Российский SAP разгромил в суде американский газодобывающий проект, взыскав с него свыше 2 млн евро

Российское представительство ушедшей из России компании SAP выиграло в московском арбитраже по искам к двум организациям из Узбекистана: банку и газодобывающему консорциуму. Обе структуры задолжали вендору за использование его ПО и за связанные с ним услуги.

SAP против структур из Узбекистана

Как выяснил CNews, московскому представительству немецкой компании SAP удалось в российской юрисдикции обязать две структуры из Узбекистана рассчитаться за ПО и услуги вендора, а также выплатить ему неустойки и проценты в размере как минимум 2,77 млн евро по курсу ЦБ России на день перечисления средств (180,1 млн руб. на 5 декабря 2022 г.).

Свои иски ООО «САП СНГ» подало в Арбитражный суд Москвы в конце декабря 2021 г. Одним из ответчиков стало узбекское подразделение американской инвестиционной компании Epsilon Development Company. Как сообщал в марте 2019 г. портал neftegaz.ru, эта организация осуществляет геологоразведочные работы на пяти нефтегазоносных блоках в Узбекистане: Култак-Камашинском, Сурханском, Мубарекском, Западно-Ферганском и Устюртском (Коскудыкском и Ашибулакском).

Все они относятся к Бухаро-Хивинскому и Ферганскому нефтегазовым регионам Узбекистана и характеризуются наличием трудноизвлекаемых запасов углеводородов (ТРИЗ). Для реализации проектов в Узбекистане компанией был создан консорциум инвесторов в составе малоизвестных Epsilon Development Company и Epsilon Asia Limited (Гонконг). Плановый объем инвестиций в проект 2019-2023 гг. был заявлен на уровне $5,2 млрд.

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Вторым ответчиком оказался узбекский «Акционерно-коммерческий банк Invest Finance Bank с участием иностранного капитала». Концовку к своему названию он добавил в августе 2019 г. после того, как в марте того же года инвестиционная компания Swiss Capital International Group AG (Швейцария) стала владельцем 35% его акций.

По законодательству Узбекистана, «банк с участием иностранного капитала» — это банк, в котором доля зарубежных инвесторов составляет не менее 15% от общей суммы уставного капитала. До 2019 г. Invest Finance Bank был акционерно-коммерческим банком.

После рассмотрения обоих исков служители Фемиды 1 декабря 2022 г. удовлетворили их в полном объеме. Редакция CNews ожидает от оппонентов SAP комментариев относительно того, планируют ли они обжаловать судебные решения и собираются ли исполнять итоговые предписания.

Напомним, на фоне спецоперации России на Украине, начавшейся 24 февраля 2022 г., SAP в первых числах марта 2022 г. принял решение приостановить свою работу на территории России на неопределенный срок. При этом компания весьма успешно судится в российской юрисдикции.

Специфика долгов и штрафов

Из опубликованных судебных документов следует, что SAP c Epsilon Developments связывало соглашение от 27 июня 2019 г. В его рамках немецкий вендор предоставил компании права на использование своего ПО, услуги по его техподдержке, а также облачные услуги.

Все обязательства истца, предусмотренные соглашением, были выполнены надлежащим образом, в отсутствие претензий ответчика. В то же время ответчик не исполнил свои обязательства по оплате счетов, установил суд. «Доказательств, свидетельствующих об отсутствии вины в просрочке исполнения обязательства, ответчиком в материалы дела не представлено», — отмечают служители Фемиды.

По итогам разбирательства суд решил, что узбекская организация обязана выплатить представительству SAP задолженность за предоставление прав использования ПО в размере 1,02 млн евро, неустойку в 476,5 тыс. евро, задолженность за оказание услуг по сопровождению ПО в 370,7 тыс. евро, неустойку в 94,2 тыс. евро, задолженность за облачные услуги в 243,1 тыс. евро, 051,11 евро, проценты в 15,6 тыс. евро. В сумме это составляет 2,22 млн евро (около 144,5 млн руб.).

Что же касается Invest Finance Bank, то его с SAP связывало соглашение о предоставлении прав использования ПО и оказании услуг по его сопровождению от 26 декабря 2016 г.

Истец надлежащим образом исполнил свои обязанности по передаче прав на ПО ответчику, — говорится в заключении суда. — Тем не менее, последний не в полной мере исполнил свою обязанность по их оплате».

По итогам разбирательства служители Фемиды обязали узбекский банк погасить задолженность в размере 397,1 тыс. евро и выплатить неустойку в 150,2 тыс. евро. В сумме это составляет 547,3 тыс. евро (около 35,6 млн руб.). «Дальнейшее начисление неустойки производить на сумму 397,1 тыс. евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты, исходя из размера 15% в год от суммы долга, начиная с 16 ноября 2022 г. до фактической оплаты долга», — указано в заключении суда.