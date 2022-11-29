Госкорпорация «Дом.РФ» и ее банк избавляются от СУБД MS SQL и PostgreSQL

Финансовый институт развития России в жилищной сфере отказывается от использования коммерческой американской СУБД MS SQL и открытой СУБД PostgreSQL. На смену им должно прийти решение из реестра российского ПО при Минцифры. На закупку лицензий на отечественный продукт госкорпорация выделила свыше 280 млн руб.

Импортозамещение СУБД

Как выяснил CNews, госкомпания «Дом.РФ», ранее известная как «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АИЖК), а ныне являющаяся финансовым институтом развития России в жилищной сфере, намерена импортозаместить свои объектно-реляционные СУБД. Проект затронет как непосредственно «Дом.РФ», так и «Банк Дом.РФ». Информацию об этом можно найти на сайте госзакупок.

На покупку лицензий отечественной СУБД госкорпорация выделила 281 мн руб. Эта сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тематическом тендере, который был объявлен 18 ноября в формате электронного аукциона.

Заявки от участников принимаются до 5 декабря. Подведение итогов намечено на 8 декабря. Будущему подрядчику предстоит передать заказчику лицензии на ПО в течение 10 рабочих дней c даты заключения договора.

«Объектно-реляционную систему управления базами данных (ОРСУБД, ORDBMS) предполагается использовать для перевода существующих баз данных, находящихся под управлением СУБД PostgreSQL и MS SQL, на программное обеспечение, включенное в реестр российских программ для ЭВМ и баз данных», — заявлено в ТЗ тендера в разделе «Назначение ПО, цели закупки».

Напомним, что MS SQL представляет собой продукт американской компании Microsoft. Что же касается PostgreSQL, то она является одной из самых распространенных свободных СУБД с открытым исходным кодом, развитием которой занимается сообщество энтузиастов, распределенное по всему миру.

Название конкретной отечественной СУБД на замену этим решениям заказчик в техзадании не приводит. Продукт должен предложить поставщик.

Что именно закупается

Из тендерных документов следует, что «Дому.РФ» требуется 192 лицензии на СУБД на одно ядро классической процессорной архитектуры x84-64, а также 128 лицензий на СУБД для сервера приложений «1С:предприятие» на одно ядро x84-64. Все лицензии должны включать право на получение техподдержки вендора в течение 12 месяцев.

«Банку Дом.РФ» требуются точно такие же лицензии: по 128 штук каждого из двух упомянутых видов.

Предложенная подрядчиком СУБД должна быть совместима с ОС «Альт 8 СП» компании «Базальт СПО» и ОС Astra Linux Special Edition 1.7 группы «Астра», а также с платформой «1С: предприятие 8».

СУБД должна поддерживать процедурный язык SQL, иметь программные интерфейсы для языков программирования C/C++, Java, JDBC, Python.

Из других характеристик: максимальный размер базы данных — неограничен, максимальный размер таблицы БД — не менее 64 ТБ, максимальное количество столбцов в строке — не менее 1600, наличие средств синхронной и асинхронной репликации данных, совместимость с системами на базе процессоров архитектуры x86, наличие поддержки многоядерных серверов, имеющих не менее 256 ядер, наличие сертификата ФСТЭК.

Что могут предложить поставщики

Практика CNews по мониторингу гсзакупок в сфере ИТ показывает, что в госсекторе наиболее популярным продуктом в импортозамещающих проектах по переходу с СУБД Microsoft и Oracle безоговорочно выступает линейка Postgres Pro, которая разрабатывается российской компанией Postgres Professional на основе классической свободной PostgreSQL.

Тем не менее, в реестре отечественного ПО при Минцифры можно найти и другие варианты для импортозамещения зарубежных объектно-реляционных СУБД.

Среди них — Tantor компании Tantor Labs, 75% которой осенью 2022 г. приобрела упоминавшаяся выше группа «Астра», Jatoba компании «Газинформсервис», «Квант-гибрид» компании «Квантом», Arenadata Postgres (ADPG) компании Arenadata.

Все перечисленные системы построены на открытой СУБД PostgreSQL. Из альтернативных вариантов, включенных в реестр при Минцифры можно упомянуть «Ред базу данных» компании «Ред софт». Это решение построено на основе открытой СУБД Firebird.

С продуктами вышеупомянутой компании Arenadata в «Доме.РФ» уже хорошо знакомы. В феврале 2022 г. CNews писал о проекте по консолидации внешних и внутренних данных госкорпорации в рамках единой российской программной платформы Arenadata. Эта платформа включает распределенную массивно параллельную аналитическую СУБД ArenadataDB и кластерную колоночную аналитическую СУБД Arenadata QuickMarts.