Softline купил международного разработчика финтех-продуктов

Softline приобрел сербскую ИТ-компанию Saga Group, крупного партнера Microsoft, Oracle и Cisco. Подразделения компании также выпустили несколько финтех-продуктов на основе технологий искусственного интеллекта, которые используются банками в Балканах, странах Ближнего Востока и Африки.

Softline приобрел Saga Group

ИТ-дистрибьютор Softline (работает на международных рынках под брендом Noventiq) сообщил о покупки сербской ИТ-компании Saga Group. Сумма сделки и размер приобретенного пакета не разглашаются, известно лишь, что Softline приобрел контрольный пакет сербской компании.

Чем занимается Saga Group

Saga Group работает 30 лет на ИТ-рынке, в ее штате находится 400 человек, из которых 300 человек являются ИТ-специалистами. Компания оказывает услуги в области поставки ПО и цифровой трансформации на территории 25 стран, включая балканские страны и государства Африки и Ближнего Востока. Saga Group является партнером таких вендоров, как Microsoft, Oracle, Cisco, Dell, Hewlet Packard Enterprise, Juniper, VMWare и др.

Saga Group также имеет портфолио собственных ИТ-продуктов, включая созданную ее подразделением Innova платформу для цифрового банкинга Fintense. Данная омниканальная платформа (поддерживается работы с интернет-банкингом, мобильным банкингом, киосками и банкоматами) обеспечивает процессу автоматизации, управления данными и персональных консультаций.

Oracle и Cisco Softline купил сербскую ИТ-компанию Saga Group, крупного партнера Microsoft

Платформа Fintense используется международными банками на Мальте, в Сербии, Румынии, Черногории, Катаре, Южной Африке и Северной Македонии. Другими продуктами Saga Group являются чат-бот Weaver и CRM-платформа Selecta (создана другим подразделением компании – Intellya). Оба продукты используют технологии искусственного интеллекта.

Международная экспансия Saga Group

В конце 2021 г. Softline провела IPO (первичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже (LSE). В ходе размещения было привлечено $400 млн, которые планировалось потратить на слияния и поглощения.

В 2022 г. Softline приобрела целый ряд ИТ-компаний по всему миру. Были приобретены индийские компания Umbrella Infocare и Laue Point Systems (VPS), компания Seven Seas technology (SST) из Объединенных Арабских Эмиратов и турецкая Makronet. Сумма сделки по покупке Umbrella Infocare, с учетом отложенных обязательств, составила $13,98 млн.

Суммы сделок по покупке остальных перечисленных компаний не раскрывались. Профиль приобретенных компаний, как правило, совпадает с профилем деятельности Softline: поставка ПО, системная интеграция, облачные технологии. Кроме того, данные компании, как правило, являются крупными партнерами Microsoft.

Разделение бизнеса Softline на российский и международный

Весной 2022 г. Softline оказалась одной из немногих компаний с российскими корнями, у которых продолжились торги акциями на западной фондовой бирже. Тем не менее, летом компания приняла решение о разделении своего бизнеса на российский и международный. Сделка была завершена осенью.

Российский бизнес Softline, компания ООО «Софтлайн Трейд», был продан за символическую стоимость $1 основателю и главному акционеру компании Игорю Боровикову. В качестве компенсации остальные акционеры Softline получили по 0,6066 на каждую имеющуюся у них акцию. В результате доля Боровикова в Softline была сокращена с 53% до 44%.

Глобальное подразделение Softline, зарегистрированная на Кипре структура Softline Holding, стала работать под брендом Noventiq. Ее головной офис находится в Лондоне.