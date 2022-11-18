Россияне придумали хитрый и гениальный способ заработка на утилизации старой техники

Жители России научились зарабатывать на электронных компонентах старой техники. Перед сдачей ее в утиль они вытаскивают из нее всю электронику, а затем продают ее на сайтах объявлений. Российские компании тоже сдают в утиль лишь корпуса от техники – «начинку» они сохраняют для последующего использования на случай, если из-за санкций необходимых компонентов не окажется в магазинах.

Российская смекалка

В России зафиксирован рост популярности нового способа заработка на утилизации старой техники. Как пишет «Коммерсант», россияне стали выкорчевывать из нее всю электронику и сдавать в утиль лишь пустые корпуса, а сами платы или продавать, или использовать повторно.

Такой способ заработка был известен и раньше, но в последние полгода его популярность в России бьет все рекорды. Как сообщил изданию глава СКО «Электроника-утилизация» Владислав Бондарев, в России на 20% увеличилось количество техники, сдаваемой в утиль без электронных компонентов в сравнении с периодом до 24 февраля 2022 г.

Особо предприимчивые россияне вынимают из корпусов вообще всю «начинку», включая кабели, поскольку из них тоже можно извлечь прибыль. Например, их, как и прочие электронные компоненты жители России могут самостоятельно сдавать в пункты переработки цветных металлов.

Для одних это просто бесполезный мусор, для других - почти неиссякаемый источник денег

Такого мнения придерживается и сам Владислав Бондарев. Он подчеркнул, что далеко не все, кто сдает технику на утилизацию, оставляет себе всю электронную «начинку». «Доля сильно разнится в зависимости от источников передачи техники, – заявил он изданию. – Самое большое количество сдаваемой техники без электронных элементов идет от заготовщиков и сборщиков металлолома».

Способ заработать

По оценке главного эколога утилизационной компании ООО «ПК "Вторалюминпродукт"» Дмитрия Сорокина, в настоящее время около половины всех техники, сдаваемой на утилизацию, поступает без электронных компонентов. И это далеко не только компьютеры, извлечь из которых «внутренности» ввиду их сравнительно больших размеров и легкого доступа к ним не составляет особого труда.

Очень часто в утиль сдают и бытовую электронику, и даже смартфоны, вытащить системную плату из которых гораздо сложнее.

Дмитрий Сорокин сообщил изданию, что, по его мнению, в России начали появляться «различные кустарные производства и гражданские кооперативы по переработке плат». На это косвенно указывают и многочисленные объявления по скупке электронных компонентов, обнаруженные редакцией CNews на просторах «Авито» – одного из самых популярных в России сервисов объявлений.

Объявлений такого плана - тысячи по всей России

Среди тех, кто скупает платы от старой электроники, есть и те, кто проводит с ними некоторые манипуляции и затем продает их под видом абсолютно новых. «Все корпуса техники более или менее стандартизованы. Те, кто скупает платы, выпаивают микросхемы, стирают маркировки с корпусов, а далее, обновив ножки чипа, его перепродают как новый», – сообщил «Коммерсанту» неназванный представитель российской ИТ-отрасли.

В не меньшем количестве находятся объявления и о продаже электронных плат – от компьютеров и комплектующих и до бытовой техники, включая выпущенную во времена СССР. Таким образом, для многих россиян подобная схема – способ получения дополнительного дохода.

Способ сэкономить

Пока одни россияне, чаще всего физлица и небольшие предприниматели, зарабатывают на электронных компонентах древней техники, другие стараются с их помощью сократить свои расходы. Эта схема характерна уже для компаний.

Со слов неназванного собеседника издания, многие российские компании, особенно те, что имеют внушительных размеров парк компьютеров и прочей техники, нередко вытаскивают компоненты из идущих на утилизацию устройств для повторного их использования в дальнейшем.

Популярность этой схемы выросла после 24 февраля 2022 г., когда из страны почти одновременно ушли все основные производители компьютеров и комплектующих. Она позволяет компаниям в меньшей степени зависеть от происходящего на российском рынке техники и всегда иметь в наличии нужный компонент, даже если его уже нет в продаже.

В масштабах целой страны

Бизнес по утилизации техники в России – это не одна и не две компании, и не пара тонн устройств в год. Для примера, один только «Ситилинк» с июня 2022 г. принял на переработку несколько десятков тонн такой техники. «Мы совместно с оператором экотакси “Убери” запустили услугу по бесплатному вывозу техники на утилизацию в июне 2022 г. За несколько месяцев работы сервиса, наши клиенты передали на переработку через экотакси почти 65 тонн старой техники», – сообщили CNews представители «Ситилинка».

Чаще всего россияне передавали «Ситилинку» на утилизацию холодильники (46%) и стиральные машины (40%), в современных моделях которых тоже есть электронные компонент. Газовые и электрические плиты сдавали в 13% случаев. Остальной объем составила мелкая бытовая техника и электроприборы.

Другие российские ритейлеры тоже принимают технику на утилизацию. К примеру, в период с января по июль 2022 г. включительно сеть «М.Видео-Эльдорадо» получила в пределах 800 тонн электронных устройств. Как сообщили CNews представители сети, она занимается сбором и утилизацией электронных отходов с 2019 г. совместно с СКО «Электроника-утилизация».

«С момента запуска программы на лицензированные предприятия для переработки во вторсырье передано почти 5000 тонн электронных отходов. Только за семь месяцев 2022 г. покупатели сетей “М.Видео” и “Эльдорадо” передали для переработки 800 тонн ненужных устройств, а в целом – около 2000 тонн электротехнических отходов, включая батарейки, что превысило показатель 2019 г. в 10 раз», – сообщили CNews в «М.Видео-Эльдорадо».

Проблемы бизнеса

Российские утилизационные компании в последние месяцы сталкиваются с весьма серьезными преградами в введении бизнеса. и дело тут вовсе не в том, что что одни предприимчивые россияне зарабатывают на продаже плат из техники, предназначенной для утилизации, другие делают бизнес на их частной переработке, а фирмы оставляют нужные компоненты себе, приносит ощутимый вред утилизационным компаниям.

Проблема кроется в той ситуации, в которой Россия оказалась из-за международных санкций. По информации издания, до всем известных событий на протяжении десяти лет российские утилизационные компании сбывали технику, в основном, европейским и китайским перерабатывающим компаниям. Но теперь экспорт плат из России снизился, в том числе и на фоне недавнего запрета на вывоз из России лома цветных металлов. Еще раньше свою лепту внесла и пандемия коронавируса, разорвавшая многие логистические цепочки.