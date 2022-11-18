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Глава Минцифры Максут Шадаев перераспределил обязанности между 10 своими заместителями

Максут Шадаев подписал приказ, в котором четко прописал зоны ответственности каждого своего заместителя. Новые замминистра Евгений Филатов и Григорий Борисенко будут отвечать за «Гособлако» и «Гостеха», развитие российской мобильной ОС, а также за внедрение ИИ-решений.

Зона ответственности новых министров

Министр цифрового развития Максут Шадаев подписал приказ о распределении обязанностей между собой и своими заместителями. Об этом пишет Tadviser.

Описание расстановки сил в министерстве происходит на фоне появления двух новых заместителей министра — Евгения Филатова и Григория Борисенко. Первый выходец из Accenture, второй — из PwC. Они заменили в министерстве Андрея Черненко и Николая Яцеленко.

Евгений Филатов, в соответствии с документом, будет отвечать за развитие «Гособлака» и «Гостеха», а также за формирование так называемого типового автоматизированного рабочего места госслужащего. Помимо этого в его обязанности входит курирование единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы, госархива электронных документов и электронного документооборота в госорганах. Также Филатов займется содействием развитию отечественной мобильной ОС.

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Замглавы Минцифры Григорий Борисенко

Согласно приказу, Григорий Борисенко на своем посту станет отвечать за разработку и внедрение решений с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), а также за мероприятия по созданию ИТ-комплекса среды поддержки клиентоцентричного государства. Помимо этого, в его обязанности входит курирование единой информационной платформы национальной системы управления данными (НСУД), единой системы нормативной справочной информации и планов по цифровой трансформации госорганов.

Противодействие коррупции и меры поддержки

В зоне ответственности главы Минцифры Максута Шадаева, помимо прочего, остается координация разработки и реализации коммуникационной стратегии по продвижению проектов в области цифровой трансформации экономики, взаимодействие со СМИ, координация кадровой политики и противодействия коррупции, а также финансовый контроль и организация антимонопольного комплаенса.

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Замглавы Минцифры Евгений Филатов

Кроме того министр координирует работу департаментов цифровой трансформации и координации бюджетных расходов, отдела спецсвязи и защиты информации, а также отдела секретного делопроизводства.

За развитие ИТ-отрасли, включая меры поддержки разработчиков ПО, переход на отечественный софт, а также развитие инфраструктуры центров обработки данных и облачных сервисов, экспорт ИТ-продукции и спортивное программирование отвечает замглавы Минцифры Максим Паршин. Он также курирует деятельность Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), фонда «Сколково», Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), фонда Бортника по поддержке разработки и внедрения российского ПО, а также Центра экспертизы и координации информатизации (ЦЭКИ), НИИ «Восход» и НИИ «Интеграл».

При этом круг обязанностей Максима Паршина теперь расширен. Он будет руководить не только федеральным проектом «Цифровые технологии», но и федпроектами «Кадры для цифровой экономики» и «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли».

Цифровизация образования и развитие госуслуг

За цифровую трансформацию Минцифры отвечает замминистра Олег Качанов. В его обязанности также входит проектирование суперсервисов в образовании и здравоохранении, видеонаблюдение за выборами, проекты цифровизации в сфере образования, здравоохранения, спорта и туризма, контрольно-надзорной деятельности. Он также отвечает за единые подходы к организации и дизайну госсайтов и развитие инфраструктуры электронного правительства.

Качанов совместно с замминистра Дмитрием Огуряевым отвечает за развитие суперсервисов и госуслуг. Огуряев при этом также курирует оптимизацию бизнес-процессов по оказанию госуслуг, мониторинг и повышение их качества. Вместе с тем он занимается координацией деятельности МВД, Минтруда, Минюста, Росгвардии, Росреестра, ФНС и др. ведомств по вопросам цифровой трансформации и проектов, связанных с семейными отношениями, соцзащитой, безопасностью дорожного движения, ЖКХ и т. д.

Заместитель министра Олег Пак курирует работу над законопроектами и нормативно-правовыми актами, информатизацию миграционных процессов, проекты государственно-частного партнерства, госполитику в сфере использования электронной подписи, координацию работ над платформой подписания и хранения документов, включая мобильное приложение «Госключ». По решению министра Пак может также координировать деятельность других заместителей и структурных подразделений Минцифры, следует из приказа.

Александр Шойтов, как и прежде, отвечает за ИБ, Дмитрий Ким — за вопросы телекоммуникаций, почты и вузов, находящихся в введении Минцифры, а также за направление «Безопасный город». Андрей Заренин курирует стимулирование спроса на гражданскую электронику российского производства и направление маркировки товаров, Бэлла Черкесова отвечает за массовые коммуникации и СМИ.

Кристина Холупова

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