Российским покупателям «Билайна» не хватает денег. Оператора купят в кредит

Оператор «Билайн» в ближайшем будущем перейдет в собственность группы его топ-менеджеров во главе с его гендиректором Александром Торбаховым. Нужной суммы у покупателей нет, поэтому им придется взять кредит, притом часть суммы предоставит банк, которому «Билайн» уже должен около 100 млрд руб. Сделка будет закрыта к лету 2023 г.

Банки помогут

Сделка по переходу оператора «Билайн» в собственность топ-менеджмента компании, о которой CNews сообщал 25 ноября 2022 г., будет проведена за счет заемных средств. Другими словами, «Билайн» купят в кредит, пишут «Ведомости» со ссылкой на неназванные источники в Правительстве России и топ-менеджменте некой крупной ИТ-компании.

Одним из кредиторов в данном случае может выступить Сбербанк. Часть средств могут предоставить Газпромбанк и ВТБ. По информации издания, «Билайн» в настоящее время должен Сбербанку около 100 млрд руб.

CNews писал, что «Вымпелком» (юрлицо «Билайна») покупает группа руководителей оператора во главе с гендиректором Александром Торбаховым. При этом сумма сделки оказалась почти в 2,5 раза меньше цены самой компании – 130 млрд руб. против 320 млрд руб. на момент подтверждения сделки.

На 25 ноября 2022 г. сообщалось, что столь существенная разница обусловлена условиями сделки. Покупая оператора почти за треть цены, новые владельцы примут на себя часть задолженности группы Veon – нынешнего владельца «Вымпелкома».

«Билайн» может стать собственностью своего топ-менеджмента в течение ближайших шести месяцев

«Вымпелком» основан в 1992 г. и на 2022 г. является одним из крупнейших операторов связи России. Входит в так называемую «Большую четверку» наряду с МТС, Tele2 и «Мегафоном». В группу Veon входит с 2009 г.

Один долг не равен другому

По информации издания, оставшиеся 190 млрд руб. – это чистый долг компании «Вымпелком». Об этом ему сообщили представители оператора. «Ожидается, что общая сумма вознаграждения будет выплачена в основном за счет того, что “Вымпелком” возьмет на себя и погасит определенный долг Veon Holdings B.V., что значительно сократит долю заемных средств на балансе Veon», – отметил он.

На конец сентября 2022 г. чистый долг группы Veon, в которую входит холдинговая компания Veon Holdings B.V., составлял в пределах $8,2 млрд. Этот долг – сумма долговых обязательств Veon Holdings B.V., а также всех дочерних компаний группы Veon, в том числи «Вымпелкома». Долг конкретно Veon Holdings B.V. составляет около $5,8 млрд.

Кто кому должен, и сколько

На момент публикации материала не было известно о более подробных условиях сделки, в частности, размере части долга холдинга Veon Holdings B.V., которая достанется новым владельцам «Билайна». В апреле 2022 г. Veon Holdings B.V. перевел на «Вымпелком» два кредита в сумме на 45 млрд руб., предоставленные ему Сбербанком и «Альфа-банком». Срок возврата кредита – не позднее 31 декабря 2026 г.

У самого «Вымпелкома» тоже есть кредитные отношения со Сбербанком. В 2017 г. банк выдал оператору ссуду в размере 110 млрд руб. со сроком возврата средств но конца 2022 г. Размер процентной ставки держится в секрете.

К тому моменту «Билайн» уже был должен банку свыше 63 млрд руб. В 2020 г. Сбербанк предоставил оператору новый кредит в размере 100 млрд руб. – эти средства оператор хотел потратить на рефинансирование предыдущих долгов перед банком.

С одобрения Сбербанка

По словам источников издания, Сбербанк выступит кредитором в сделке по покупке «Вымпелкома» его топ-менеджментом с очень высокой долей вероятности. «Без согласования со “Сбером” эта сделка не состоялась бы», – заверил собеседник издания.

Также нельзя сбрасывать со счетов и тот факт, что гендиректор «Вымпелкома» Александр Торбахов в прошлом занимал пост зампреда правления Сбербанка. Как сообщал CNews, он перешел в «Билайн» в апреле 2020 г.

Новым владельцем «Вымпелкома» в случае успешного закрытия сделки станет АО «Коперник-инвест-3», организованное Торбаховым (данные «Контур.фокус»).

Как сообщал CNews, в группу топ-менеджеров «Вымпелкома», покупающих компанию, также вошли исполнительный вице-президент по розничному бизнесу Светлана Кирсанова, вице-президент по развитию корпоративного бизнеса Максим Зайков, исполнительный вице-президент по технике Валерий Шоржин и вице-президент по корпоративному развитию Ренат Насретдинов. Светлана Кирсанова – тоже бывший зампред правления Сбербанка – она занимала эту должность с 2018 г. по февраль 2021 г.

Полгода на формальности

По словам гендиректора Veon Каана Терзиоглу (Kaan Terzioglu), «Вымпелком» мог достаться и другим покупателям. Тем не менее, он раскрыл, кто именно претендовал на данный актив, и сколько в целом было кандидатов. По его словам, предложение топ-менеджмента «Билайна» оказалось наилучшим.

Если все пройдет удачно, то сделка по переходу «Билайна» в собственность его руководства будет закрыта не позднее 1 июня 2023 г. Таким образом, процесс растянется максимум на полгода.

В настоящее время сделка ожидает разрешения регулирующих органов, в том числе правкомиссии по осуществлению иностранных инвестиций.