласен

Представители «Ван-ай-ти трейд» сообщили CNews, что с судебным решением компания не согласна, считает его незаконным и необоснованным. По их мнению, при вынесении вердикта суд не полностью выяснил обстоятельства, имеющие значения для дела, а также сделал выводы, которые не соответствуют обстоятельствам дела.

«В мотивировочной части решения суд рекомендует конечным пользователям, поддержка у которых не работает, обратиться непосредственно к правообладателю за возвратом денежных средств, игнорируя цепочку договоров от правообладателя до конечного пользователя и финансовые потоки (правообладатель-дистрибутор-посредник-конечный пользователь)», — говорят собеседники CNews.

При этом они отмечают, что конечный пользователь с правообладателем денежными обязательствами не связан, и даже при самом оптимистичном варианте правообладатель не может осуществить возврат денег конечному пользователю по причине отсутствия с ним договорных отношений, а еще необходимо учесть процент, который берет с конечного пользователя каждое звено цепочки.

«Сейчас готовится правовая позиция для подачи апелляционной жалобы, поскольку подобная практика может повлечь судебные разбирательства со стороны конечных пользователей, у которых сервисы не работают, к правообладателям», — заключают в «Ван-ай-ти трейде».

Другой суд — другое решение

В контексте данного разбирательства нельзя не вспомнить аналогичный по всем внешним признакам иск, который в начале октября 2022 г. закончил рассматривать Арбитражный суд Москвы.

ИТ-компании «Талмер», входящей в контур управления холдинга USM Алишера Усманова, удалось тогда обязать поставщика сертификатов техподдержки ПО Red Hat вернуть ей 69,2 млн руб. за предоплаченные услуги.

Конечным получателем услуг был оператор «Мегафон», который также входит в контур холдинга USM. Что касается поставщика сертификатов на техподдержку Red Hat, то им выступила компания «Аксофт» — дочерняя структура ИТ-интегратора «Софтлайн» (Softline).

Red Hat, разработчик Linux-дистрибутива RHEL также, как и VMware, весной 2022 г. сообщил об уходе из нашей страны и прекращении сотрудничества со всеми местными партнерами.

Представители «Ван-ай-ти трейд» в схожести этого и своего разбирательства не сомневаются. «В обоих случаях истцы приобрели сертификаты на техническую поддержку ПО иностранного правообладателя, для последующей их передачи конечным пользователям; у конечных пользователей ввиду прекращения деятельности правообладателей ПО на территории России с начала марта 2022 г. полностью была прекращена техническая поддержка ПО», — констатируют они.

«Сейчас мы видим два противоположных решения суда по идентичным делам, — резюмируют собеседники CNews. — Чем руководствуется суд при вынесении подобного рода решений, непонятно. Общеизвестно, что техническая поддержка правообладателей, которые ушли из России, не оказывается. Денежные средства конечными пользователями были оплачены. Очевидно, что они подлежат возврату правообладателем таким же образом, как были получены — через цепочку посреднических договоров. Предполагаем, что точку в подобного рода делах поставит Верховный суд».