Военно-морские силы США ограбили разработчика ПО на $600 миллионов

ВМС США украли ПО немецкой компании Bitmanagement Software, заплатив лишь за 38 лицензий. Разработчики потребовали с них почти $600 млн, но военным удалось «скостить» эту сумму почти в 4000 раз благодаря сторонним экспертам. В общей сложности ВМС использовала сотни тысяч пиратских копий Bitmanagement Software на протяжении нескольких лет.

Американские пираты

ВМС США официально признаны пиратами, пишет портал TechSpot. Но это не означает, что им для соответствия новому статусу нужно грабить суда и плавать под всем известным флагом с черепом и костями.

Военно-морские силы США – это, как постановил суд, современные пираты, годами пользовавшиеся и, возможно, до сих пор пользующиеся нелицензионным программным обеспечением. В этом их обвинила немецкая компания Bitmanagement Software, софт которой американский флот и украл.

Компания обратилась с иском в американский суд, и тот, спустя некоторое время, удовлетворил его. Но ВМС США так просто не сдались и сумели снизить сумму иска, первоначально исчислявшуюся сотнями миллионов долларов, почти в 4000 раз.

Пиратство в море по-прежнему распространено, хотя и не такое, как несколько веков назад

Пока неизвестно, планирует ли Bitmanagement Software подавать новую жалобу с требованием перечисления ей оставшейся суммы, но разница между размерами запрошенной и присужденной выплат колоссальная.

Суть дела

Согласно материалам судебного дела, Bitmanagement Software заключила контракт с ВМС США в начале прошлого десятилетия на поставку флоту ПО собственной разработки BS Contact Geo для трехмерной виртуальной реальности. Условия контракта предполагали поставку ограниченной партии лицензий в 2011 и 2012 гг. для установки на 38 компьютеров ВМС США с целью тестирования софта и его дальнейшей интеграции в системы флота.

Истец утверждает, что возможности его программы очень впечатлили руководство ВМС, и что оно заявило о планах по закупке дополнительных лицензий для полноценного развертывания BS Contact Geo в 2013 г. Переговоры велись между 2013 и 2015 гг., в течение которых Bitmanagement по запросу ВМС отключило функцию защиты от копирования, встроенную в BS Contact Geo

В иске говорится, что ВМС честно оплатили все 38 заказанных лицензий, однако в итоге ее программа была установлена, по самым скромным подсчетам, на 558,5 тыс. компьютеров. Точное количество пиратских копий BS Contact Geo на компьютерах ВМС США подсчитать невозможно, так как разработчики по просьбе военных отключили функцию их отслеживания еще в 2014 г. В Bitmanagement не сомневаются, что их может быть гораздо больше, нежели 558,5 тыс.

Военные задолжали сотни миллионов долларов

Bitmanagement Software обратились с федеральным иском против ВМС США еще в 2016 г. и заявили, что стоимость одной лицензии составляет около $1067 (64,5 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 ноября 2022 г.). Компания потребовала с американских военных $596 млн в качестве оплаты за использование сотен тысяч копий ее ПО.

В ответ на это военные обратились в суд со встречным иском, в котором утверждалось, что условия лицензии на ПО Bitmanagement Software позволяют им делать столько копий купленной программы, сколько им нужно. Согласно иску, военно-морской флот США удалил программное обеспечение BS Contact Geo со всех своих компьютеров и «впоследствии переустановил программное обеспечение на 34 рабочих местах для инвентаризации».

Современный корабль современных пиратов

Иск Bitmanagement Software в итоге был отклонен в сентябре 2019 г., однако расследование было возобновлено в феврале 2021 г. В финале ВМС США были признаны ответственными за нарушение авторских прав. Вот только в решении судьи никакие $596 млн не упоминались.

Жадные военные

Судья обязал ВМС США выплатить немецким разработчикам ПО всего лишь $154,4 тыс. (9,3 млн руб.), то есть приблизительно в 3900 раз меньше, чем того требовал истец. Столь гигантская разница – это следствие вмешательства в дело международной компании Pricewaterhouse Coopers, предоставляющей услуги консалтинга и аудита. Какая из сторон привлекла ее к делу, неизвестно, но ее специалисты подсчитали, что лицензия BS Contact Geo стоит не $1067, как заявляли в своем иске разработчики, а лишь $200 (12,1 тыс. руб.).

Как проходила дальнейшая калькуляция, неизвестно, поскольку даже при цене в $200 за одну лицензию авторы BS Contact Geo могли получить более $112 млн.

Планируют ли юристы Bitmanagement Software оспаривать решение суда и добиваться присуждения компании первоначальной суммы, неизвестно. Вполне возможно, что компания не решится на продолжение тяжб, с учетом того, что ее иск уже однажды был отклонен.