20 тысяч китайских сборщиков iPhone сбежали с завода Foxconn с деньгами, не проработав и дня

Заработать, не проработав и дня

Работники завода Foxconn в Китае по сборке iPhone массово покидают территорию предприятия после недавних столкновений с охранниками, вызванными недовольством персонала условиями содержания.

Foxconn – это тайваньский контрактный производитель электроники, работающий с компаниями со всего мира. В числе крупнейших клиентов – Apple, для которой Foxconn собирает iPhone и MacBook.

По информации источника Reuters, более 20 тыс. сотрудников, преимущественно новичков, еще не приступавших к работе, получили обещанную компанией компенсацию и отправились по домам. На фоне серьезных кадровых проблем объем выпускаемой Foxconn продукции в ноябре 2022 г. может сократиться более чем на 30% в сравнении с плановым.

Foxconn отправила 20 тыс. работников по домам, заплатив им по $1,4 тыс.

Другой источник агентства, знакомый с ситуацией в Foxconn, подтверждает, что часть только что поступивших на работу на завод действительно покинула кампус, но не уточняет количество «отказников». По его словам, отток персонала не отразится на рабочих процессах, поскольку ушедшие не только не приступили к работе, но и даже не прошли обязательную базовую подготовку.

Крупнейшее производство iPhone

Численность персонала предприятия Foxconn в Чжэнчжоу (провинция Хэнань) в «доковидное» время насчитывала около 200 тыс. человек. На территории кампуса площадью 1,4 млн м2, принадлежащего компании, помимо непосредственно производственной площадки, находятся общежития, рестораны, баскетбольная и футбольная площадки.

Завод в Чжэнчжоу – крупнейшая площадка по сборке iPhone в мире. На ее долю приходится 70% объема поставок смартфонов компании Apple. Кроме того, это единственное место, где осуществляется сборка премиальных моделей iPhone, в частности, iPhone 14 Pro. Как утверждает источник, предприятие вряд ли заработает в полную силу до конца ноября 2022 г.

Массовый исход персонала на фоне пандемии

В среду, 23 ноября 2022 г., на предприятии вспыхнули массовые протесты рабочих, которые обернулись стычками с сотрудниками службы безопасности компании. Протестующие выражали недовольство проблемами с выплатами обещанных бонусов и вынужденным проживанием по соседству с заразившимися коронавирусом коллегами.

Впоследствии Foxconn извинилась за «техническую ошибку», которая привела к путанице с выплатами и предложила новичкам, которые согласятся уволиться и покинуть территорию кампуса, по $1,4 тыс. в качестве компенсации.

Серьезная потребность в свежей рабочей силе возникла у Foxconn в результате массового исхода персонала в октябре 2022 г. Работники сборочных линий не захотели мириться с нечеловеческими условиями труда, которые сложились вследствие введения властями КНР суровых санитарных ограничений: выявление даже небольшого количества заболевших covid-19 на предприятии могло обернуться изоляцией всех работников завода на срок до семи дней.

Запертые на территории предприятия работники, по информации Bloomberg, страдали от крайне скудного рациона. Желающим перекусить чем-либо, кроме лапши и хлеба, приходилось искать не закрытые на карантин заведения общественного питания.

Некоторые работники были готовы в буквальном смысле бежать с территории предприятия. Люди якобы перелезали через заборы и пешком уходили домой.

Потеряв таким образом несколько тысяч сотрудников, Foxconn занялась восполнением штата, в том числе при содействии властей Китая. В ноябре 2022 г. CNews писал, что к работе на заводе в Чжэнчжоу начали привлекать жителей соседних сельских населенных пунктов, расположенных в радиусе нескольких сотен километров от предприятия. Помимо них, работу в Foxconn предлагали отставным военным и чиновникам местных администраций.