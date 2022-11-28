Американцы по-хитрому изгнали Huawei из страны. Придумана лазейка, угрожающая всем ИТ-компаниям Китая

Власти США нашли способ избавиться от продукции Huawei в своей стране. Федеральная комиссия по связи запретила сама себе тестировать ее на пригодность к продаже в США. Без такого разрешения техника компании в магазины на законных основаниях не поступит. Запрет коснулся еще четырех крупных китайских вендоров техники, известных в России, и это может быть лишь началом.

Тотальный запрет на импорт

В США введен полный запрет на продажи продукции крупнейших китайских телекоммуникационных компаний, пишет The Register. Нововведения коснулись в первую очередь Huawei и ZTE, но зацепили и некоторых других поставщиков.

К новым ограничениям приложила руку Федеральная комиссия по связи США (FCC), без разрешения которой ни один смартфон и ни одна базовая станция не попадет в Штаты. Комиссия не стала запрещать конкретные устройства конкретных компаний – вместо этого она запретила сама себе разрешать продажу и даже импорт всей без исключения продукции этих вендоров. Разрешения FCC выдает по итогам тестирования того или иного устройства. Как именно в данном случае реализован запрет самой себе, пока неизвестно – она или не будет тестировать технику конкретных производителей, или станет выдавать отказы.

Власти США все же решили вопрос с полным изгнанием Huawei из страны

Официальная причина запрета заключается в защите национальной безопасности США. Теперь любой ритейлер, который решит продавать технику этих китайских марок, автоматически будет признан нарушителем, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Против кого воюют США

Все происходящее – это одно из многочисленных проявлений торговой войны между США и Китаем, развязанной бывшим американским президентом Дональдом Трампом (Donald Trump). По прошествии с того момента почти пяти лет война перешла в стадию вялотекущей. Китай пока занял оборонительную позицию, стремясь как можно скорее реализовать полный технологический суверенитет, тогда как США продолжают атаковать оппонента, вводя все новые ограничения.

Новая политика американской FCC распространяется на пять компаний. Первые в списке – это Huawei и ZTE, китайские технологические компании. Они занимаются поставками мобильных устройств и телеком-оборудования, а в распоряжении Huawei также есть отдел по выпуску компьютерной техники.

Запрет на импорт и продажи техники в США коснулся и компании Hikvision. Это один из крупнейших в мире производителей средств для видеонаблюдения, камеры которого широко распространены, например, в России, где продаются в официальной рознице.

Четвертая в списке – компания Hytera Communications, занимающаяся разработкой и производством радиопередатчиков и радиосистем. Замыкает список компания Dahua – прямой конкурент Hikvision на рынке систем видеонаблюдения.

Hikvision, вероятно, придется покинуть рынок США

На момент публикации материала новые санкции FCC распространялись лишь на пять технокомпаний Китая. Вполне вероятно, что в будущем позиций в этом перечне станет заметно больше.

Коснется всех

Каждая из пяти китайских компаний, против которых ополчилась FCC, представлена далеко не только в бизнес-сегменте рынка США. Например, продукцию Huawei и ZTЕ могут использовать и обычные пользователи – им компании могут предложить, помимо смартфонов, еще и домашние роутеры или обычные USB-модемы.

Камеры Hikvision и Dahua могут охранять не только государственные объекты или следить за происходящим на улицах и дорогах. Ими вполне могут быть оснащены дома и квартиры, чьи жильцы не хотят, чтобы непрошеные гости остались незамеченными. То же касается продукции Hytera Communications. Ее рации вполне пригодны к использованию гражданскими лицами.

Представители FCC дали понять, что это далеко не последние ограничения Комиссии, направленные на защиту национальной безопасности США. Они не уточнили, что входит в планы ведомства, и не сказали, каких еще китайских компаний это коснется.

План, затянувшийся на годы

Все пять компаний из КНР, оказавшихся в новом «черном списке» Федеральной комиссии по связи, были под прицелом властей США еще с самого начала торговой войны. Американские власти использовали различные способы их изгнания с американского рынка. Вероятно, нововведение FCC поставит точку в этом вопросе.

Huawei и ZTE оказались под ударом США почти сразу после начала торговой войны. Huawei испытала на себе и отлучение от сервисов Google, и запрет на выпуск ее процессоров на фабрике TSMC, и даже отчуждение дочерней компании Honor. Также в августе 2018 г. Дональд Трамп подписал закон, запрещающий американским госорганам использовать компоненты Huawei и ZTE в своих сетях. Документ вступил в силу в апреле 2019 г. В настоящее время давление на нее со стороны властей США продолжается.

В мае 2019 г. власти США обратили свое внимание на Hikvision и Dahua. Они выразили крайнее недовольство тем, что в их стране повсюду, даже на федеральных объектах, развешаны камеры наблюдения китайских вендоров.

В июле 2020 г. бизнес всех пяти компаний на территории США стал предметом нового обсуждения для американских властей. Они запланировали ввести запрет на включение в госконтракты товаров или услуг, содержащих продукцию Huawei, ZTE, Dahua, Hikvision и Hytera.

В марте 2022 г. появилась надежда на скорое прекращение травли китайских вендоров. Как сообщал CNews, американские власти решили ослабить давление на ZTE, заявив, что она прошла некий «испытательный срок», о котором ранее не было никаких упоминаний. Однако новые ограничения FCC указывают, что об «амнистии» ZTE пока рано даже мечтать.