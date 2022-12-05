Операторы ответят за каждый подменный номер. Власти берут звонки мошенников под контроль

Минцифры может получить право требовать с операторов связи детальную информацию о каждом звонке с подменных номеров. На услуге подмены номеров многие операторы хорошо зарабатывают, но это усложняет поиск мошенников, пользующихся ею. Новые полномочия Минцифры позволят выявлять оператора, допустившего подмену номера, и штрафовать его за каждый подобный случай.

За подмену придется ответить

В обозримом будущем операторов связи могут обязать отчитываться буквально по каждому подменному номеру, на который пожалуются россияне, пишут «Ведомости». Если житель России подаст жалобу, например, через «Госуслуги», будет инициирована проверка. Информацию у операторов будет запрашивать Минцифры.

Столь полезное нововведение для россиян, ежедневно вынужденных тратить время на звонки спамеров и мошенников, может появиться в результате принятия необходимых поправок с действующему закону «О связи». За ними стоят члены Федерального собрания во главе с членом комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артемом Шейкиным.

По словам Шейкина, разработанный законопроект проходит финальную стадию подготовки. Однако на него уже есть положительный отзыв Правительства России. Впрочем, его наличие пока не означает, что документ принят. Ему сперва нужно пройти три чтения в Госдуме, затем рассмотрение в Совете Федерации, после чего получить подпись Президента России Владимира Путина. К тому же на 5 декабря 2022 г. даты внесения законопроекта на рассмотрение в Госдуму не было.

Мошенников прижмут

Россияне годами страдают от нежелательных звонков. Но если обычные спамеры лишь отнимают время, продвигая рекламируемые ими товары и услуги, то мошенники могут обвести вокруг пальца и выманить деньги, вернуть которые будет крайне непросто.

Подмена номера - это услуга операторов связи, ставшая очень популярной у нечестных на руку граждан

В России действует немало схем борьбы с такими звонками, в том числе и система жалоб, выраженная в специальных формах обратной связи на сайтах операторов и ФАС России. Однако все они не работают – как сообщал CNews, нежелательные звонки продолжают поступать, и со временем их становится лишь больше.

Любовь мошенников и спамеров к подменным номерам лишь усугубляет ситуацию. Скрыв свой настоящий номер, они лишают россиян возможности отследить себя или хотя бы регион, из которого они звонят.

Об этом говорится и в пояснительной записке к законопроекту. Также в ней сказано, что о факте телефонного мошенничества полиции становится известно далеко не сразу, а лишь после обращения потерпевшего, который может написать заявление спустя довольно много времени после самого факта нежелательного звонка.

Что изменится

Авторы документа хотят скорректировать п. 10 ст. 46 закона «О связи» и дать Минцифры возможность требовать у операторов информацию о любом вызове, если на него поступила жалоба россиян, в том числе через «Госуслуги», а также запрос правоохранительных органов. В ответ на требование министерства оператор обязан будет собрать целый список сведений о звонке с подменного номера. Это, помимо прочего, дата и время звонка, а также оригинальный номер и название оператора, которому он принадлежит.

После выявления оператора, который допустил подмену номера, Минцифры направит эту информацию в правоохранительные органы. Оператора признают виновным в нарушении ст. 13.2.1 КоАП и потребуют выплаты штрафа, который составляет от 200 тыс. руб. до 800 тыс. руб. для индивидуальных предпринимателей и от 500 тыс. руб. до 1 млн руб. для юридических лиц.

Цель уже на горизонте

Как сообщил изданию Артем Шейкин, если законопроект превратится в действующий закон, телефонное мошенничество не исчезнет полностью, однако фактов звонков с подменных номеров станет меньше. Сейчас это распространено потому, что операторам связи это тоже выгодно – они зарабатывают на услуге подмены номера. По словам Шейкина, ее предоставляют все операторы, особенно региональные.

Он добавил также, что изменения позволят органам правопорядка быстрее реагировать на инциденты такого рода. «Сейчас, если органы пишут запрос, у оператора по закону есть 30 дней на то, чтобы ответить, а в цепочке может участвовать до семи операторов, – сказал Шейкин. – С принятием поправок время на расследование сократится до одного дня».

Мессенджеры как спасение для мошенников

У операторов связи есть свои системы борьбы с телефонным мошенничеством, однако их абоненты все равно вынуждены принимать нежелательные звонки. Кроме того, по словам источника издания, звонки через мессенджеры, которые часто используют злоумышленники, отследить гораздо сложнее. С его слов, правоохранительным органам пригодилось бы тесное взаимодействие с разработчиками этих сервисов, но проблема в том, что россияне предпочитают пользоваться иностранными мессенджерами. В нынешних реалиях сотрудничество российской полиции с иностранными ИТ-компаниями под большим вопросом.